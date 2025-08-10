Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt
GĐXH - Hoạt tính có trong vỏ bưởi có thể giúp thải độc gan, giảm độ nhớt của máu, giảm sự hình thành huyết khối và có tác dụng phòng ngừa tốt các bệnh tim mạch...
Vỏ bưởi nhiều công dụng, có thể bạn chưa biết
Khi ăn bưởi, đa số các gia đình thường gọt lấy múi, còn vỏ đem vứt bỏ. Tuy nhiên, thực tế vỏ bưởi có rất nhiều công dụng mà nhiều người chưa biết.
Nhiều bà nội trợ dùng vỏ bưởi kết hợp với thịt để làm món thịt lợn hấp bột bưởi, thịt ba chỉ với vỏ bưởi, thịt ba chỉ hầm với bưởi, sườn heo hấp với vỏ bưởi… hoặc đơn giản chỉ là món tráng miệng bằng chè bưởi. Mùi thơm của bưởi và thịt quyện vào nhau tạo nên hương vị độc đáo và giúp tiêu hóa tốt hơn.
Vỏ bưởi có cấu trúc xốp, có khả năng thanh lọc và hấp thụ formaldehyde trong không khí. Để khử mùi, diệt khuẩn, nhiều người cắt vỏ bưởi thành từng miếng rồi cho vào tủ lạnh, treo trong phòng bếp, nhà tắm...
Theo y học cổ truyền, vỏ bưởi có vị đắng, cay, thơm, tính bình, có tác dụng trừ phong, hóa đờm, tiêu báng tích, tiêu phù thũng.
Theo khoa học, vỏ bưởi chứa các flavonoid như naringin và rutin, những chất này có hoạt tính chống oxy hóa, có thể làm giảm độ nhớt của máu, giảm sự hình thành huyết khối và có tác dụng phòng ngừa tốt các bệnh tim mạch, mạch máu não như huyết khối não, đột quỵ.
Công dụng của vỏ bưởi với sức khỏe
Kiểm soát mỡ
Một trong những tác dụng nổi bật của nước vỏ bưởi là hỗ trợ giảm cân. Theo nghiên cứu, chất flavonoid trong vỏ bưởi, đặc biệt là naringin, có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất.
Chất xơ hòa tan pectin trong vỏ bưởi giúp kiểm soát cảm giác no, giảm thiểu thói quen ăn quá nhiều, từ đó hỗ trợ giảm mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng.
Tốt cho tim mạch
Flavonoid trong vỏ bưởi, chẳng hạn như hesperidin và naringin, đã được chứng minh có tác dụng hạ cholesterol LDL (cholesterol xấu) và tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt).
Một nghiên cứu của Viện Tim Mạch Hoa Kỳ (AHA) cho thấy rằng việc bổ sung flavonoid hàng ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành đến 19%. Vitamin C dồi dào trong vỏ bưởi còn hỗ trợ làm giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch.
Giúp thải độc gan
Nước vỏ bưởi cũng được biết đến với khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Tinh dầu từ vỏ bưởi chứa các hợp chất chống viêm và kháng khuẩn tự nhiên, giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và chướng bụng.
Naringin còn có tác dụng kích thích enzyme trong gan, hỗ trợ quá trình giải độc và thúc đẩy chức năng gan khỏe mạnh.
Tăng miễn dịch
Vỏ bưởi là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, vitamin C và carotenoid, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do gốc tự do. Tác dụng này góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, từ ung thư đến các bệnh thoái hóa thần kinh.
Hàm lượng vitamin C cao còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus.
Giúp ngủ ngon hơn
Tinh dầu từ vỏ bưởi có tác dụng thư giãn tinh thần nhờ đặc tính làm dịu hệ thần kinh. Hương thơm tự nhiên từ vỏ bưởi có thể giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường sự tỉnh táo vào buổi sáng.
Lưu ý: Để tận dụng tối đa lợi ích, bạn có thể nấu nước vỏ bưởi bằng cách rửa sạch vỏ bưởi, cắt nhỏ, sau đó đun sôi với nước trong 10-15 phút. Để tăng hương vị, có thể thêm một chút mật ong hoặc vài lát gừng.
Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biếtBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Chỉ cần bỏ qua những dấu hiệu này, bạn có thể thức dậy với nguy cơ tàn tật hoặc mất mạng.
Khi có 5 thay đổi này, đừng tưởng mình còn trẻ nữa bởi đó là dấu hiệu cơ thể đang già đi cực nhanh, lão hóa sớm hơn bạn bèBệnh thường gặp - 7 giờ trước
Nếu để ý kỹ, khi cơ thể đang lão hóa nhanh chóng sẽ có những dấu hiệu rõ nét này, có dù chỉ một cũng nên cảnh giác.
Bất ngờ thói quen sinh hoạt của bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật Bản: 'Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi'Bệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật bản chia sẻ: “Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đi bất cứ đâu mình muốn, ăn những gì mình thích và làm điều mình thấy vui..."
Nam ca sĩ bị đột quỵ ở tuổi 50 thừa nhận có 2 thói quen khó bỏBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Nam ca sĩ bị bột quỵ cho rằng có thể việc ông bị đột quỵ xuất phát từ chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Đó là thói quen hút thuốc lá lâu năm và ăn đồ ngọt.
Củ đậu đối với sức khỏe người bị tiểu đường ra sao?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tiểu đường là một bệnh lý có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống, do đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích dinh dưỡng của củ đậu đối với sức khỏe con người.
Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đi khám vì nuốt nghẹn khi ăn, người phụ nữ được phát hiện mắc 6 bệnh, trong đó có viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn.
Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.
Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việcBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thậnBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông suy thận ngừng tim ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống.
Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặpBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ khi sinh ra, bé đã có dị tật ở bàn chân, ngón V hai bên thừa và dính bất thường
Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việcBệnh thường gặp
GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.