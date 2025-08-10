Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt

Vỏ bưởi nhiều công dụng, có thể bạn chưa biết

Khi ăn bưởi, đa số các gia đình thường gọt lấy múi, còn vỏ đem vứt bỏ. Tuy nhiên, thực tế vỏ bưởi có rất nhiều công dụng mà nhiều người chưa biết.

Nhiều bà nội trợ dùng vỏ bưởi kết hợp với thịt để làm món thịt lợn hấp bột bưởi, thịt ba chỉ với vỏ bưởi, thịt ba chỉ hầm với bưởi, sườn heo hấp với vỏ bưởi… hoặc đơn giản chỉ là món tráng miệng bằng chè bưởi. Mùi thơm của bưởi và thịt quyện vào nhau tạo nên hương vị độc đáo và giúp tiêu hóa tốt hơn.

Vỏ bưởi có cấu trúc xốp, có khả năng thanh lọc và hấp thụ formaldehyde trong không khí. Để khử mùi, diệt khuẩn, nhiều người cắt vỏ bưởi thành từng miếng rồi cho vào tủ lạnh, treo trong phòng bếp, nhà tắm...

Theo y học cổ truyền, vỏ bưởi có vị đắng, cay, thơm, tính bình, có tác dụng trừ phong, hóa đờm, tiêu báng tích, tiêu phù thũng.

Theo khoa học, vỏ bưởi chứa các flavonoid như naringin và rutin, những chất này có hoạt tính chống oxy hóa, có thể làm giảm độ nhớt của máu, giảm sự hình thành huyết khối và có tác dụng phòng ngừa tốt các bệnh tim mạch, mạch máu não như huyết khối não, đột quỵ.

Công dụng của vỏ bưởi với sức khỏe

Kiểm soát mỡ

Một trong những tác dụng nổi bật của nước vỏ bưởi là hỗ trợ giảm cân. Theo nghiên cứu, chất flavonoid trong vỏ bưởi, đặc biệt là naringin, có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất.

Chất xơ hòa tan pectin trong vỏ bưởi giúp kiểm soát cảm giác no, giảm thiểu thói quen ăn quá nhiều, từ đó hỗ trợ giảm mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Tốt cho tim mạch

Flavonoid trong vỏ bưởi, chẳng hạn như hesperidin và naringin, đã được chứng minh có tác dụng hạ cholesterol LDL (cholesterol xấu) và tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt).

Một nghiên cứu của Viện Tim Mạch Hoa Kỳ (AHA) cho thấy rằng việc bổ sung flavonoid hàng ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành đến 19%. Vitamin C dồi dào trong vỏ bưởi còn hỗ trợ làm giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch.

Giúp thải độc gan

Nước vỏ bưởi cũng được biết đến với khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Tinh dầu từ vỏ bưởi chứa các hợp chất chống viêm và kháng khuẩn tự nhiên, giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và chướng bụng.

Naringin còn có tác dụng kích thích enzyme trong gan, hỗ trợ quá trình giải độc và thúc đẩy chức năng gan khỏe mạnh.

Tăng miễn dịch

Vỏ bưởi là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, vitamin C và carotenoid, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do gốc tự do. Tác dụng này góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, từ ung thư đến các bệnh thoái hóa thần kinh.

Hàm lượng vitamin C cao còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus.

Giúp ngủ ngon hơn

Tinh dầu từ vỏ bưởi có tác dụng thư giãn tinh thần nhờ đặc tính làm dịu hệ thần kinh. Hương thơm tự nhiên từ vỏ bưởi có thể giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường sự tỉnh táo vào buổi sáng.

Lưu ý: Để tận dụng tối đa lợi ích, bạn có thể nấu nước vỏ bưởi bằng cách rửa sạch vỏ bưởi, cắt nhỏ, sau đó đun sôi với nước trong 10-15 phút. Để tăng hương vị, có thể thêm một chút mật ong hoặc vài lát gừng.