Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.
Bệnh Chikungunya là gì?
Theo Bộ Y tế, bệnh Chikungunya được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1952 tại Tanzania (thuộc khu vực Đông Phi). Đây là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết).
Triệu chứng thường gặp bao gồm sốt cao, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi và nổi ban, đa số người bệnh hồi phục sau vài ngày đến một tuần, tuy nhiên một số trường hợp có thể gặp tình trạng đau khớp kéo dài trong nhiều tháng.
Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay, dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng, đã ghi nhận các đợt bùng phát lớn tại một số đảo ở Ấn Độ Dương và lan sang một số nước ở khu vực châu Phi, Nam Á và châu Âu.
Hiện bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ và làm giảm triệu chứng.
Việt Nam đã ghi nhận ca bệnh Chikungunya nào chưa?
Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, hiện hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ở nước ta chưa ghi nhận báo cáo trường hợp bệnh Chikungunya từ các địa phương. Tuy nhiên, dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt tại Trung Quốc.
Trong khi đó, muỗi Aedes ((véc tơ truyền bệnh) truyền bệnh cũng đã lưu hành tại nhiều địa phương ở nước ta. Đáng lưu ý, muỗi Aedes đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi và đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh Chikungunya xâm nhập vào Việt Nam và lây lan nhanh trong cộng đồng dân cư.
Làm gì để chủ động phòng chống bệnh Chikungunya?
Ông Võ Hải Sơn cho biết, hiện nay, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đang phối hợp chặt chẽ với WHO và các Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế theo dõi tình hình dịch bệnh và chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống để kịp thời báo cáo và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả.
Nhằm chủ động kiểm soát, phòng chống dịch, Bộ Y tế đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai tăng cường giám sát dịch ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng có dịch.
Tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan, giám sát muỗi, véc tơ truyền bệnh tại các khu vực cửa khẩu và tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám và điều trị kịp thời; đồng thời có kế hoạch phân cấp chuyên môn, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.
Bên cạnh đó, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp với phòng chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phòng chống dịch bệnh, đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời khi dịch xảy ra.
Các biện pháp phòng bệnh
Để chủ động phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:
- Người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh Chikungunya cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như sốt, đau khớp, nổi ban …) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
- Người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư, cần thực hiện tốt các nội dung:
+ Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
+ Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn.
+ Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
+ Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.
+ Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.
+ Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.
Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thờiY tế - 5 phút trước
GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.
Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tửY tế - 21 giờ trước
Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.
Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'Y tế - 3 ngày trước
Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.
LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ IY tế - 3 ngày trước
SKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ IY tế - 3 ngày trước
Tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 7/8/2025, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.
Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện EY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Quang Hải chia sẻ, nhân dịp sinh nhật đầu đời của con trai, gia đình mong muốn thay con gửi gắm món quà yêu thương đến các bạn nhỏ không may mắc dị tật tim bẩm sinh. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hành trình biết yêu thương và sẻ chia của con trai mình.
Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai hơn 1 tuổi nhập viện trong tình trạng nặngY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Tại bệnh viện, phim chụp phổi cho thấy bệnh nhi bị tổn thương phổi rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.
Người trẻ còn chủ quan với đột quỵY tế - 4 ngày trước
Thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An ghi nhận số ca đột quỵ gia tăng, trong đó không ít bệnh nhân là những người trẻ tuổi. Xu hướng này khiến nhiều người không khỏi lo ngại, bởi đột quỵ vốn được xem là căn bệnh của người già, nay lại ngày càng trẻ hóa.
15 loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C hơn camY tế - 4 ngày trước
Trái cây họ cam quýt thường được biết đến rất giàu vitamin C. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt nhất, nhiều loại thực phẩm còn chứa nhiều vitamin C hơn cả cam...
Tối nay diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ IY tế - 4 ngày trước
Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I sẽ chính thức diễn ra vào 19h30 tối nay, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19Y tế
GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.