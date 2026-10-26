4 lưu ý giúp tình dục viên mãn sau tuổi 70

Nhiều người lớn tuổi, thậm chí sau tuổi 70 vẫn duy trì đời sống tình dục nhờ sức khỏe được cải thiện, tuổi thọ tăng, quan niệm cởi mở hơn và sự hỗ trợ của các phương pháp điều trị.

Ở độ tuổi này, quan hệ tình dục vẫn có thể thỏa mãn nhưng sẽ khác so với thời trẻ và có thể cần được điều chỉnh cho phù hợp với tuổi tác, tình trạng sức khỏe hoặc những thay đổi cơ thể do bệnh tật hay lão hóa gây ra. Đặc biệt, người lớn tuổi vẫn có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI). Vì vậy, quan hệ tình dục an toàn không có nghĩa là né tránh sự thân mật, mà là biết cách bảo vệ bản thân và bạn đời.

Dưới đây là 4 lời khuyên về quan hệ tình dục an toàn và tận hưởng những lợi ích của tình dục khi lớn tuổi:

1. Tìm hiểu tiền sử tình dục của đối tác

Tất cả các hình thức quan hệ tình dục đều có thể lây lan các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI). Trước khi quan hệ bằng đường miệng, âm đạo hoặc hậu môn, hai người nên trao đổi cởi mở về tiền sử tình dục, những bệnh lây truyền qua đường tình dục từng mắc, kết quả xét nghiệm và việc từng sử dụng chung kim tiêm hay không.

Nên lưu ý những dấu hiệu bất thường vùng sinh dục như vết loét, dịch tiết khác thường hoặc mùi khó chịu. Tuy nhiên, việc quan sát không thể thay thế xét nghiệm, bởi nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục không có biểu hiện rõ ràng.

2. Chủ động xét nghiệm trước khi quan hệ

Cả hai nên cân nhắc xét nghiệm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trước khi bắt đầu quan hệ, đặc biệt khi bước vào mối quan hệ mới hoặc chưa rõ tình trạng sức khỏe của nhau.

Một người có thể mang mầm bệnh mà không biết mình đã nhiễm. Hơn nữa, những biểu hiện như mệt mỏi đôi khi dễ bị nhầm với các vấn đề sức khỏe thường gặp ở người già. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào cảm giác khỏe mạnh hay việc không có triệu chứng để đánh giá nguy cơ. Nếu có nguy cơ phơi nhiễm, cần hỏi ý kiến nhân viên y tế về thời điểm xét nghiệm và những xét nghiệm cần thực hiện.

3. Sử dụng bao cao su và chất bôi trơn đúng cách

Người cao tuổi vẫn cần sử dụng bao cao su để giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nên dùng bao cao su mới cho mỗi lần quan hệ, kể cả khi chuyển từ hình thức quan hệ này sang hình thức khác; không tái sử dụng hoặc dùng bao đã hết hạn.

Sử dụng chất bôi trơn gốc nước hoặc silicone có thể giúp giảm ma sát, hạn chế những vết trầy xước nhỏ ở âm đạo và dương vật. Không nên dùng vaseline hoặc dầu khoáng với bao cao su latex vì các sản phẩm gốc dầu có thể làm hỏng bao.

Với phụ nữ sau mãn kinh, khô âm đạo có thể khiến quan hệ đau rát. Sử dụng chất bôi trơn phù hợp, dành thời gian cho màn dạo đầu và điều chỉnh cách gần gũi sẽ giúp tăng sự thoải mái. Nếu tình trạng khô rát kéo dài, nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn.

4. Sau tuổi 70, chú ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân và bạn đời

Đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi 70 vẫn có thể có đời sống tình dục viên mãn. Ảnh minh họa.

Để duy trì đời sống tình dục an toàn sau tuổi 70, người cao tuổi cần trao đổi với bạn đời về sự đồng thuận, các bệnh mạn tính và những loại thuốc đang sử dụng. Người có bệnh tim mạch hoặc xuất hiện đau ngực, khó thở khi hoạt động tình dục cần được bác sĩ đánh giá. Những người gặp rối loạn cương dương hoặc khô âm đạo cũng nên tìm tư vấn y tế thay vì tự ý dùng thuốc.

Ngoài ra, cần cập nhật các loại vaccine phù hợp, thực hiện các biện pháp an toàn khi quan hệ và cảnh giác với những dấu hiệu như tiểu buốt, tiết dịch bất thường, loét hoặc mụn nước ở vùng sinh dục. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở dữ dội hoặc ngất khi quan hệ, cần ngừng hoạt động và tìm trợ giúp y tế ngay.

Duy trì đời sống tình dục an toàn sau tuổi 70 hoàn toàn có thể thực hiện được. Chủ động xét nghiệm, sử dụng bao cao su và chất bôi trơn đúng cách, trao đổi cởi mở với bạn đời và thăm khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe, duy trì sự thân mật và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.