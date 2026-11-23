Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

1. Vì sao phụ nữ mãn kinh dễ bị mất ngủ?

Bước vào độ tuổi trung niên, nhiều phụ nữ phải đối mặt với tình trạng rối loạn giấc ngủ. Có người nằm hàng giờ trên giường nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, có người lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ vài tiếng sau đã giật mình tỉnh giấc với lưng áo ướt đẫm mồ hôi và mất ngủ đến sáng.

Để cải thiện giấc ngủ một cách bền vững, điều đầu tiên phụ nữ cần hiểu rõ cơ thể mình đang trải qua những thay đổi gì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Suy giảm nội tiết tố

Khi buồng trứng suy giảm hoạt động, nồng độ hai hormone quan trọng là estrogen và progesterone giảm mạnh. Lượng hormone progesterone thiếu hụt khiến phụ nữ dễ rơi vào trạng thái khó ngủ, ngủ chập chờn.

Đồng thời, sự suy giảm estrogen làm rối loạn khả năng điều hòa thân nhiệt và giảm sản xuất melatonin - hormone điều khiển nhịp sinh học ngày và đêm.

Cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm

Cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm là nguyên nhân phổ biến khiến phụ nữ mãn kinh mất ngủ. Ảnh minh họa AI

Đây là thủ phạm hàng đầu đánh thức phụ nữ khỏi giấc ngủ. Những đợt nóng bừng đột ngột từ ngực lan lên cổ và mặt, kèm theo tim đập nhanh và vã mồ hôi khiến cơ thể rơi vào trạng thái báo động.

Ngay cả khi cơn bốc hỏa qua đi, cảm giác ớn lạnh, ẩm ướt, khó chịu cũng khiến việc quay lại giấc ngủ rất khó khăn.

Biến động tâm lý và áp lực cuộc sống

Giai đoạn mãn kinh thường trùng với thời điểm người phụ nữ đối mặt với nhiều thay đổi trong gia đình và công việc như con cái trưởng thành rời xa tổ ấm, áp lực chăm sóc cha mẹ già hoặc những lo âu về ngoại hình, sức khỏe.

Sự thay đổi nội tiết kết hợp với căng thẳng kéo dài làm tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm nhẹ, những yếu tố song hành mật thiết với chứng mất ngủ mạn tính.

Các vấn đề sức khỏe đi kèm

Bước vào độ tuổi trung niên, các bệnh lý mạn tính và rối loạn chuyển hóa như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường hay rối loạn tiền đình bắt đầu xuất hiện nhiều hơn gây ra các cơn đau đầu, chóng mặt, hồi hộp làm gián đoạn giấc ngủ.

2. Giải pháp tự nhiên tìm lại giấc ngủ ngon

Chủ động chăm sóc giấc ngủ chính là cách bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ tuổi trung niên. Phần lớn các trường hợp mất ngủ nhẹ và trung bình ở giai đoạn mãn kinh có thể cải thiện rõ rệt thông qua việc điều chỉnh lối sống và thói quen sinh hoạt trước khi cần đến sự can thiệp của thuốc.

Thiết lập lại thói quen ngủ khoa học

Hãy duy trì thói quen đi ngủ và thức dậy vào một khung giờ cố định mỗi ngày, kể cả cuối tuần, để tái thiết lập đồng hồ sinh học.

Phòng ngủ cần đảm bảo yên tĩnh, tối và thoáng mát (duy trì nhiệt độ phòng điều hòa mát mẻ khoảng 22 - 24°C sẽ giúp giảm bớt tác động của cơn bốc hỏa).

Chọn chăn ga và trang phục ngủ làm từ chất liệu tự nhiên, thấm hút mồ hôi tốt như cotton, lụa hoặc vải tre.

Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hợp lý

Hạn chế tiêu thụ caffeine (cà phê, trà đặc) sau 14 giờ chiều và tránh uống rượu bia vào buổi tối. Dù rượu có thể gây buồn ngủ nhanh nhưng lại phá vỡ cấu trúc giấc ngủ sâu ở nửa sau của đêm và kích hoạt cơn bốc hỏa mạnh hơn.

Ngoài ra, nên tránh ăn quá no hoặc dùng thực phẩm cay nóng vào buổi tối. Thay vào đó, có thể bổ sung các thực phẩm giàu tryptophan, magie và vitamin nhóm B như: các loại hạt, yến mạch, chuối, rau xanh đậm hoặc một ly sữa ấm trước khi ngủ khoảng 1 - 2 tiếng.

Duy trì các bài tập nhẹ đều đặn

Các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga, thiền định hoặc bơi lội khoảng 30 phút mỗi ngày giúp giải tỏa căng thẳng, điều hòa thân nhiệt và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lưu ý, nên kết thúc việc tập luyện khoảng 2 - 3 tiếng trước giờ đi ngủ để cơ thể có thời gian hạ nhiệt.

Thư giãn trước khi lên giường

Nên dành khoảng 1 - 2 tiếng cuối ngày để tách khỏi màn hình điện thoại, tivi. Ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử sẽ ức chế quá trình tiết melatonin tự nhiên.

Thay vào đó nên tập một vài động tác hít thở sâu, ngâm chân nước ấm hoặc đọc vài trang sách nhẹ nhàng sẽ gửi tín hiệu thư giãn đến hệ thần kinh.