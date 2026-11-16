Hà Nội đề xuất 3 nhóm giải pháp phát triển hệ sinh thái, nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày người cao tuổi

Ngày 16/11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ, phát triển kinh tế bạc cần bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và an sinh xã hội. Trong đó, người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc, thụ hưởng mà cần được tạo điều kiện để tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Hiện nay, Hà Nội có gần 1,5 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Sở hữu lợi thế lớn về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và dịch vụ, Thủ đô có nhiều điều kiện thuận lợi để tiên phong xây dựng hệ sinh thái kinh tế bạc.

Tại Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc diễn ra ngày 16/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ những mô hình thực tiễn của Thủ đô, đồng thời đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy lĩnh vực này.

Chia sẻ về những cách làm bước đầu của thành phố, ông Vũ Đại Thắng cho biết, thực hiện gợi mở của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc tại Hà Nội, thành phố đã thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại một số xã, phường. Điểm nổi bật của mô hình là tận dụng tối đa cơ sở vật chất và nhân lực sẵn có của các trạm y tế cơ sở, không thành lập thêm tổ chức mới và không làm tăng biên chế.

Tại đây, vào ban ngày, người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, tập luyện thể chất và giao lưu cộng đồng; đến tối lại trở về sum vầy cùng gia đình. Đến nay, mô hình đã thu hút gần 12.000 lượt người trải nghiệm với 140 người đăng ký sinh hoạt thường xuyên. Thực tiễn này chứng minh hiệu quả của việc kết hợp giữa y tế cơ sở, gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc người cao tuổi.

Bên cạnh y tế, Hà Nội cũng chú trọng khơi thông nguồn lực lao động cao tuổi. Kết quả khảo sát cho thấy có tới gần 30% người cao tuổi trên địa bàn có nhu cầu tiếp tục làm việc. Nắm bắt nhu cầu này, các cơ quan, đoàn thể thành phố đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm chuyên biệt, tạo cơ hội để người cao tuổi tham gia thị trường lao động, nhất là ở các lĩnh vực đòi hỏi kinh nghiệm và hàm lượng chất xám cao như nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tư vấn, sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ, phát triển kinh tế bạc cần bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và an sinh xã hội. Trong đó, người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc, thụ hưởng mà cần được tạo điều kiện để tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Ngoài ra, để giúp người cao tuổi không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số, Hà Nội đã triển khai rộng rãi mô hình "Thanh niên đồng hành với người cao tuổi trong chuyển đổi số".

Với phương thức "cầm tay chỉ việc", lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng thiết yếu, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng.

Về hành lang pháp lý, cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND về phát triển sản phẩm, dịch vụ chăm sóc, phục vụ người cao tuổi và khuyến khích người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế. Đây là cơ sở quan trọng để thu hút nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và từng bước định hình thị trường kinh tế bạc tại Thủ đô.

3 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những "nút thắt" hiện nay. Đó là nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng lớn nhưng mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp (chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng) còn mỏng; thiếu tiêu chuẩn chuyên môn và cơ chế tài chính để hút vốn đầu tư. Thị trường việc làm, sản phẩm, dịch vụ cho người cao tuổi chưa tương xứng với tiềm năng, trong khi cơ chế phối hợp, dữ liệu và chính sách giữa các ngành y tế, an sinh, lao động, công nghệ, tài chính còn phân tán.

Từ thực tiễn của Hà Nội, đặt trong tổng thể chung của cả nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và định hướng tổng thể: Cần nghiên cứu, xây dựng một chương trình hoặc đề án tổng thể cấp quốc gia về phát triển kinh tế bạc. Đề án cần xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, cơ chế phối hợp liên ngành và chính sách khuyến khích đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương linh hoạt triển khai theo điều kiện thực tế.

Với phương thức "cầm tay chỉ việc", lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng thiết yếu, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển thị trường: Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chuyên môn và cơ chế tài chính cho các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chuyên trách; đa dạng hóa các hình thức việc làm linh hoạt và có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng, sử dụng lao động cao tuổi.

Thứ ba, tăng cường liên kết và nhân rộng mô hình: Đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ dữ liệu và trao đổi kinh nghiệm giữa các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, đánh giá, tổng kết các mô hình hoạt động hiệu quả để hoàn thiện chính sách và nhân rộng phù hợp với đặc thù từng vùng, miền.

Khẳng định kinh tế bạc là hướng đi tất yếu nhưng còn nhiều vấn đề mới mẻ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu phải vừa làm, vừa nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm.

"Với những gợi mở của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố Hà Nội sẵn sàng tiếp tục triển khai các mô hình thí điểm, qua đó cùng cả nước thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người cao tuổi", Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.