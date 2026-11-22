1. Quả bơ cung cấp những chất dinh dưỡng gì?

Theo Bảng thành phần thực phẩm của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 100 g phần ăn được của quả bơ vỏ xanh tươi cung cấp khoảng 103 kcal, 9,4 g chất béo, 1,9 g protein, 2,8 g glucid.

Thành phần chất béo trong quả bơ chủ yếu thuộc nhóm chất béo không bão hòa đơn và đa. Trong 100 g bơ có khoảng 5,5 g chất béo không bão hòa đơn và 1,6 g chất béo không bão hòa đa. Nhờ thành phần này, bơ có thể góp phần bổ sung chất béo không bão hòa và vi chất cho bữa sáng.

Bơ cũng cung cấp vitamin E (2,6 mg), vitamin C (17,4 mg), folate (35 mcg), kali (162,5 mg) và một số khoáng chất khác. Ngoài ra, bơ là nguồn cung cấp chất xơ đáng kể. Theo cơ sở dữ liệu thành phần thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 g thịt quả bơ tươi chứa khoảng 6,7 g chất xơ.

2. Ăn bơ vào bữa sáng có lợi ích gì?

Bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim mạch và giúp no lâu hơn.

Bổ sung chất béo không bão hòa, tốt cho sức khỏe tim mạch

Chất béo không bão hòa đơn và đa trong quả bơ có thể góp phần cải thiện chất lượng chất béo của khẩu phần, nhất là khi được dùng thay cho thực phẩm giàu chất béo bão hòa như bơ động vật, thịt nhiều mỡ hoặc một số loại đồ ăn chế biến sẵn.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị ưu tiên chất béo không bão hòa thay cho chất béo bão hòa để hỗ trợ kiểm soát cholesterol LDL và giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Vì vậy, thay một phần thực phẩm giàu chất béo bão hòa trong bữa sáng bằng quả bơ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Có thể giúp no lâu hơn

Chất béo trong bơ cung cấp năng lượng và làm chậm quá trình tiêu hóa. Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên năm 2019 trên 31 người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì cho thấy, việc thay thế một phần năng lượng từ carbohydrate trong bữa sáng bằng chất béo và chất xơ từ bơ giúp tăng cảm giác no so với bữa ăn đối chứng. Kết quả này gợi ý bơ có thể là một thành phần hữu ích trong bữa sáng nếu được dùng với khẩu phần phù hợp.

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Vitamin E có vai trò chống oxy hóa, vitamin C tham gia vào quá trình tạo collagen và hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Folate cần thiết cho quá trình phân chia tế bào và tạo máu. Bên cạnh đó, kali tham gia điều hòa huyết áp và duy trì hoạt động của cơ, thần kinh.

Bổ sung bơ vào bữa sáng giúp cung cấp thêm những vi chất này nhưng lưu ý là không thể thay thế các nguồn thực phẩm khác. Một chế độ ăn đa dạng vẫn cần rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu protein.

3. Ăn bơ vào bữa sáng thế nào cho hợp lý?

Bơ có thể kết hợp với nhiều thực phẩm quen thuộc để tạo thành bữa sáng cân đối:

Bánh mì nguyên cám và bơ: Phết một lớp bơ nghiền lên bánh mì, ăn kèm trứng luộc hoặc trứng chín. Cách kết hợp này bổ sung chất béo không bão hòa, carbohydrate và protein.

Bơ ăn cùng sữa chua không đường: Kết hợp bơ với sữa chua và một lượng nhỏ yến mạch hoặc trái cây tươi để đa dạng thành phần dinh dưỡng.

Sinh tố bơ ít đường: Xay bơ với sữa không đường hoặc sữa đậu nành không đường. Hạn chế thêm sữa đặc, đường hoặc siro để tránh làm tăng năng lượng và lượng đường bổ sung.

Bơ ăn cùng trứng và rau: Có thể dùng bơ như một phần món ăn kèm trứng, rau xanh và bánh mì nguyên cám, thay vì chỉ ăn bơ riêng lẻ.

Lượng bơ nên điều chỉnh theo nhu cầu năng lượng và khẩu phần của từng người. Có thể bắt đầu với khoảng 1/4 đến 1/2 quả trong bữa sáng, tùy kích thước quả và các thực phẩm ăn kèm. Đây không phải mức bắt buộc cho tất cả mọi người.

4. Những điều cần lưu ý khi ăn bơ

Bơ giàu chất béo không bão hòa, dễ kết hợp với nhiều món ăn sáng.

Bơ giàu chất béo nên cung cấp năng lượng tương đối cao so với nhiều loại trái cây. Ăn nhiều bơ cùng lúc, nhất là khi vẫn giữ nguyên các món giàu năng lượng khác, có thể khiến tổng năng lượng của bữa ăn tăng lên. Do đó, nên dùng bơ để thay thế một phần chất béo trong khẩu phần thay vì chỉ bổ sung thêm.

Người dị ứng với bơ cần tránh sử dụng. Người mắc bệnh thận phải hạn chế kali nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng bơ phù hợp, tùy chức năng thận và chế độ ăn được chỉ định.