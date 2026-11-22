Sau tuổi 50 là thời điểm người phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Trong độ tuổi này, ngoài những thay đổi về sức khỏe và tâm sinh lý, mối quan tâm của phần lớn chị em là mỡ bụng nhiều.

Dù chế độ ăn uống và tập luyện không thay đổi nhiều so với trước, vòng eo vẫn cứ tăng lên. Vậy đâu là nguyên nhân?

1. Thiếu hụt estrogen gây tích mỡ bụng ở phụ nữ sau tuổi 50

Thiếu hụt estrogen gây tích mỡ bụng ở phụ nữ sau tuổi 50. Ảnh minh họa AI

Khi bước sang giai đoạn mãn kinh, buồng trứng giảm dần và ngừng sản xuất hormone estrogen. Trước đây, estrogen đóng vai trò định hình vóc dáng nữ tính, giúp mỡ phân bố chủ yếu ở hông, đùi và mông.

Khi thiếu hụt estrogen, cơ thể thay đổi cách tích trữ chất béo. Mỡ không còn tập trung ở các vùng cũ nữa mà dịch chuyển nhiều hơn về vùng bụng. Đây là một cơ chế sinh học tự nhiên nhưng lại gây nhiều phiền toái về mặt thẩm mỹ.

2. Quá trình trao đổi chất chậm lại

Càng lớn tuổi, tốc độ trao đổi chất của cơ thể càng suy giảm. Điều này có nghĩa là lượng calo chúng ta cần mỗi ngày ít hơn trước đây.

Nếu chị em vẫn duy trì lượng thức ăn và thói quen ăn uống như thời trẻ, cơ thể sẽ không tiêu thụ hết năng lượng. Lượng calo dư thừa này sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành chất béo và tích tụ lại, trong đó vùng bụng là nơi dễ bị lưu trữ nhất.

3. Khối lượng cơ bắp giảm theo thời gian

Từ tuổi 30 trở đi, cơ thể bắt đầu mất dần khối lượng cơ bắp. Quá trình này diễn ra nhanh hơn khi phụ nữ bước vào tuổi 50.

Cơ bắp là mô tiêu hao nhiều năng lượng nhất ngay cả khi chúng ta nghỉ ngơi. Khi cơ bắp ít đi, lượng calo bị đốt cháy mỗi ngày cũng giảm xuống rõ rệt. Ít cơ hơn đồng nghĩa với việc mỡ dễ dàng có cơ hội "trú ngụ" ở vùng bụng.

4. Thay đổi về giấc ngủ và mức độ căng thẳng

Giai đoạn tiền mãn kinh thường đi kèm với các triệu chứng khó chịu như mệt mỏi, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm... Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến mất ngủ và ngủ không sâu giấc.

Thiếu ngủ làm mất cân bằng hai loại hormone quan trọng là ghrelin (hormone kích thích cảm giác thèm ăn) và leptin (hormone báo hiệu no). Kết quả là chị em sẽ có xu hướng thèm ăn nhiều đồ ngọt và thức ăn nhiều dầu mỡ hơn.

Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài làm tăng hormone cortisol, một thủ phạm kích thích cơ thể tích mỡ trực tiếp ở vùng quanh bụng.

5. Lối sống ít vận động hơn

Khi tuổi tác tăng lên, nhiều phụ nữ có xu hướng ít vận động hơn do đau nhức xương khớp hoặc đơn giản là cảm thấy nhanh mệt mỏi.

Việc thiếu các hoạt động thể chất, đặc biệt là các bài tập sức mạnh và cardio khiến cơ thể càng khó đốt cháy mỡ thừa. Khi kết hợp với sự thay đổi nội tiết tố, lớp mỡ bụng sẽ ngày càng dày lên nếu không có điều chỉnh về lối sống kịp thời.