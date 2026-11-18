Hơn 60% ca ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn muộn

Ngày 17/11, Sở Y tế TP Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phối hợp với Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K tổ chức khởi động Chương trình xây dựng kế hoạch phòng, chống ung thư vú cấp thành phố. Chương trình có sự đồng hành của Tổ chức Thử thách Ung thư Thành phố (C/Can) và Roche Pharma Việt Nam.

Các đại biểu ấn nút khởi động Chương trình xây dựng kế hoạch phòng, chống ung thư vú tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Bích Thuỷ

Theo thông tin được công bố tại chương trình, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Mỗi năm, cả nước ghi nhận 25.711 ca mắc mới và 10.609 ca tử vong do căn bệnh này. Đáng chú ý, hơn 60% trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị phức tạp hơn và hiệu quả có thể giảm.

Cơ hội sống của người bệnh không chỉ phụ thuộc vào việc phát hiện sớm mà còn liên quan đến khoảng thời gian từ khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đến khi được chẩn đoán xác định và bắt đầu điều trị.

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong phát hiện và điều trị ung thư vú, công tác phòng, chống bệnh vẫn còn nhiều khoảng trống. Trong đó, việc thiếu chương trình sàng lọc trên phạm vi quốc gia, cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả can thiệp, cùng những hạn chế về nhân lực và tài chính là các thách thức cần giải quyết.

Trước thực tế này, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống ung thư vú giai đoạn 2026-2035. Kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời hướng tới mục tiêu của Sáng kiến Toàn cầu về Ung thư vú do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng, trong đó có mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú trung bình 2,5% mỗi năm.

Điểm đáng chú ý của kế hoạch là không chỉ tập trung vào sàng lọc mà còn bao quát toàn bộ hành trình chăm sóc người bệnh, từ nâng cao nhận thức, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi lâu dài.

Theo các mục tiêu được công bố, đến năm 2030, 50% phụ nữ có dấu hiệu nghi ngờ ung thư vú sẽ được chẩn đoán xác định trong vòng 60 ngày; 60% người bệnh ung thư vú hoàn thành liệu trình điều trị đa mô thức.

Đến năm 2035, kế hoạch đặt mục tiêu 70% phụ nữ trong độ tuổi 40-70 được sàng lọc định kỳ; 60% ca ung thư vú xâm lấn được phát hiện ở giai đoạn sớm. Đồng thời, 100% cơ sở chuyên khoa ung bướu, sản phụ khoa và các đơn vị thực hiện sàng lọc, chẩn đoán, điều trị ung thư vú áp dụng các phác đồ, hướng dẫn chuyên môn được cập nhật; 80% người bệnh được điều trị đa mô thức, chăm sóc toàn diện và hoàn thành đầy đủ liệu trình theo hướng dẫn chuyên môn.

Kế hoạch cũng hướng tới xây dựng hệ thống phòng, chống ung thư vú đồng bộ trên toàn quốc, thường xuyên cập nhật hướng dẫn chuyên môn và thiết lập bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ điều trị.

Tăng cường năng lực chuyên môn, cải thiện khả năng tiếp cận điều trị

Theo báo cáo của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, số lượng bệnh nhân ung thư vú tại địa phương liên tục ở mức cao, trong khi độ tuổi mắc bệnh có xu hướng trẻ hóa. Phần lớn trường hợp được phát hiện ở giai đoạn II và III.

Đáng chú ý, hơn 28% bệnh nhân ung thư vú tại bệnh viện thuộc phân nhóm HER2+. Đây là nhóm bệnh có thể diễn tiến nhanh, đòi hỏi phương án điều trị phù hợp, trong đó các liệu pháp điều trị đích có thể tạo áp lực đáng kể về chi phí.

Báo cáo cũng cho biết, ước tính có khoảng 150.000-200.000 phụ nữ cần được tầm soát ung thư vú nhưng hiện chưa có chương trình triển khai trên diện rộng.

Trong bối cảnh đó, Chương trình xây dựng kế hoạch phòng, chống ung thư vú cấp thành phố được kỳ vọng giúp Đà Nẵng xác định những ưu tiên phù hợp với tình hình thực tế, từng bước thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các khu vực.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng giữ vai trò chủ trì, điều phối tại địa phương; Viện Ung thư Quốc gia và Bệnh viện K hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật.

BSCKII Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết chương trình hướng đến một lộ trình lâu dài. Trong giai đoạn đầu, các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống ung thư vú dựa trên dữ liệu thực tế tại địa phương.

Theo BS Hùng, sự tham gia và phối hợp giữa các đơn vị là yếu tố quan trọng để chương trình được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Chương trình sẽ đánh giá nhu cầu, năng lực hiện có của hệ thống y tế, từ đó thống nhất các ưu tiên và phân công nhiệm vụ cho từng tuyến, từ trạm y tế xã đến bệnh viện chuyên khoa, theo khuyến nghị của Sáng kiến Toàn cầu về Ung thư vú của WHO.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam năm 2025, địa bàn Đà Nẵng mở rộng, đặt ra yêu cầu xây dựng kế hoạch có tính đến khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân tại các xã miền núi, khu vực ven biển và trung tâm thành phố.

Việc tổ chức hệ thống phát hiện, chẩn đoán và điều trị phù hợp với đặc điểm địa bàn được kỳ vọng góp phần giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng phát hiện bệnh muộn và nâng cao hiệu quả điều trị.

Tại Chương trình, các bên kỳ vọng kế hoạch phòng, chống ung thư vú của Đà Nẵng sẽ trở thành mô hình tham khảo cho những địa phương khác, góp phần đưa các mục tiêu quốc gia vào thực tiễn và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trên cả nước.