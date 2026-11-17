Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND nhằm quy định các chính sách đặc thù về an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ y tế cho nhiều nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn Thủ đô.

Kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và không để người dân nào bị bỏ lại phía sau, Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND (ban hành ngày 28/10/2026) tập trung nguồn lực vào việc chăm sóc trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn và chia sẻ gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên.

Về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Nghị quyết thiết lập các cơ chế hỗ trợ kịp thời dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp do gặp biến cố, rủi ro trong cuộc sống, trẻ em không may bị tai nạn thương tích nghiêm trọng cũng như nhóm trẻ em khuyết tật nhẹ.

Ảnh minh họa: Mai Anh

Đặc biệt, Nghị quyết dành sự quan tâm rất cụ thể, thiết thực cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày. Theo đó, những trẻ thuộc nhóm này nếu nằm trong hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có cha, mẹ, người nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng sẽ được hỗ trợ 100% phần chi phí khám, chữa bệnh BHYT mà gia đình phải đồng chi trả, với mức tối đa bằng 200 lần chuẩn trợ giúp xã hội trong một năm.

Ngoài chi phí điều trị, trẻ còn được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày (tối đa 15 ngày cho mỗi lần khám, chữa bệnh và không quá 75 ngày/năm). Chi phí đi lại của trẻ cùng một người chăm sóc cũng được thanh toán theo giá phương tiện giao thông công cộng thông thường; riêng trường hợp phải cấp cứu khẩn cấp hoặc chuyển viện, Thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển bằng xe cứu thương chuyên dụng.

Đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại cộng đồng, mức trợ cấp hằng tháng được tính theo hệ số nhân với chuẩn trợ giúp xã hội: trẻ dưới 4 tuổi được hưởng mức bằng 2,5 lần, trẻ từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi được hưởng mức bằng 1,5 lần chuẩn trợ giúp xã hội. Đáng chú ý, nếu trẻ bắt đầu đợt điều trị khi chưa đủ 16 tuổi nhưng bước sang tuổi 16 trong quá trình điều trị, chính sách hỗ trợ vẫn được tiếp tục duy trì cho đến hết đợt điều trị đó.

Song hành với chính sách dành cho trẻ em, HĐND Thành phố cũng mở rộng mạng lưới bảo đảm an sinh thông qua việc hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả khám, chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi BHYT cho các nhóm đối tượng ưu tiên khác. Đối tượng thụ hưởng bao gồm thân nhân người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số tại các xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (khi đáp ứng các điều kiện khám, chữa bệnh và được chẩn đoán mắc bệnh thuộc danh mục quy định). Bên cạnh đó, người dân đang sinh sống, làm việc hoặc học tập trong phạm vi bán kính đến 1.000m tính từ hàng rào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn cũng thuộc diện được hỗ trợ chi phí cùng chi trả theo điều kiện của Nghị quyết.

Một điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND là việc tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nâng cao mức hỗ trợ để sát với yêu cầu thực tiễn cũng như điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Những chính sách nhân văn này sẽ giảm bớt đáng kể áp lực tài chính cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những trường hợp có trẻ mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị kéo dài.

Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027, tiếp tục khẳng định trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của thành phố Hà Nội đối với quyền lợi của trẻ em cũng như đời sống an sinh của nhân dân.