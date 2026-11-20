Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa qua, các bác sĩ Khoa Sản - Phụ khoa tiếp nhận và xử trí một trường hợp sản phụ giảm tiểu cầu trong thai kỳ, giúp mẹ vượt cạn an toàn, bé gái chào đời khỏe mạnh.

Sản phụ T.T.T.M. (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp), mang thai con so, được phát hiện giảm tiểu cầu trong quá trình khám thai định kỳ. Nhờ phát hiện sớm, chị được các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sức khỏe, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi và chuẩn bị cho quá trình sinh nở.

Ảnh ghi nhận trong ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Sản phụ giảm tiểu cầu chuyển dạ, nguy cơ xuất huyết

Cùng ngày nhập viện, chị M. xuất hiện triệu chứng đau trằn bụng, ra nước âm đạo nên được gia đình nhanh chóng đưa đến viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ sản khoa nhận định đây là trường hợp chuyển dạ có nguy cơ xuất huyết do giảm tiểu cầu. Ê-kíp điều trị kịp thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm kiểm soát nguy cơ, đảm bảo điều kiện an toàn trước khi can thiệp sản khoa.

Sau thời gian theo dõi, nhận thấy cổ tử cung không tiến triển thêm, các bác sĩ quyết định phẫu thuật mổ lấy thai để chủ động xử trí tình huống, hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra cho mẹ và bé.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Bé gái nặng 2.700 gram chào đời khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình và ê-kíp y bác sĩ.

Sau sinh, sản phụ tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu và theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Khám thai định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường

Theo BS.CKI. Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản – Phụ khoa của bệnh viện, thành công của ca bệnh không chỉ đến từ quá trình xử trí kịp thời khi sản phụ nhập viện mà còn có ý nghĩa quan trọng từ việc phát hiện bất thường ngay trong thai kỳ.

Nhờ đó, đội ngũ y bác sĩ có thời gian theo dõi, đánh giá nguy cơ và chuẩn bị phương án can thiệp phù hợp, góp phần giúp mẹ vượt cạn an toàn.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo phụ nữ nên chủ động khám sức khỏe trước khi mang thai để phát hiện và quản lý sớm các bệnh lý tiềm ẩn. Khi mang thai, mẹ bầu cần khám thai đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của bác sĩ nhằm theo dõi sự phát triển của thai nhi và phát hiện sớm những bất thường ở mẹ và bé.

Khi phát hiện bất thường, thai phụ cần phối hợp với bác sĩ, tuân thủ hướng dẫn điều trị và kế hoạch theo dõi, sinh nở. Đặc biệt, cần đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu bất thường như ra nước âm đạo, ra máu âm đạo, đau bụng bất thường hoặc thai máy bất thường.