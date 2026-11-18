Sự kiện nhằm thúc đẩy cam kết chính trị và tài chính mạnh mẽ từ các chính phủ, tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội, hướng tới mục tiêu xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với trẻ em trên toàn cầu.

Việc tham gia hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tăng cường phối hợp liên ngành nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị gồm đại diện của Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Bộ Y tế.

Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị, đến năm 2025, Việt Nam có 24.950.416 trẻ em, trong đó 13.092.705 trẻ em nam (chiếm 52,5%), 11.857.711 trẻ em nữ (chiếm 47,5%); tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số chiếm 18,3%; tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều chiếm 8,4%.

Cả nước có 790.514 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 3,2% tổng số trẻ em. Khoảng 15.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng.

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 99,3%. Tất cả trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền tiếp cận y tế bình đẳng cho mọi trẻ em.

Bên cạnh đó, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã bao phủ hầu hết các loại vaccine thiết yếu, giúp khống chế và đẩy lùi nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 97%.

Trong lĩnh vực giáo dục, 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo. Chính sách miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập, cùng chính sách hỗ trợ học phí tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ.

Công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng được chú trọng, với trên 80% số trẻ thuộc nhóm này được trợ giúp phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đáng chú ý, tỷ lệ trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giảm từ 5,4% xuống còn 1,31%. Tất cả trẻ em bị xâm hại đều được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

Hoàn thiện chính sách, tăng cường phối hợp liên ngành bảo vệ trẻ em

Thời gian qua, cùng với các chính sách hỗ trợ, Việt Nam đang triển khai hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ, gồm phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp tục là địa chỉ tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em và hỗ trợ những trường hợp cần được bảo vệ.

Công tác phối hợp giữa ngành y tế với các ngành giáo dục, công an, tư pháp được tăng cường, đặc biệt trong phát hiện, chuyển tuyến, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại, bị bỏ rơi hoặc cần can thiệp khẩn cấp.

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo hoặc Ban điều hành công tác trẻ em cấp tỉnh. Việc huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức xã hội cũng góp phần bổ sung nguồn lực cho các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Hội nghị nhằm thúc đẩy cam kết chính trị và tài chính mạnh mẽ từ các chính phủ, tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội, hướng tới mục tiêu xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với trẻ em trên toàn cầu.

Với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, giảm thiểu trẻ em bị xâm hại trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030".

Tiếp đó, Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 28/7/2026 về Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 được ban hành, tạo cơ sở triển khai các giải pháp bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà còn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc thúc đẩy cam kết chính trị, tăng cường nguồn lực và triển khai các chương trình hành động cụ thể có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

Để trẻ không đơn độc khi tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị bạo lực, xâm hại GĐXH – Từ năm 2019 đến nay, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận gần 6 triệu cuộc gọi, ghi nhận hơn 11.000 trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại cần can thiệp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6% trẻ em tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ, cho thấy khoảng cách giữa việc có dịch vụ và khả năng tiếp cận thực tế vẫn là vấn đề đáng quan tâm.



