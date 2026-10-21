Phần ngon nhất của con lợn - thịt nọng heo: Ăn thế nào để không quá thừa chất béo?
GĐXH - Điểm hấp dẫn của nọng heo nằm ở sự kết hợp giữa phần nạc mềm và những đường vân mỡ nhỏ; vì chứa những đường vân này nên hàm lượng mỡ không thấp.
Nọng heo là gì?
Nọng heo nằm ở hai bên má, gồm phần nạc xen kẽ các đường vân mỡ mỏng, tạo độ mềm, giòn và béo đặc trưng. Thịt thường ít gân, thớ săn nhưng không dai, có vị ngọt tự nhiên và dễ chế biến. Ngoài hương vị, nọng heo còn cung cấp protein, chất béo cùng một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
Cách sử dụng nọng heo tốt cho sức khỏe
Theo VTC News, nọng heo nên được chọn từ những miếng thịt tươi, màu hồng tự nhiên, bề mặt khô ráo, không có mùi lạ và tỷ lệ nạc mỡ vừa phải. Khi chế biến, nên ưu tiên luộc, hấp thay vì chiên, xào nhiều dầu để hạn chế năng lượng và chất béo.
Phần thịt này nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp rau xanh và các nhóm thực phẩm khác để cân đối dinh dưỡng; người thừa cân, béo phì hoặc mắc bệnh tim mạch nên hạn chế nọng heo do hàm lượng chất béo cao.
Món ngon với thịt nọng heo
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