Phần ngon nhất của con lợn - thịt nọng heo: Ăn thế nào để không quá thừa chất béo?

Thứ tư, 07:00 21/10/2026 | Ăn
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GĐXH - Điểm hấp dẫn của nọng heo nằm ở sự kết hợp giữa phần nạc mềm và những đường vân mỡ nhỏ; vì chứa những đường vân này nên hàm lượng mỡ không thấp.

Nọng heo là gì?

Nọng heo nằm ở hai bên má, gồm phần nạc xen kẽ các đường vân mỡ mỏng, tạo độ mềm, giòn và béo đặc trưng. Thịt thường ít gân, thớ săn nhưng không dai, có vị ngọt tự nhiên và dễ chế biến. Ngoài hương vị, nọng heo còn cung cấp protein, chất béo cùng một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Phần ngon nhất của con lợn - Thịt nọng heo và cách chế biến tốt cho sức khỏe - Ảnh 1.

Theo số liệu tham khảo từ website của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 237gr nọng heo cung cấp khoảng 591 calo, 40gr protein và 47gr chất béo, nhưng hàm lượng thực tế có thể thay đổi tùy tỷ lệ nạc, mỡ. Thịt giàu protein, hỗ trợ duy trì cơ bắp, sửa chữa mô và hoạt động miễn dịch; đồng thời cung cấp vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, selen. Tuy nhiên, do chứa khá nhiều chất béo, trong đó có chất béo bão hòa, nên ăn với lượng vừa phải để hạn chế dư thừa năng lượng và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe tim mạch.

Phần ngon nhất của con lợn - Thịt nọng heo và cách chế biến tốt cho sức khỏe - Ảnh 2.

Điểm hấp dẫn của nọng heo nằm ở sự kết hợp giữa phần nạc mềm và những đường vân mỡ nhỏ. Khi chế biến, thịt giữ được độ mềm, mọng, trong khi phần mỡ tan ra giúp món ăn thêm thơm và béo. Nọng heo có thể được chế biến theo nhiều cách như luộc, hấp, nướng, kho hoặc xào. Mỗi phương pháp tạo ra hương vị khác nhau, phù hợp với nhiều khẩu vị. Phần thịt này cũng không đòi hỏi kỹ thuật chế biến quá phức tạp. Tuy nhiên, cách nấu và lượng gia vị sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng lượng calo và chất béo của món ăn.

Cách sử dụng nọng heo tốt cho sức khỏe

Theo VTC News, nọng heo nên được chọn từ những miếng thịt tươi, màu hồng tự nhiên, bề mặt khô ráo, không có mùi lạ và tỷ lệ nạc mỡ vừa phải. Khi chế biến, nên ưu tiên luộc, hấp thay vì chiên, xào nhiều dầu để hạn chế năng lượng và chất béo.

Phần thịt này nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp rau xanh và các nhóm thực phẩm khác để cân đối dinh dưỡng; người thừa cân, béo phì hoặc mắc bệnh tim mạch nên hạn chế nọng heo do hàm lượng chất béo cao.

Món ngon với thịt nọng heo

Phần ngon nhất của con lợn - Thịt nọng heo và cách chế biến tốt cho sức khỏe - Ảnh 3.

Thịt nọng heo xào kiểu Thái.

Phần ngon nhất của con lợn - Thịt nọng heo và cách chế biến tốt cho sức khỏe - Ảnh 4.

Thịt nọng heo xá xíu.

Phần ngon nhất của con lợn - Thịt nọng heo và cách chế biến tốt cho sức khỏe - Ảnh 5.

Nọng heo nướng ngũ vị.

Phần ngon nhất của con lợn - Thịt nọng heo và cách chế biến tốt cho sức khỏe - Ảnh 6.

Thịt nọng heo chiên sả.

Phần ngon nhất của con lợn - Thịt nọng heo và cách chế biến tốt cho sức khỏe - Ảnh 7.

Thịt nọng heo đút lò.

Phần ngon nhất của con lợn - Thịt nọng heo và cách chế biến tốt cho sức khỏe - Ảnh 8.

Thịt nọng heo rim mắm đường.

Phần ngon nhất của con lợn - Thịt nọng heo và cách chế biến tốt cho sức khỏe - Ảnh 9.

Thịt nọng heo xào kim chi.

Phần ngon nhất của con lợn - Thịt nọng heo và cách chế biến tốt cho sức khỏe - Ảnh 10.

Thịt nọng heo áp chảo sốt mè rang.

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