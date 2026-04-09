4 món mì siêu ngon nấu chỉ 15 phút giúp bữa sáng nhàn tênh lại cung cấp đủ dưỡng chất, ai ăn cũng khen

Khi ánh nắng ban mai vừa ló dạng trên bệ cửa sổ, hương thơm của những món ăn cho bữa sáng tỏa từ nhà bếp - đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mọi người phụ nữ. Nhìn chồng, con mình dụi đôi mắt ngái ngủ, rồi lập tức mở to khi nhìn thấy món ăn nóng hổi, thơm phức đang sẵn sàng chờ đón thì lập tức mọi sự uể oải vì phải dậy sớm đều tan biến. Nhất là đối với những đứa trẻ, mì chính là món ăn khiến chúng háo hức nhất. Và việc chuẩn bị một bữa sáng bổ dưỡng và ngon miệng là một tô mì không đòi hỏi kỹ năng phức tạp. Chỉ cần nắm vững một vài công thức nấu mì nhanh gọn là có thể làm hài lòng tất cả những thành viên trong gia đình và giúp những buổi sáng bận rộn trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn.

1. Mì trộn sốt trứng

Mì trộn sốt trứng là món ăn khoái khẩu của các thành viên trong gia đình tôi. Trứng vàng óng, được đánh bông xốp rồi chiên sau đó phủ một lớp nước sốt đậm đà, từng sợi mì thấm đẫm hương vị. Thêm vài lát dưa chuột bào sợi để tạo vị tươi mát và làm sạch vị giác. Công thức cực kỳ đơn giản: Bạn chỉ cần đánh trứng rồi chiên chín. Sau đó tách thành các miếng nhỏ, thêm sốt đã chuẩn bị và nấu đến khi sánh lại, đổ lên mì đã luộc chín, rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Như vậy là chỉ trong vòng khoảng 15 phút là bạn đã có một bát mì ngon miệng và đẹp mắt đã sẵn sàng. Nhìn vẻ mặt mặt mãn nguyện các thành viên trong gia đình thưởng thức món mì này còn quý giá hơn bất kỳ món ăn ngon nào.

2. Mì xào thịt nguội và rau củ

Nếu các thành viên trong gia đình bạn thích món mì xào thì công thúc mì xào thịt nguội (giăm bông) và rau củ là một lựa chọn hoàn hảo. Hương thơm đậm đà của thịt nguội, độ giòn của rau củ và độ béo ngậy của trứng tạo nên sự ấn tượng khó cưỡng, mang đến kết cấu phong phú và ngon miệng trong mỗi miếng ăn. Bạn hãy chần mì trước và xả lại với nước lạnh để mì không bị vón cục khi xào. Đánh tan trứng rồi đổ vào chảo dầu nóng, khi lớp trứng bắt đầu đông lại thì dùng đũa đảo cho tơi thành từng miếng nhỏ. Tiếp theo cho thịt nguội thái lát vào, đảo đều. Sau đó cho hành tây và rau xanh đã chần vào, rưới nước sốt rồi xào nhanh - chỉ trong vài phút là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

3. Mì trứng chiên và chả tôm

Mì trứng chiên và chả tôm rất thích hợp cho những gia đình thích ăn các món nước vào buổi sáng. Trứng chiên vàng ươm nổi trên mặt nước dùng, chả tôm dai ngon, củ cải trắng bào sợi chín mềm, nước dùng ngọt dịu mà không ngấy. Chỉ một ngụm thôi cũng đủ làm ấm bụng. Đầu tiên, chiên trứng rồi để riêng. Sau đó, phi thơm hành lá và tôm khô, cho củ cải trắng bào sợi vào xào mềm, đổ nước sôi vào làm nước dùng. Cho chả tôm vào đun sôi rồi thêm mì vào nấu chín. Cuối cùng chần vài loại rau thơm, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Khi ăn chúng ta thường húp vài ngụm nước dùng trước, rồi từ từ ăn mì, cuối cùng "ngấu nghiến" trứng chiên và chả tôm, thậm chí uống cạn đến giọt nước cuối cùng. Sau khi xong bữa sáng với tô mì trứng chiên và chả tôm, ai cũng thể hiện sự thỏa mãn tràn đầy trên gương mặt.

4. Mì thăn heo áp chảo

Mì thăn heo áp chảo là món ăn với hương vị thơm ngon và vị chua ngọt từ nước dùng cà chua cực đưa vị. Món ăn có màu sắc bắt mắt, từng sợi mì thấm đẫm nước dùng cà chua đậm đà và tinh chất ngọt ngào từ thịt tạo nên dư vị khó quên trong mỗi miếng ăn. Thịt thăn heo thái sợi được ướp trong 20 phút với nước tương, dầu hào và bột bắp, sau đó áp chảo với một chút dầu đến khi thịt đổi màu vàng nâu rồi để riêng. Cà chua được thái hạt lựu và xào đến khi ra nước, sau đó cho tỏi thái lát vào xào thơm. Thêm nước và đun sôi, rồi cho mì đã luộc vào. Cuối cùng, cho thịt thăn heo áp chảo và nêm muối vào cho vừa ăn. Mỗi khi tôi nấu món ăn này, cậu con trai gắp từng miếng thịt heo áp chảo rồi nhấp một ngụm nước dùng cà chua chua ngọt, nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt bé nhỏ, như thể đang nói: "Mì của mẹ là ngon nhất thế giới!".

Trên đây là 4 món mì nấu siêu nhanh - chỉ khoảng 15-20 phút mà bạn có thể nấu cho gia đình mình thưởng thức vào bữa sáng. Dù là mì thăn heo áp chảo; mì trứng chiên và chả tôm; mì xào thịt nguội và củ hay mì trộn sốt trứng - mỗi món đều có hương vị ấn tượng. Khi nhìn những người thân yêu trong gia đình ăn ngon lành sẽ khiến trái tim của bạn ngập niềm hạnh phúc.