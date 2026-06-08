Bật mí những món ăn đêm "cứu đói" cực tốt cho người hay thức khuya mà không lo nặng bụng

Khi nào nên ăn đêm?

Ăn đêm không hẳn là xấu nếu bạn thật sự cảm thấy đói hoặc phải thức khuya làm việc, học tập. Trong những trường hợp này, một bữa ăn nhẹ sẽ giúp cơ thể có thêm năng lượng và hạn chế cảm giác mệt mỏi.

Bạn nên ưu tiên các món nhẹ bụng, dễ tiêu hóa như cháo, súp hoặc yogurt để không gây áp lực cho dạ dày trước khi ngủ. Ngoài ra, nên ăn với lượng vừa phải và tránh ăn quá sát giờ ngủ.

Tác hại của ăn khuya không lành mạnh

Thói quen ăn khuya bằng đồ chiên rán, thức ăn nhanh hoặc món quá nhiều dầu mỡ có thể khiến cơ thể dễ tăng cân và khó tiêu. Ăn quá no vào ban đêm còn làm dạ dày phải hoạt động nhiều hơn, gây cảm giác đầy bụng, khó ngủ và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ.

Thói quen ăn khuya bằng đồ chiên rán, thức ăn nhanh hoặc món quá nhiều dầu mỡ có thể khiến cơ thể dễ tăng cân và khó tiêu.

Ngoài ra, việc thường xuyên dùng thực phẩm nhiều đường, cay nóng hoặc nước có caffeine vào buổi tối còn dễ khiến cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau. Nếu kéo dài, thói quen này có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và khiến cơ thể luôn trong trạng thái nặng nề, khó chịu.

Những món ăn đêm nhẹ bụng dễ tiêu

Cháo yến mạch

Cháo yến mạch là món ăn đêm được nhiều người yêu thích vì dễ tiêu hóa, tạo cảm giác no nhẹ và không gây nặng bụng. Yến mạch chứa nhiều chất xơ, giúp cơ thể có thêm năng lượng khi thức khuya mà vẫn nhẹ bụng.

Cháo yến mạch là món ăn đêm được nhiều người yêu thích vì dễ tiêu hóa, tạo cảm giác no nhẹ và không gây nặng bụng.

Khi nấu cùng sữa tươi, bí đỏ hoặc rau củ, món cháo sẽ thơm ngon hơn và rất phù hợp cho những hôm cần ăn khuya nhưng vẫn muốn giữ cơ thể dễ chịu.

Súp rau củ

Súp rau củ có hương vị thanh nhẹ, dễ ăn và rất phù hợp dùng vào buổi tối. Các nguyên liệu như cà rốt, bí đỏ, khoai tây hay bắp ngọt khi nấu mềm sẽ giúp món ăn dễ tiêu, ít dầu mỡ và bổ sung vitamin cho cơ thể.

Một chén súp nóng không chỉ giúp chống đói mà còn tạo cảm giác ấm bụng, thư giãn và thoải mái hơn trước khi đi ngủ.

Sữa chua

Sữa chua là món ăn nhẹ quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no vừa phải vào ban đêm. Nhờ chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho đường ruột, sữa chua giúp hạn chế đầy bụng và giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Sữa chua là món ăn nhẹ quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no vừa phải vào ban đêm.

Bạn có thể kết hợp cùng trái cây hoặc yến mạch để tăng hương vị mà vẫn giữ được sự nhẹ bụng khi ăn khuya.

Chuối

Chuối là loại trái cây mềm, dễ ăn và giúp bổ sung năng lượng nhanh cho cơ thể khi đói nhẹ vào buổi tối. Loại quả này chứa nhiều kali và chất xơ nên có thể giúp bụng dễ chịu, hỗ trợ thư giãn và hạn chế cảm giác đói khi thức khuya.

Chỉ cần ăn một quả chuối nhỏ là đã đủ giúp cơ thể thoải mái hơn mà không lo quá no trước khi ngủ.

Cháo hạt sen

Cháo hạt sen là món ăn đêm được nhiều người yêu thích nhờ vị thanh nhẹ, dễ tiêu và tạo cảm giác thư giãn cho cơ thể. Hạt sen khi nấu mềm có vị bùi nhẹ, kết hợp cùng cháo nóng giúp bụng dễ chịu hơn vào buổi tối.

Cháo hạt sen là món ăn đêm được nhiều người yêu thích nhờ vị thanh nhẹ, dễ tiêu và tạo cảm giác thư giãn cho cơ thể.

Đây là món phù hợp cho người hay thức khuya hoặc thường khó ngủ vì vừa chống đói nhẹ vừa không gây nặng bụng trước khi nghỉ ngơi.

Sữa ấm

Một ly sữa ấm trước khi ngủ có thể giúp cơ thể cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn sau một ngày dài. Sữa chứa nhiều dưỡng chất và tạo cảm giác no nhẹ, phù hợp cho những hôm đói bụng về đêm.

Ngoài ra, việc uống sữa ấm còn giúp cơ thể ấm bụng, dễ ngủ và hạn chế cảm giác cồn cào khi thức khuya quá lâu.

Trứng luộc

Trứng luộc là món ăn đơn giản nhưng cung cấp lượng protein khá tốt cho cơ thể vào buổi tối. Chỉ cần 1–2 quả trứng là đã đủ giúp giảm cơn đói mà không nạp quá nhiều calo.

Trứng luộc là món ăn đơn giản nhưng cung cấp lượng protein khá tốt cho cơ thể vào buổi tối.

Ngoài ra, cách chế biến luộc còn giúp hạn chế dầu mỡ, phù hợp cho người muốn ăn khuya nhưng vẫn ưu tiên giữ dáng và tránh cảm giác đầy bụng trước khi ngủ.

Khoai lang hấp

Khoai lang hấp có vị ngọt nhẹ tự nhiên, giàu chất xơ và tạo cảm giác no lâu hơn nhiều món ăn vặt khác. Đây là món được nhiều người lựa chọn vào buổi tối vì vừa dễ ăn vừa hỗ trợ tiêu hóa khá tốt.

Một lượng khoai lang vừa phải còn giúp cơ thể có thêm năng lượng mà vẫn giữ được tiêu chí ít calo và không quá nặng bụng khi ăn đêm.

Gợi ý thực đơn thanh mát cho ngày nắng nóng, ăn đến đâu "tỉnh người" đến đấy GĐXH - Để những ngày nóng không còn cản trở bạn vào bếp, thực đơn nhanh, gọn và thanh mát với đủ những món canh, món xào sẽ xua tan cái oi bức mùa hè, giúp bữa cơm của bạn thêm ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều.