Sau 7 ngày 'chiến tranh lạnh', vợ nhắn tin hỏi 'anh chết chưa?': Câu trả lời của chồng khiến vợ rơi nước mắt
GĐXH - Chị Trần kìm nén không nổi nữa, nhưng vì sĩ diện nên đã gửi cho chồng một tin nhắn cực kỳ gắt: "Ê, chết chưa?". Không ngờ, câu trả lời của chồng đã khiến chị rơi nước mắt.
Câu chuyện của cặp vợ chồng ở Hàng Châu, Chiết Giang đang nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng trên MXH Toutiao (Trung Quốc).
Vài ngày trước, chị Trần và anh Dương - cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh. Cả hai không ai chịu nhường ai, dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đúng 7 ngày, khiến căn nhà trở nên im ắng đáng sợ.
Chị Trần kìm nén không nổi nữa, nhưng vì sĩ diện nên đã gửi cho chồng một tin nhắn cực kỳ gắt: "Ê, chết chưa?"
Không ngờ, câu trả lời của chồng đã khiến chị rơi nước mắt ngay tại chỗ.
Anh Dương trả lời cực kỳ đơn giản: "Chưa, chỉ chờ em gọi thôi. Anh đã hầm món sườn heo kho chua ngọt em thích ăn rồi, vừa mới tắt bếp, về ăn nóng đi".
Chị Trần lúc này mới chợt nhớ ra, mặc dù mấy ngày chiến tranh lạnh anh Dương không nói gì, nhưng đôi dép đi trong nhà của cô vẫn được đặt ngay ngắn mỗi ngày, và nửa đêm anh vẫn lén đắp chăn cho chị. Chị lập tức về nhà, vừa mở cửa, mùi thịt thơm lừng cả căn phòng. Anh Dương, đang đeo tạp dề trong bếp, quay đầu lại cười - vậy là, mọi cơn giận đều tan biến hết.
Bí quyết để gỡ 'chiến tranh lạnh'
Chuyện này có vẻ bình thường, nhưng thực chất ẩn chứa nhiều bí quyết trong cách vợ chồng chung sống.
Thứ nhất, người thực sự quan tâm đến bạn sẽ vẫn đối xử tốt với bạn ngay cả khi hai người đang tranh cãi. Trong 7 ngày đó, từng hành động nhỏ của anh Dương đều là cách để nói rằng: "Anh vẫn yêu em" chỉ là anh đang cứng miệng thôi.
Thứ hai, một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là không bao giờ cãi nhau, mà là có thể cùng nhau ăn cơm sau khi cãi nhau. Một câu đơn giản như "Sườn chua ngọt đã chín rồi" hiệu quả hơn cả trăm câu: "Anh/Em xin lỗi", bởi vì hành động luôn sưởi ấm trái tim.
Thứ ba, điều phụ nữ thường muốn chỉ là một lối thoát; điều đàn ông thường cho chỉ là một thái độ. Câu hỏi của chị Trần dù nghe như gây hấn nhưng lại là một lối thoát, trong khi nồi sườn chua ngọt của anh Dương chính là thái độ tốt nhất.
Bài học cho mọi người
Đừng để "chiến tranh lạnh" kéo dài quá 3 ngày. Thời gian càng dài, trái tim càng lạnh.
Hãy học cách làm hòa bằng hành động—nấu một bữa ăn, đưa một ly nước, chủ động đặt đôi giày vứt lung tung của đối phương vào đúng chỗ. Những việc nhỏ nhất có thể làm tan chảy tảng băng.
Trong hôn nhân, sĩ diện là thứ vô dụng nhất. Người mở lời trước không phải là người thua cuộc, mà là người biết trân trọng hơn.
Tóm lại, vợ chồng nào mà chẳng có lúc bất hòa? Nhưng những người thực sự có thể đi cùng nhau trọn đời, chẳng qua là: Khi tôi giận, anh vẫn sẵn lòng vào bếp vì tôi; khi tôi cứng miệng, anh vẫn sẵn lòng chìa tay kéo tôi lên.
Câu chuyện của cặp vợ chồng ở Hàng Châu này ngọt ngào ở chỗ: Tình yêu có thể im lặng, nhưng không bao giờ vắng mặt.
Họp lớp sau 30 năm: Tôi học được 3 quy tắc sống đáng giá hơn mọi cuốn sáchGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Buổi họp lớp giống như một cuốn sách giáo khoa đặc biệt, nơi từng người bạn là một trang đời sống động.
3 cung hoàng đạo đam mê làm giàu nhưng không bao giờ sống bất chấpGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình khát vọng làm giàu rất rõ rệt.
Chạy theo trào lưu nghỉ hưu sớm, tôi đã tự đưa cuộc đời vào ngõ cụtGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Nhiều người trẻ mơ ước nghỉ hưu sớm để được sống tự do, không áp lực. Nhưng hành trình theo đuổi tự do tài chính lại có thể biến thành chiếc "bẫy" khiến họ phải trả giá.
Phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý': Vừa khí chất vừa mang lại phúc khí cho gia đìnhGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Không phải "thắt đáy lưng ong" mà phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý', đem lại sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình.
Giàu có cũng vô nghĩa: Tuổi già, tôi bị 2 con thành đạt từ chối cưu mangGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi già, khi đối mặt với bệnh tật và cần người chăm sóc, tôi mới thấm thía sự cô đơn mà trước đây chưa từng nghĩ tới.
Những cặp đôi cung hoàng đạo ở bên nhau là 'bão tố': Càng yêu càng mệt mỏiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những cặp đôi được xem là "khắc khẩu từ trong trứng", càng ở bên nhau càng tạo nên những cuộc chiến không hồi kết.
Lương hưu 25 triệu nhưng về quê phải giấu nhẹm: Quyết định giúp tôi thoát vòng thị phiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Lời dặn nhỏ của con trai về lương hưu trước ngày về quê đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Nhờ làm theo, tôi tránh được rất nhiều rắc rối mà trước đây tôi chưa bao giờ lường tới.
Nghỉ hưu, muốn sống vui khỏe hãy tránh 4 chủ đề khiến người khác khó chịuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, những buổi gặp gỡ bạn bè trở thành niềm vui lớn của nhiều người cao tuổi. Tuy nhiên, có những chủ đề cần được hạn chế đề cập để tránh tình cảm rạn nứt.
99% đàn ông thường bỏ qua 3 bí mật này của phụ nữGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tâm tư phụ nữ phức tạp và sâu sắc, nhưng không phải là không thể nắm bắt. Chỉ cần bạn dùng tâm để quan sát, thấu hiểu và quan tâm, bạn sẽ khám phá ra bí mật trong lòng họ.
Nghỉ hưu, bà lão có quyết định táo bạo để sống vui như tuổi đôi mươi mà không dựa vào con cáiGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, điều bà có một kế hoạch nghỉ hưu mà nhiều người mơ ước để sống một cuộc sống an yên, tự chủ.
Nhặt rác, ăn đồ thừa để cho con gái du học, người cha tật nguyền nghẹn đắng khi con nói một câuGia đình
GĐXH - Chấp nhận sống kham khổ, nhặt rác và ăn đồ thừa để dành dụm từng đồng cho con gái du học, ông Lưu, 67 tuổi, khuyết tật, lại đau đớn khi nhận về một câu nói phũ phàng.