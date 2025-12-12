Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Sau 7 ngày 'chiến tranh lạnh', vợ nhắn tin hỏi 'anh chết chưa?': Câu trả lời của chồng khiến vợ rơi nước mắt

Thứ sáu, 19:03 12/12/2025 | Gia đình
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chị Trần kìm nén không nổi nữa, nhưng vì sĩ diện nên đã gửi cho chồng một tin nhắn cực kỳ gắt: "Ê, chết chưa?". Không ngờ, câu trả lời của chồng đã khiến chị rơi nước mắt.

Phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường "không giàu cũng quý": Vừa khí chất vừa mang lại phúc khí cho gia đình Phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý': Vừa khí chất vừa mang lại phúc khí cho gia đình

GĐXH - Không phải "thắt đáy lưng ong" mà phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý', đem lại sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình.

Câu chuyện của cặp vợ chồng ở Hàng Châu, Chiết Giang đang nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng trên MXH Toutiao (Trung Quốc). 

Vài ngày trước, chị Trần và anh Dương - cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh. Cả hai không ai chịu nhường ai, dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đúng 7 ngày, khiến căn nhà trở nên im ắng đáng sợ. 

Vợ nhắn tin hỏi 'anh chết chưa?': Câu trả lời của chồng khiến vợ rơi nước mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị Trần kìm nén không nổi nữa, nhưng vì sĩ diện nên đã gửi cho chồng một tin nhắn cực kỳ gắt: "Ê, chết chưa?"

Không ngờ, câu trả lời của chồng đã khiến chị rơi nước mắt ngay tại chỗ.

Anh Dương trả lời cực kỳ đơn giản: "Chưa, chỉ chờ em gọi thôi. Anh đã hầm món sườn heo kho chua ngọt em thích ăn rồi, vừa mới tắt bếp, về ăn nóng đi".

Chị Trần lúc này mới chợt nhớ ra, mặc dù mấy ngày chiến tranh lạnh anh Dương không nói gì, nhưng đôi dép đi trong nhà của cô vẫn được đặt ngay ngắn mỗi ngày, và nửa đêm anh vẫn lén đắp chăn cho chị. Chị lập tức về nhà, vừa mở cửa, mùi thịt thơm lừng cả căn phòng. Anh Dương, đang đeo tạp dề trong bếp, quay đầu lại cười - vậy là, mọi cơn giận đều tan biến hết.

Vợ nhắn tin hỏi 'anh chết chưa?': Câu trả lời của chồng khiến vợ rơi nước mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bí quyết để gỡ 'chiến tranh lạnh' 

Chuyện này có vẻ bình thường, nhưng thực chất ẩn chứa nhiều bí quyết trong cách vợ chồng chung sống.

Thứ nhất, người thực sự quan tâm đến bạn sẽ vẫn đối xử tốt với bạn ngay cả khi hai người đang tranh cãi. Trong 7 ngày đó, từng hành động nhỏ của anh Dương đều là cách để nói rằng: "Anh vẫn yêu em" chỉ là anh đang cứng miệng thôi.

Thứ hai, một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là không bao giờ cãi nhau, mà là có thể cùng nhau ăn cơm sau khi cãi nhau. Một câu đơn giản như "Sườn chua ngọt đã chín rồi" hiệu quả hơn cả trăm câu: "Anh/Em xin lỗi", bởi vì hành động luôn sưởi ấm trái tim.

Thứ ba, điều phụ nữ thường muốn chỉ là một lối thoát; điều đàn ông thường cho chỉ là một thái độ. Câu hỏi của chị Trần dù nghe như gây hấn nhưng lại là một lối thoát, trong khi nồi sườn chua ngọt của anh Dương chính là thái độ tốt nhất.

Bài học cho mọi người

Đừng để "chiến tranh lạnh" kéo dài quá 3 ngày. Thời gian càng dài, trái tim càng lạnh.

Hãy học cách làm hòa bằng hành động—nấu một bữa ăn, đưa một ly nước, chủ động đặt đôi giày vứt lung tung của đối phương vào đúng chỗ. Những việc nhỏ nhất có thể làm tan chảy tảng băng.

Trong hôn nhân, sĩ diện là thứ vô dụng nhất. Người mở lời trước không phải là người thua cuộc, mà là người biết trân trọng hơn.

Tóm lại, vợ chồng nào mà chẳng có lúc bất hòa? Nhưng những người thực sự có thể đi cùng nhau trọn đời, chẳng qua là: Khi tôi giận, anh vẫn sẵn lòng vào bếp vì tôi; khi tôi cứng miệng, anh vẫn sẵn lòng chìa tay kéo tôi lên.

Câu chuyện của cặp vợ chồng ở Hàng Châu này ngọt ngào ở chỗ: Tình yêu có thể im lặng, nhưng không bao giờ vắng mặt.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

99% đàn ông thường bỏ qua 3 bí mật này của phụ nữ

99% đàn ông thường bỏ qua 3 bí mật này của phụ nữ

3 tướng mạo 'vượng phu' của phụ nữ mang đến sự hưng thịnh, phát đạt cho gia đình

3 tướng mạo 'vượng phu' của phụ nữ mang đến sự hưng thịnh, phát đạt cho gia đình

Bước vào tuổi trung niên: Nếu bạn chuyển 50% số tiền tiết kiệm của mình thành 3 thứ, bạn sẽ cảm ơn chính mình sau 10 năm

Bước vào tuổi trung niên: Nếu bạn chuyển 50% số tiền tiết kiệm của mình thành 3 thứ, bạn sẽ cảm ơn chính mình sau 10 năm

Khi bạn hiểu được điều này, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa

Khi bạn hiểu được điều này, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa

Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Cùng chuyên mục

Họp lớp sau 30 năm: Tôi học được 3 quy tắc sống đáng giá hơn mọi cuốn sách

Họp lớp sau 30 năm: Tôi học được 3 quy tắc sống đáng giá hơn mọi cuốn sách

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Buổi họp lớp giống như một cuốn sách giáo khoa đặc biệt, nơi từng người bạn là một trang đời sống động.

3 cung hoàng đạo đam mê làm giàu nhưng không bao giờ sống bất chấp

3 cung hoàng đạo đam mê làm giàu nhưng không bao giờ sống bất chấp

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình khát vọng làm giàu rất rõ rệt.

Chạy theo trào lưu nghỉ hưu sớm, tôi đã tự đưa cuộc đời vào ngõ cụt

Chạy theo trào lưu nghỉ hưu sớm, tôi đã tự đưa cuộc đời vào ngõ cụt

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Nhiều người trẻ mơ ước nghỉ hưu sớm để được sống tự do, không áp lực. Nhưng hành trình theo đuổi tự do tài chính lại có thể biến thành chiếc "bẫy" khiến họ phải trả giá.

Phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý': Vừa khí chất vừa mang lại phúc khí cho gia đình

Phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý': Vừa khí chất vừa mang lại phúc khí cho gia đình

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Không phải "thắt đáy lưng ong" mà phụ nữ có 2 vị trí này đầy đặn thường 'không giàu cũng quý', đem lại sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình.

Giàu có cũng vô nghĩa: Tuổi già, tôi bị 2 con thành đạt từ chối cưu mang

Giàu có cũng vô nghĩa: Tuổi già, tôi bị 2 con thành đạt từ chối cưu mang

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, khi đối mặt với bệnh tật và cần người chăm sóc, tôi mới thấm thía sự cô đơn mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Những cặp đôi cung hoàng đạo ở bên nhau là 'bão tố': Càng yêu càng mệt mỏi

Những cặp đôi cung hoàng đạo ở bên nhau là 'bão tố': Càng yêu càng mệt mỏi

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những cặp đôi được xem là "khắc khẩu từ trong trứng", càng ở bên nhau càng tạo nên những cuộc chiến không hồi kết.

Lương hưu 25 triệu nhưng về quê phải giấu nhẹm: Quyết định giúp tôi thoát vòng thị phi

Lương hưu 25 triệu nhưng về quê phải giấu nhẹm: Quyết định giúp tôi thoát vòng thị phi

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Lời dặn nhỏ của con trai về lương hưu trước ngày về quê đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Nhờ làm theo, tôi tránh được rất nhiều rắc rối mà trước đây tôi chưa bao giờ lường tới.

Nghỉ hưu, muốn sống vui khỏe hãy tránh 4 chủ đề khiến người khác khó chịu

Nghỉ hưu, muốn sống vui khỏe hãy tránh 4 chủ đề khiến người khác khó chịu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, những buổi gặp gỡ bạn bè trở thành niềm vui lớn của nhiều người cao tuổi. Tuy nhiên, có những chủ đề cần được hạn chế đề cập để tránh tình cảm rạn nứt.

99% đàn ông thường bỏ qua 3 bí mật này của phụ nữ

99% đàn ông thường bỏ qua 3 bí mật này của phụ nữ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tâm tư phụ nữ phức tạp và sâu sắc, nhưng không phải là không thể nắm bắt. Chỉ cần bạn dùng tâm để quan sát, thấu hiểu và quan tâm, bạn sẽ khám phá ra bí mật trong lòng họ.

Nghỉ hưu, bà lão có quyết định táo bạo để sống vui như tuổi đôi mươi mà không dựa vào con cái

Nghỉ hưu, bà lão có quyết định táo bạo để sống vui như tuổi đôi mươi mà không dựa vào con cái

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, điều bà có một kế hoạch nghỉ hưu mà nhiều người mơ ước để sống một cuộc sống an yên, tự chủ.

Xem nhiều

Nhặt rác, ăn đồ thừa để cho con gái du học, người cha tật nguyền nghẹn đắng khi con nói một câu

Nhặt rác, ăn đồ thừa để cho con gái du học, người cha tật nguyền nghẹn đắng khi con nói một câu

Gia đình

GĐXH - Chấp nhận sống kham khổ, nhặt rác và ăn đồ thừa để dành dụm từng đồng cho con gái du học, ông Lưu, 67 tuổi, khuyết tật, lại đau đớn khi nhận về một câu nói phũ phàng.

Tự do sau nghỉ hưu sớm: Hóa ra cái giá là rất đắt

Tự do sau nghỉ hưu sớm: Hóa ra cái giá là rất đắt

Gia đình
5 cung hoàng đạo nữ luôn được đàn ông săn đón: EQ và IQ đều cao

5 cung hoàng đạo nữ luôn được đàn ông săn đón: EQ và IQ đều cao

Gia đình
Nghỉ hưu, muốn sống vui khỏe hãy tránh 4 chủ đề khiến người khác khó chịu

Nghỉ hưu, muốn sống vui khỏe hãy tránh 4 chủ đề khiến người khác khó chịu

Gia đình
Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top