4 ưu tiên khi ăn lẩu giữ ấm dạ dày, không hại sức khỏe
Sử dụng nước dùng thanh, nhiều rau củ, thịt cá ít béo… sẽ giúp bạn ăn lẩu vừa ngon miệng vừa an toàn với sức khỏe.
1. Ưu tiên nước lẩu thanh, ít calo và natri
Nước lẩu là yếu tố quyết định hương vị của món ăn, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị dinh dưỡng. Các loại nước lẩu thanh như lẩu rau củ, lẩu nấm thường chứa ít calo, natri và dầu mỡ hơn so với các loại nước đậm đà hay cay. Theo HealthXchange , nước lẩu thanh giúp bạn thưởng thức vị ngon tự nhiên của nguyên liệu mà không lo nạp quá nhiều năng lượng. Tuy nhiên, ngay cả nước lẩu thanh cũng chứa một lượng nhỏ natri và dầu từ nguyên liệu, nên việc ăn vừa phải vẫn là điều cần thiết để giữ cơ thể cân đối.
2. Ưu tiên rau củ giúp no lâu và cung cấp dinh dưỡng
Rau củ là thành phần không thể thiếu trong nồi lẩu. Các loại rau như cải bó xôi, cải thảo, nấm, cà rốt hay bắp cải không chỉ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất mà còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Cho rau vào nồi khi nước lẩu vừa sôi giảm hấp thụ dầu mỡ từ thịt và tránh lượng calo dư thừa. Chất xơ từ rau còn làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ các thực phẩm khác, từ đó ngăn ngừa ăn quá nhiều. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để vừa thưởng thức lẩu vừa duy trì sức khỏe.
3. Ưu tiên nguồn thịt, cá ít chất béo
Protein là thành phần quan trọng giúp cơ thể duy trì năng lượng và xây dựng cơ bắp. Khi ăn lẩu, bạn nên chọn các loại protein ít chất béo như hải sản, ức gà, đậu phụ. Nếu thích ăn thịt lợn hoặc bò, hãy chọn các phần nạc như thăn, gân và tránh các phần nhiều mỡ như ba chỉ hay thịt có vân mỡ. Cách này giúp cân bằng hương vị thơm ngon của món ăn với yếu tố sức khỏe, hạn chế tích tụ chất béo và calo không cần thiết.
4. Ưu tiên nước chấm tự pha
Nước chấm là phần không thể thiếu khi ăn lẩu, nhưng nhiều loại nước chấm, nước tương hay các loại sốt pha sẵn có hàm lượng calo và natri cao. Một thìa sốt tương đen có thể chứa hơn 100 calo, tương đương một phần ba bát cơm trắng. Thay vì dùng sốt chế biến sẵn, bạn có thể tự làm nước chấm từ các nguyên liệu tự nhiên như hành, gừng, tỏi, củ cải bào và nêm thêm giấm trắng, giấm đen hoặc một ít nước tương. Cách này giúp giảm lượng calo, natri và dầu mỡ, mang đến hương vị nhẹ nhàng, lành mạnh hơn cho bữa lẩu.
