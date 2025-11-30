Người phụ nữ 48 tuổi cấp cứu trong đêm sau khi uống thuốc 'ngừa đột quỵ': Bác sĩ chỉ rõ sai lầm nguy hiểm

Cấp cứu trong đêm sau 2 ngày tự uống thuốc "ngừa đột quỵ"

VNN đưa tin, bà K.T (48 tuổi, trú tại Phú Quốc, An Giang) nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện ở Thành phố Cần Thơ trong tình trạng yếu nửa người phải. Trước đó một ngày, khi xuất hiện triệu chứng đột ngột như yếu tay chân, bà T. đã đến khám tại một phòng khám ở địa phương.

Tại đây, bà nghe giới thiệu một sản phẩm được quảng cáo là ngừa đột quỵ, nhưng bao bì hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, không nhãn phụ, không rõ thành phần. Tin tưởng vào lời giới thiệu và trong tâm lý hoảng loạn sợ đột quỵ, bà T. đã mua liệu trình 3 viên với giá 700.000 đồng/viên.

Tuy nhiên, sau khi dùng 2 viên, triệu chứng yếu liệt không giảm mà ngày càng nặng hơn, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Kết quả MRI cho thấy bà T. bị nhồi máu não mới trên nền tổn thương cũ, kèm nhiều ổ vi xuất huyết rải rác. Bệnh nhân sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc trước đó có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết, khiến bệnh cảnh thêm phức tạp.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức cơ tay chân phải của bà T. đã cải thiện lên 4/5, nói chuyện được dù còn ngọng nhẹ. Các bác sĩ nhận định, nếu bệnh nhân tiếp tục tin dùng thuốc hoặc chậm trễ hơn, nguy cơ để lại di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng là rất cao.

Uống thuốc ngừa đột quỵ, có nên không?

ThS.BS Vũ Văn Đại, khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, tại khoa Cấp cứu các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ trong tình trạng đã được người nhà tự ý cho uống An cung ngưu hoàng hoàn tại nhà.

Phần lớn những người này cho biết nghe hàng xóm truyền tai đây là "thuốc thần", giúp tỉnh táo và cứu nguy trong cơn tai biến. Thực tế lại trái ngược: phần lớn bệnh nhân đã bỏ lỡ "thời gian vàng" để can thiệp y tế, khiến cơ hội sống sót và phục hồi bị thu hẹp nghiêm trọng.

Người bình thường có nên uống thuốc chống đột quỵ không?

Nhiều người vì lo sợ bệnh đột quỵ và các biến chứng nên đã tự ý mua và sử dụng các thuốc được giới thiệu là “thuốc chống đột quỵ”. Tuy nhiên, việc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cũng nên theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt trong các trường hợp như từng bị đột quỵ và cần dùng thuốc để ngăn ngừa tái phát, hoặc người chưa bị đột quỵ nhưng thuộc nhóm nguy cơ cao mắc đột quỵ.

Một người đang có sức khỏe tốt, áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học, thường xuyên vận động và thăm khám sức khỏe định kỳ thì không cần sử dụng thuốc chống đột quỵ. Cách tốt nhất là đi khám, tầm soát đột quỵ tại bệnh viện có chuyên môn. Việc sử dụng thuốc sai cách có thể làm gia tăng nguy cơ bị đột quỵ, gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Nếu có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, cholesterol trong máu cao…, người bệnh nên đến cơ sở y tế thăm khám. Bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh, từ đó đề ra phương hướng phòng ngừa đột quỵ phù hợp, tối ưu.

Tự ý dùng thuốc phòng đột quỵ nguy hiểm thế nào?

Tự ý dùng các “thuốc chống đột quỵ” khi chưa có chỉ định của bác sĩ sẽ tiềm ẩn một số rủi ro nhất định, chẳng hạn như:

Xuất huyết: Dùng thuốc chống đột quỵ có thể làm gia tăng nguy cơ bị xuất huyết. Với người có sức khỏe bình thường, không có nguy cơ cao bị đột quỵ thì rủi ro xuất huyết có thể lớn hơn lợi ích mà việc sử dụng thuốc mang đến.

Tình trạng xuất huyết nặng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nếu người bệnh không được cấp cứu kịp thời. Xuất huyết có thể xảy ra ở nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là dạ dày và não.

Ngoài ra, tự ý dùng thuốc chống đột quỵ còn có những tác dụng phụ khác như phản ứng dị ứng, đau dạ dày…

Biện pháp dự phòng đột quỵ không dùng thuốc

Mỗi người có thể chủ động áp dụng một số biện pháp dự phòng đột quỵ mà không cần sử dụng thuốc, ví dụ như:

- Dành thời gian nghỉ ngơi trong ngày hợp lý, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya.

- Áp dụng khẩu phần ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tăng cường bổ sung rau củ và các loại trái cây.

- Hạn chế thức ăn chứa nhiều muối, đường, dầu mỡ. Hãy ưu tiên dùng thực phẩm tự nấu thay vì các loại thực phẩm đã được chế biến sẵn.

- Nên tập thể dục khoảng 20 – 30 phút/ngày với cường độ phù hợp, chẳng hạn như tập yoga, đi bộ, chạy bộ…

- Hạn chế stress, căng thẳng, áp lực kéo dài. Có thể áp dụng các cách để thư giãn như nghe nhạc, xem phim, đạp xe, trồng cây… hay thực hiện các hoạt động mà bản thân yêu thích.

- Hạn chế dùng rượu bia, chất kích thích, không hút thuốc lá.

- Kiểm soát huyết áp, cholesterol ổn định và điều trị tốt các bệnh lý tiềm ẩn nguy cơ gây đột quỵ.

- Thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nên chủ động tầm soát đột quỵ.