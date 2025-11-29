Uống cà phê sáng: 8 nhóm người uống cà phê có thể phải hối hận
GĐXH - Lựa chọn đúng thời điểm và lắng nghe cơ thể sẽ giúp bạn tận hưởng cà phê theo cách an toàn và có lợi nhất.
Cà phê từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc của nhiều người mỗi sáng. Một ly cà phê giúp tỉnh táo, tăng tập trung và khởi động ngày mới hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để uống cà phê, nhất là vào buổi sáng.
8 nhóm người được khuyến cáo không nên uống cà phê sáng
Người bị chứng mất ngủ
Do hàm lượng caffein cao, uống cà phê 6 giờ hoặc ít hơn trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn đến giấc ngủ và tăng chứng mất ngủ. Nếu không thể bỏ hoàn toàn thói quen uống cà phê, bạn nên chuyển sang thời điểm sớm hơn trong ngày và cắt giảm lượng cà phê nạp vào.
Người bị rối loạn lo âu
Uống quá nhiều cà phê cũng dễ gây ra các triệu chứng lo lắng bao gồm tim đập nhanh, run rẩy, đau đầu và mất ngủ. Do đó, nếu bạn thường xuyên trải qua lo lắng hoặc hoảng sợ, bạn cần cân nhắc việc tránh hoặc giảm lượng cà phê có chứa caffein.
Người bị huyết áp cao
Nhà dinh dưỡng Sandy Younan Brikho cảnh báo những người bị huyết áp cao nên ngừng uống cà phê càng sớm càng tốt vì caffeine trong cà phê làm tăng huyết áp.
Một nghiên cứu đã chứng minh sự gia tăng huyết áp liên quan đến tuổi tác ở những người đàn ông uống nhiều cà phê. Trong khi đó, nghiên cứu khác cho thấy uống nhiều cà phê ở những người chuyển hóa cà phê chậm gây tăng huyết áp.
Người bị trào ngược dạ dày
Caffeine làm giãn cơ vòng thực quản dưới - van giữa thực quản và dạ dày, gây kích hoạt các triệu chứng trào ngược axit. Do đó, uống cà phê, trà và soda (tất cả đồ uống có chứa caffein) có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản.
Người mắc bệnh tim mạch
Vì caffein từ cà phê có thể gây tăng huyết áp và nhịp tim tạm thời, nên những ai có tiền sử bệnh tim nên nói chuyện với bác sĩ để biết lượng cà phê an toàn mà họ nên uống.
Người đang cho con bú
Hiệp hội Mang thai Mỹ khuyến nghị các mẹ nên tránh caffeine càng nhiều càng tốt trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Bởi chất caffein có trong cà phê là một chất kích thích và lợi tiểu, nên bà mẹ đang cho con bú có thể có nguy cơ bị mất nước.
Người đang bị tiêu chảy
Một số người lầm tưởng rằng uống một tách cà phê buổi sáng làm cho ruột hoạt động hiệu quả, nhưng tác dụng này sẽ không xảy ra nếu bạn đang bị bệnh tiêu chảy do caffein kích thích đi tiểu nhiều, gây mất nước.
Trẻ em dưới 12 tuổi
Trẻ em uống quá nhiều cà phê có thể dẫn đến tăng nhịp tim, tăng cảm giác lo âu, khó tập trung và đau bụng. Ở trẻ mới biết đi, cà phê có thể che giấu cảm giác đói, vì vậy trẻ sẽ không nhận được dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của chúng.
Ngoài ra, cà phê có tính axit khá cao, do đó có thể làm hỏng men răng và tăng nguy cơ sâu răng ở trẻ.
Cách uống cà phê an toàn và hiệu quả tốt nhất
Với người lớn khỏe mạnh, tiêu thụ 400mg caffein mỗi ngày được xem là mức độ an toàn. Tuy nhiên, caffein không chỉ có ở cà phê. Nó còn có mặt ở nhiều loại thức uống khác nhau, đặc biệt là các loại nước tăng lực.
Lượng cafe thích hợp nhất là từ 200mg đến dưới 400mg caffeine một ngày (từ theo cơ địa). Càng lớn tuổi, ảnh hưởng của caffeine càng tăng. Đối với người trưởng thành, thể trạng bình thường, 1 ngày trung bình nên hấp thụ khoảng 300mg caffeine tùy loại tương đương với 3 tách cà phê là tốt nhất.
Thông thường, sau khi uống cà phê, cơ thể cần khoảng 1 giờ để hấp thụ 20%, 3-7 giờ để hấp thụ 50%, và khoảng 12 giờ để hấp thụ toàn bộ lượng caffeine. Nên để tốt nhất, chúng ta nên giãn cách thời gian uống cà phê trong ngày, mỗi lần uống nên cách nhau khoảng 3 giờ.
Nhìn chung, để uống cà phê an toàn, nên:
Dùng sau bữa sáng 1–2 giờ.
Không uống quá 1–2 ly mỗi ngày.
Tránh cà phê quá đặc, nhiều đường hoặc pha kem béo.
Lựa chọn arabica, ít caffeine nếu cơ thể nhạy cảm.
