Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đường

Thứ tư, 18:53 26/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.

Sữa hạt mang đến nguồn dinh dưỡng thực vật phong phú

Sữa hạt đang trở thành lựa chọn dinh dưỡng phổ biến nhờ giàu vitamin, chất xơ, chất béo tốt và khoáng chất tự nhiên. Không chỉ phù hợp cho người lớn muốn tăng cường sức khỏe hay kiểm soát cân nặng, các loại sữa hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều, đậu nành… còn hỗ trợ hệ tiêu hoá, tốt cho tim mạch và giúp bổ sung năng lượng lành mạnh.

Với trẻ nhỏ, sữa hạt mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng đúng cách, giúp hỗ trợ phát triển trí não, tăng sức đề kháng và hạn chế nguy cơ dị ứng so với một số loại sữa động vật. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng sữa hạt không thể thay thế sữa mẹ hoặc sữa công thức, mà chỉ nên dùng như nguồn bổ sung thêm dưỡng chất an toàn và đa dạng hóa chế độ ăn.

