Người phụ nữ 45 tuổi phát hiện bị ung thư da từ một dấu hiệu trên mí mắt, rất dễ bị bỏ qua

Chị Hương (45 tuổi, ở Quảng Nam) bị ung thư biểu mô tế bào đáy cho biết, cách đây 2 năm chị xuất hiện nốt đen chỉ bằng hạt đậu xuất hiện ở má trái, không đau, không chảy dịch, chỉ gây mất thẩm mỹ nên chị thường dùng khẩu trang để che đi. Ba tháng nay, nốt này loét nhiều ngày không lành.

Chị đã đến khám tại khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, BVĐK Tâm Anh, BS.CKII Đỗ Tường Huân ghi nhận tổn thương kích thước 2 x 5 mm, bờ rõ, loét trung tâm nhưng không dính nền xương bên dưới. Kết hợp kết quả sinh thiết trước mổ, bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư biểu mô tế bào đáy.

Bác sĩ Huân cho biết, khối u nhỏ nhưng vẫn có thể tiến triển và ăn sâu vào mô xung quanh nếu không xử lý kịp thời. Chị Hương được nhập viện để phẫu thuật.

Trước khi mổ, chị Hương được dùng kháng sinh phòng ngừa để ngừa nhiễm trùng vết mổ, giúp vết thương lành nhanh và giữ thẩm mỹ vùng mặt.

Trong 120 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ u cùng vùng da xung quanh an toàn. Đồng thời, kỹ thuật Mohs bằng cắt lạnh được áp dụng để kiểm tra xem 99% mép cắt xem tế bào ung thư còn sót lại hay không, hạn chế nguy cơ tái phát. Vùng da còn thiếu hụt được vá da để bảo tồn thẩm mỹ. Sau phẫu thuật, chị Hương tỉnh táo, sức khỏe ổn định, vết mổ khô đẹp và được xuất viện sau một ngày.

Ung thư da là gì?

Ung thư biểu mô tế bào đáy là dạng ung thư da phổ biến nhất, thường xuất hiện ở mặt, cổ, tai. Bệnh tiến triển chậm, nguy cơ di căn thấp, nhưng nếu không điều trị sớm có thể ăn sâu vào da, phá hủy mô, để lại sẹo lớn hoặc gây biến dạng. Tại Việt Nam, bệnh chiếm gần 70% tổng số ung thư da.

Trong điều trị bằng phẫu thuật đối với bệnh ung thư da, việc cắt rộng khối u kết hợp phương pháp Mohs bằng cắt lạnh giúp loại bỏ tế bào ung thư triệt để, tiết kiệm da lành, giúp phẫu thuật vá da thuận lợi hơn và đạt kết quả thẩm mỹ tốt, đặc biệt ở vùng mặt. Tiên lượng sống thêm sau 5 năm đối với bệnh nhân ung thư da tế bào đáy gần 100%, bác sĩ Huân cho biết.

Sau phẫu thuật, chị Hương cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi khối u đã được loại bỏ hoàn toàn, chị tự tin hơn với gương mặt đã dần hồi phục lại như bình thường.

Khi thấy tổn thương da loét lâu ngày, chậm lành, hoặc nốt ruồi trên da thay đổi kích thước, hình dạng, màu sắc, người dân nên đi khám sớm ở các bệnh viện uy tín, bác sĩ Huân khuyến cáo.

Ung thư da có thể phòng ngừa và chữa khỏi được không?

Hiện, ung thư da có thể phòng ngừa và điều trị đạt hiệu quả cao nếu phát hiện ở giai đoạn sớm và chữa bệnh kịp thời. Để phòng bệnh, người dân cần hạn chế tiếp xúc dưới nắng quá lâu, nên dùng kem chống nắng, kem dưỡng, mặc quần áo chống nắng, sử dụng các dụng cụ bảo hộ khi phải tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời với cường độ cao, tần suất tiếp xúc dày, tránh xa hóa chất độc hại…

Ung thư da được chia thành 3 loại gồm: ung thư biểu mô tế bào đáy (chiếm khoảng 70%), biểu mô tế bào vảy (20%) và hắc tố (các nốt ruồi ác tính khoảng 5%). Trong đó, hầu hết người bệnh ung thư da tử vong là do ung thư hắc tố da. Globocan năm 2022 ghi nhận Việt Nam thêm 200 ca ung thư hắc tố da, 122 người tử vong do ung thư da.