Người phụ nữ 45 tuổi phát hiện bị ung thư da từ một dấu hiệu trên mí mắt, rất dễ bị bỏ qua
GĐXH - Chị Hương phát hiện ung thư da từ nốt đen nhỏ dưới mắt. Nốt đen này xuất hiện cách đây 2 năm, không đau đớn hay chảy dịch, nhưng 3 tháng nay, nốt này loét nhiều ngày không lành.
Chị Hương (45 tuổi, ở Quảng Nam) bị ung thư biểu mô tế bào đáy cho biết, cách đây 2 năm chị xuất hiện nốt đen chỉ bằng hạt đậu xuất hiện ở má trái, không đau, không chảy dịch, chỉ gây mất thẩm mỹ nên chị thường dùng khẩu trang để che đi. Ba tháng nay, nốt này loét nhiều ngày không lành.
Chị đã đến khám tại khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, BVĐK Tâm Anh, BS.CKII Đỗ Tường Huân ghi nhận tổn thương kích thước 2 x 5 mm, bờ rõ, loét trung tâm nhưng không dính nền xương bên dưới. Kết hợp kết quả sinh thiết trước mổ, bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư biểu mô tế bào đáy.
Bác sĩ Huân cho biết, khối u nhỏ nhưng vẫn có thể tiến triển và ăn sâu vào mô xung quanh nếu không xử lý kịp thời. Chị Hương được nhập viện để phẫu thuật.
Trước khi mổ, chị Hương được dùng kháng sinh phòng ngừa để ngừa nhiễm trùng vết mổ, giúp vết thương lành nhanh và giữ thẩm mỹ vùng mặt.
Trong 120 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ u cùng vùng da xung quanh an toàn. Đồng thời, kỹ thuật Mohs bằng cắt lạnh được áp dụng để kiểm tra xem 99% mép cắt xem tế bào ung thư còn sót lại hay không, hạn chế nguy cơ tái phát. Vùng da còn thiếu hụt được vá da để bảo tồn thẩm mỹ. Sau phẫu thuật, chị Hương tỉnh táo, sức khỏe ổn định, vết mổ khô đẹp và được xuất viện sau một ngày.
Ung thư da là gì?
Ung thư biểu mô tế bào đáy là dạng ung thư da phổ biến nhất, thường xuất hiện ở mặt, cổ, tai. Bệnh tiến triển chậm, nguy cơ di căn thấp, nhưng nếu không điều trị sớm có thể ăn sâu vào da, phá hủy mô, để lại sẹo lớn hoặc gây biến dạng. Tại Việt Nam, bệnh chiếm gần 70% tổng số ung thư da.
Trong điều trị bằng phẫu thuật đối với bệnh ung thư da, việc cắt rộng khối u kết hợp phương pháp Mohs bằng cắt lạnh giúp loại bỏ tế bào ung thư triệt để, tiết kiệm da lành, giúp phẫu thuật vá da thuận lợi hơn và đạt kết quả thẩm mỹ tốt, đặc biệt ở vùng mặt. Tiên lượng sống thêm sau 5 năm đối với bệnh nhân ung thư da tế bào đáy gần 100%, bác sĩ Huân cho biết.
Sau phẫu thuật, chị Hương cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi khối u đã được loại bỏ hoàn toàn, chị tự tin hơn với gương mặt đã dần hồi phục lại như bình thường.
Khi thấy tổn thương da loét lâu ngày, chậm lành, hoặc nốt ruồi trên da thay đổi kích thước, hình dạng, màu sắc, người dân nên đi khám sớm ở các bệnh viện uy tín, bác sĩ Huân khuyến cáo.
Ung thư da có thể phòng ngừa và chữa khỏi được không?
Hiện, ung thư da có thể phòng ngừa và điều trị đạt hiệu quả cao nếu phát hiện ở giai đoạn sớm và chữa bệnh kịp thời. Để phòng bệnh, người dân cần hạn chế tiếp xúc dưới nắng quá lâu, nên dùng kem chống nắng, kem dưỡng, mặc quần áo chống nắng, sử dụng các dụng cụ bảo hộ khi phải tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời với cường độ cao, tần suất tiếp xúc dày, tránh xa hóa chất độc hại…
Ung thư da được chia thành 3 loại gồm: ung thư biểu mô tế bào đáy (chiếm khoảng 70%), biểu mô tế bào vảy (20%) và hắc tố (các nốt ruồi ác tính khoảng 5%). Trong đó, hầu hết người bệnh ung thư da tử vong là do ung thư hắc tố da. Globocan năm 2022 ghi nhận Việt Nam thêm 200 ca ung thư hắc tố da, 122 người tử vong do ung thư da.
Bộ Y tế: Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT người dân vùng bị ảnh hưởng mưa, lũSống khỏe - 3 giờ trước
Theo Bộ Y tế, trường hợp người bệnh tham gia BHYT đến muộn hơn so với ngày hẹn tái khám vì lý do lũ lụt thì phiếu hẹn khám lại vẫn có giá trị sử dụng. Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận người bệnh và được BHXH thanh toán theo chế độ BHYT.
5 thói quen buổi sáng ngày lạnh khiến huyết áp tăng vọt, cái thứ 2 rất nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Mở điện thoại khi vừa thức giấc là thói quen của nhiều người, nhưng thói quen này kích hoạt hormone căng thẳng, làm tim đập nhanh, mạch máu co lại và là nguyên nhân gây tăng huyết áp.
3 người trong 1 gia đình nhập viện vì cúm A: Bác sĩ chỉ rõ dấu hiệu báo bệnh và cách phòng ngừa biến chứngSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - 3 thành viên trong gia đình chị Minh lần lượt nhập viện vì sốt cao, thậm chí choáng ngất... đều dương tính với cúm A.
Long Châu hợp lực OMRON tiên phong mang giải pháp công nghệ tiên tiến Nhật Bản cho người tăng huyết áp, tim mạchSống khỏe - 6 giờ trước
Tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần VII năm 2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng OMRON (Nhật Bản) hợp tác nâng tầm kiến thức y khoa đến cộng đồng.
Uống cà phê sáng: 8 nhóm người uống cà phê có thể phải hối hậnSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Lựa chọn đúng thời điểm và lắng nghe cơ thể sẽ giúp bạn tận hưởng cà phê theo cách an toàn và có lợi nhất.
Bộ Y tế khảo sát năng lực y tế phục vụ APEC 2027 tại Phú QuốcSống khỏe - 12 giờ trước
Nhằm chủ động công tác chuẩn bị và bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thiết bị y tế, cơ sở vật chất trong công tác bảo đảm y tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027, chiều 28/11, Đoàn Công tác Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức khảo sát thực tế điều kiện y tế tại đặc khu Phú Quốc.
Chỉ ăn rau quả, rất ít đạm, không tinh bột nhưng không thể giảm cânSống khỏe - 13 giờ trước
Nhiều chị em khi muốn giảm cân thường lựa chọn chế độ ăn “không tinh bột”, chỉ xoay quanh rau xanh, trái cây, ức gà hoặc trứng luộc.
Vi chất dinh dưỡng: 'Chìa khóa' mở ra tầm vóc vượt trội cho trẻ em ViệtY tế - 22 giờ trước
GĐXH - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề: "Vai trò vi chất trong nâng cao tầm vóc trẻ em", nhằm cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng.
Cơ thể bắt đầu già đi sẽ xuất hiện 5 điều: Không phải tóc bạc hay nếp nhănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận biết 5 dấu hiệu âm thầm chứng tỏ cơ thể bắt đầu già đi. Hiểu đúng giai đoạn lão hóa và các thói quen giúp tăng miễn dịch, sống lâu và khỏe mạnh từ tuổi trung niên.
Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 chính thức vận hành phòng can thiệp tim mạch theo tiêu chuẩn quốc tếY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 vừa chính thức đưa vào hoạt động phòng can thiệp tim mạch.
Cơ thể bắt đầu già đi sẽ xuất hiện 5 điều: Không phải tóc bạc hay nếp nhănSống khỏe
GĐXH - Nhận biết 5 dấu hiệu âm thầm chứng tỏ cơ thể bắt đầu già đi. Hiểu đúng giai đoạn lão hóa và các thói quen giúp tăng miễn dịch, sống lâu và khỏe mạnh từ tuổi trung niên.