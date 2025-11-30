3 thực phẩm giàu chất xơ giúp làm chậm hấp thu đường vào máu: Dễ tìm, tốt cho người muốn kiểm soát đường huyết

Vì sao chất xơ giúp làm chậm hấp thu đường vào máu?

Nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày lại chứa lượng chất xơ hòa tan dồi dào, có khả năng hỗ trợ điều hòa đường huyết một cách tự nhiên. Việc sử dụng đều đặn các nhóm thực phẩm này giúp cơ thể hấp thu đường chậm hơn, tạo nền tảng dinh dưỡng bền vững cho sức khỏe chuyển hóa.

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường, để kiểm soát đường huyết hiệu quả, người bệnh đái tháo đường nên đảm bảo bữa ăn có đủ bốn nhóm thực phẩm chính là tinh bột, chất đạm, chất béo và vitamin/chất xơ.

Việc kết hợp cân đối các nhóm thực phẩm giúp cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất, làm chậm quá trình hấp thụ đường từ tinh bột, duy trì đường huyết ổn định.

Chất xơ hòa tan (như rau xanh, yến mạch, hạt chia, đậu lăng…) giúp kiểm soát đường huyết trong bữa ăn bằng cách tạo thành một lớp gel trong ruột làm chậm quá trình hấp thu đường đồng thời hỗ trợ giảm cholesterol.

Trong video này chúng ta sẽ điểm qua 3 nhóm thực phẩm giàu chất xơ được chuyên gia khuyến nghị dễ tìm, dễ thêm vào bữa ăn hàng ngày giúp bạn ăn uống thông minh hơn, ổn định lượng đường huyết và tăng cường sức khỏe toàn diện.

Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đường GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.