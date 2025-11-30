Không phải chỉ đường ngọt, đây mới là thực phẩm có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường
GĐXH - Một nghiên cứu gần đây cho thấy, thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Chế độ ăn ảnh hưởng thế nào đến bệnh tiểu đường?
Khi nói đến bệnh tiểu đường, nhiều người ngay lập tức nghĩ đến đồ ngọt như bánh kẹo, nước ngọt hay đường tinh luyện. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân duy nhất, thậm chí không phải yếu tố quan trọng nhất gây bệnh.
Một nghiên cứu gần đây đăng trên tạp chí Nutrition and Metabolism do nhà nghiên cứu Yiping Li, Đại học Nam California (Mỹ) thực hiện, cho thấy thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng tiền tiểu đường. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tiểu đường type 2 ở người trưởng thành có tiền sử thừa cân, béo phì.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ cần tăng thêm 10% lượng thực phẩm siêu chế biến trong khẩu phần, nguy cơ phát triển tiền tiểu đường tăng tới 51%. Nguy cơ suy giảm dung nạp glucose cũng tăng 158%.
Bên cạnh đó, việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến giữa các lần khám cũng liên quan đến sự gia tăng mức insulin, dù chỉ số này không đáng kể.
Thực phẩm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
Theo nhóm nghiên cứu, thực phẩm siêu chế biến là sản phẩm qua nhiều quá trình công nghiệp. Nhóm này gồm thức ăn nhanh, thực phẩm ăn liền, xúc xích, thịt nguội, đồ ăn nhẹ đóng gói, bánh kẹo, nước ngọt... Chúng thường chứa hàm lượng muối, đường, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cao.
Các tác giả nhận định lượng muối cao vốn là nguyên nhân tăng đề kháng insulin, tăng hấp thụ glucose, góp phần gây béo phì và tiểu đường. Chất béo, đặc biệt là axit béo chuyển hóa và bão hòa, cũng liên quan tích cực đến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 do ảnh hưởng độ nhạy insulin.
Phát hiện này góp phần giải thích nguyên nhân bệnh tiểu đường type 2 có xu hướng trẻ hóa, ngay cả khi không ăn nhiều đồ ngọt. Các tác giả cho rằng, chính thói quen ăn uống này có thể âm thầm đẩy glucose đến mức nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh cần đưa những thành phần trong thực phẩm siêu chế biến trở thành là mục tiêu quan trọng cho các biện pháp can thiệp y tế công cộng.
Bệnh tiểu đường có phòng ngừa được không?
Với bệnh tiểu đường type 1, nguyên nhân là do rối loạn miễn dịch và có liên quan đến gen di truyền, vì vậy không có cách nào giúp bạn phòng ngừa bệnh.
Tuy nhiên, với bệnh tiểu đường type 2, bạn có thể chủ động phòng ngừa bệnh bằng những biện pháp sau:
Hạn chế thực phẩm có đường
Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm và thức uống có đường khiến cơ thể phải tiết ra lượng insulin nhiều hơn và có thể gây quá tải. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và biến chứng nguy hiểm khi đường huyết tăng cao. Do vậy, hãy tập thói quen hạn chế dùng thực phẩm, thức uống chứa nhiều đường, đặc biệt là đường tinh chế.
Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh
Chế độ ăn của bạn không những phải kiểm soát lượng đường trong thực phẩm một cách hợp lý mà cũng cần chú ý đến những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ làm tăng đường huyết nhanh cũng như biến chứng bệnh như: tinh bột, chất béo xấu,... Thay vào đó, nên tăng cường các thực phẩm tốt như protein nạc, sản phẩm từ sữa ít béo, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt,...
Tăng cường hoạt động thể chất
Lười hoạt động thể chất là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tiểu đường. Bạn cần duy trì thói quen tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, hạn chế dành thời gian cho các hoạt động ít vận động như chơi game, xem tivi, xem phim,...
Khô mũi, chảy máu mũi trong ngày hanh khô: Cách chăm sóc và ngăn ngừa hiệu quảSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Khô mũi, chảy máu mũi trong những ngày lạnh, hanh khô nếu không chăm sóc đúng cách, không chỉ gây khó chịu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng mũi.
Người phụ nữ 48 tuổi cấp cứu trong đêm sau khi uống thuốc 'ngừa đột quỵ': Bác sĩ chỉ rõ sai lầm nguy hiểmSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Tin tưởng vào lời giới thiệu là thuốc ngừa đột quỵ, bà K. đã mua về uống khiến bệnh thêm phức tạp hơn.
Điều gì xảy ra với đường huyết của bạn khi ăn chuối?Sống khỏe - 17 giờ trước
Mặc dù chuối làm tăng đường huyết, bạn vẫn có thể đưa chuối vào chế độ ăn mà không gây tăng đột biến lớn nếu chú ý đến độ chín, khẩu phần và cách kết hợp với các thực phẩm khác.
Người phụ nữ 59 tuổi bất ngờ phát hiện u màng não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Trước khi phát hiện u màng não, cô H. có biểu hiện mất ngủ triền miên và đau đầu âm ỉ... nhưng không đi khám.
Người phụ nữ 45 tuổi phát hiện bị ung thư da từ một dấu hiệu trên mí mắt, rất dễ bị bỏ quaSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Chị Hương phát hiện ung thư da từ nốt đen nhỏ dưới mắt. Nốt đen này xuất hiện cách đây 2 năm, không đau đớn hay chảy dịch, nhưng 3 tháng nay, nốt này loét nhiều ngày không lành.
Bộ Y tế: Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT người dân vùng bị ảnh hưởng mưa, lũSống khỏe - 21 giờ trước
Theo Bộ Y tế, trường hợp người bệnh tham gia BHYT đến muộn hơn so với ngày hẹn tái khám vì lý do lũ lụt thì phiếu hẹn khám lại vẫn có giá trị sử dụng. Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận người bệnh và được BHXH thanh toán theo chế độ BHYT.
5 thói quen buổi sáng ngày lạnh khiến huyết áp tăng vọt, cái thứ 2 rất nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Mở điện thoại khi vừa thức giấc là thói quen của nhiều người, nhưng thói quen này kích hoạt hormone căng thẳng, làm tim đập nhanh, mạch máu co lại và là nguyên nhân gây tăng huyết áp.
3 người trong 1 gia đình nhập viện vì cúm A: Bác sĩ chỉ rõ dấu hiệu báo bệnh và cách phòng ngừa biến chứngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - 3 thành viên trong gia đình chị Minh lần lượt nhập viện vì sốt cao, thậm chí choáng ngất... đều dương tính với cúm A.
Long Châu hợp lực OMRON tiên phong mang giải pháp công nghệ tiên tiến Nhật Bản cho người tăng huyết áp, tim mạchSống khỏe - 1 ngày trước
Tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần VII năm 2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng OMRON (Nhật Bản) hợp tác nâng tầm kiến thức y khoa đến cộng đồng.
Uống cà phê sáng: 8 nhóm người uống cà phê có thể phải hối hậnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Lựa chọn đúng thời điểm và lắng nghe cơ thể sẽ giúp bạn tận hưởng cà phê theo cách an toàn và có lợi nhất.
Cơ thể bắt đầu già đi sẽ xuất hiện 5 điều: Không phải tóc bạc hay nếp nhănSống khỏe
GĐXH - Nhận biết 5 dấu hiệu âm thầm chứng tỏ cơ thể bắt đầu già đi. Hiểu đúng giai đoạn lão hóa và các thói quen giúp tăng miễn dịch, sống lâu và khỏe mạnh từ tuổi trung niên.