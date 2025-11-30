Không phải chỉ đường ngọt, đây mới là thực phẩm có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường

Chế độ ăn ảnh hưởng thế nào đến bệnh tiểu đường?

Khi nói đến bệnh tiểu đường, nhiều người ngay lập tức nghĩ đến đồ ngọt như bánh kẹo, nước ngọt hay đường tinh luyện. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân duy nhất, thậm chí không phải yếu tố quan trọng nhất gây bệnh.

Một nghiên cứu gần đây đăng trên tạp chí Nutrition and Metabolism do nhà nghiên cứu Yiping Li, Đại học Nam California (Mỹ) thực hiện, cho thấy thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng tiền tiểu đường. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tiểu đường type 2 ở người trưởng thành có tiền sử thừa cân, béo phì.

Ảnh minh họa.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ cần tăng thêm 10% lượng thực phẩm siêu chế biến trong khẩu phần, nguy cơ phát triển tiền tiểu đường tăng tới 51%. Nguy cơ suy giảm dung nạp glucose cũng tăng 158%.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến giữa các lần khám cũng liên quan đến sự gia tăng mức insulin, dù chỉ số này không đáng kể.

Thực phẩm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Theo nhóm nghiên cứu, thực phẩm siêu chế biến là sản phẩm qua nhiều quá trình công nghiệp. Nhóm này gồm thức ăn nhanh, thực phẩm ăn liền, xúc xích, thịt nguội, đồ ăn nhẹ đóng gói, bánh kẹo, nước ngọt... Chúng thường chứa hàm lượng muối, đường, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cao.

Các tác giả nhận định lượng muối cao vốn là nguyên nhân tăng đề kháng insulin, tăng hấp thụ glucose, góp phần gây béo phì và tiểu đường. Chất béo, đặc biệt là axit béo chuyển hóa và bão hòa, cũng liên quan tích cực đến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 do ảnh hưởng độ nhạy insulin.

Phát hiện này góp phần giải thích nguyên nhân bệnh tiểu đường type 2 có xu hướng trẻ hóa, ngay cả khi không ăn nhiều đồ ngọt. Các tác giả cho rằng, chính thói quen ăn uống này có thể âm thầm đẩy glucose đến mức nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh cần đưa những thành phần trong thực phẩm siêu chế biến trở thành là mục tiêu quan trọng cho các biện pháp can thiệp y tế công cộng.

Ảnh minh họa.

Bệnh tiểu đường có phòng ngừa được không?

Với bệnh tiểu đường type 1, nguyên nhân là do rối loạn miễn dịch và có liên quan đến gen di truyền, vì vậy không có cách nào giúp bạn phòng ngừa bệnh.

Tuy nhiên, với bệnh tiểu đường type 2, bạn có thể chủ động phòng ngừa bệnh bằng những biện pháp sau:

Hạn chế thực phẩm có đường

Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm và thức uống có đường khiến cơ thể phải tiết ra lượng insulin nhiều hơn và có thể gây quá tải. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và biến chứng nguy hiểm khi đường huyết tăng cao. Do vậy, hãy tập thói quen hạn chế dùng thực phẩm, thức uống chứa nhiều đường, đặc biệt là đường tinh chế.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn của bạn không những phải kiểm soát lượng đường trong thực phẩm một cách hợp lý mà cũng cần chú ý đến những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ làm tăng đường huyết nhanh cũng như biến chứng bệnh như: tinh bột, chất béo xấu,... Thay vào đó, nên tăng cường các thực phẩm tốt như protein nạc, sản phẩm từ sữa ít béo, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt,...

Tăng cường hoạt động thể chất

Lười hoạt động thể chất là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tiểu đường. Bạn cần duy trì thói quen tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, hạn chế dành thời gian cho các hoạt động ít vận động như chơi game, xem tivi, xem phim,...