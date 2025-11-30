Khô mũi, chảy máu mũi trong ngày hanh khô: Cách chăm sóc và ngăn ngừa hiệu quả
GĐXH - Khô mũi, chảy máu mũi trong những ngày lạnh, hanh khô nếu không chăm sóc đúng cách, không chỉ gây khó chịu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng mũi.
Khô mũi, chảy máu mũi trong ngày lạnh có nguy hiểm?
Trong những ngày thời tiết lạnh, hanh khô như hiện nay, rất nhiều người gặp phải tình trạng khô rát, ngứa và rớm máu ở mũi.
Do thiếu độ ẩm nên niêm mạc mũi của bạn thường bị khô tạo thành các vảy màu vàng nhạt hoặc nâu đỏ, dễ bong ra khi xì mũi. Trường hợp nặng có thể gây chảy máu nhiều, kéo dài hoặc tái phát liên tục gây phiền toái và tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh.
Nguyên nhân gây khô mũi, chảy máu mũi trong ngày hanh khô
- Do không khí lạnh, khô: Thời tiết mùa đông với độ ẩm thấp khiến niêm mạc mũi mất đi độ ẩm tự nhiên, mao mạch mũi dễ bị tổn thương và chảy máu.
- Do thiếu nước: Thiếu nước có thể làm khô niêm mạc nhưng không phải nguyên nhân trực tiếp gây chảy máu mũi; yếu tố quan trọng nhất vẫn là khô lạnh và kích ứng niêm mạc.
- Tác động cơ học: Thói quen ngoáy mũi, xì mũi mạnh hoặc sử dụng khăn giấy thô cũng có thể gây tổn thương niêm mạc.
- Các bệnh lý mũi: Viêm mũi dị ứng, viêm xoang mạn tính có thể làm niêm mạc viêm, khô và dễ tổn thương hơn, từ đó tăng nguy cơ chảy máu mức độ nhẹ.
- Tác dụng phụ của thuốc: Một số thuốc nhỏ mũi, thuốc kháng histamine hoặc thuốc điều trị cảm cúm có thể làm khô niêm mạc, dẫn đến chảy máu mũi.
- Rối loạn đông máu: Các rối loạn đông máu như giảm tiểu cầu, hemophilia, bệnh von Willebrand hoặc đang dùng thuốc chống đông không phải nguyên nhân gây mũi khô, nhưng có thể khiến các vết nứt nhỏ ở niêm mạc (do khô lạnh) chảy máu nhiều hơn, khó cầm hơn hoặc thường xuyên tái phát.
Cách chăm sóc và điều trị mũi khô, chảy máu mũi
- Giữ ẩm cho mũi: Để phòng ngừa tình trạng mũi khô chảy máu mùa đông, việc duy trì độ ẩm cho niêm mạc mũi là rất quan trọng. Bạn có thể thực hiện bằng cách nhỏ nước muối sinh lý 1 - 2 lần mỗi ngày, giúp làm mềm màng nhầy, giảm kích ứng và ngứa rát trong mũi.
- Duy trì đủ nước cho cơ thể, ít nhất 1,5 - 2 lít mỗi ngày, kết hợp các loại nước trái cây, súp hoặc trà thảo mộc. Việc cung cấp đủ nước sẽ giúp màng nhầy mũi luôn ẩm, giảm khô và nguy cơ chảy máu.
- Xây dựng chế độ ăn giàu vitamin C và E, có trong trái cây, rau xanh, các loại hạt và dầu thực vật, sẽ tăng cường sức khỏe niêm mạc, giúp mũi khỏe mạnh hơn trong mùa đông hanh khô.
- Sử dụng thuốc khi cần thiết: Trong một số trường hợp, bạn có thể cần dùng thuốc để giữ ẩm hoặc giảm khó chịu cho mũi. Các sản phẩm như kem bôi niêm mạc hoặc thuốc xịt mũi giữ ẩm theo hướng dẫn bác sĩ có thể giúp làm mềm màng nhầy và hạn chế chảy máu.
Tuy nhiên, cần tránh lạm dụng thuốc co mạch quá 3 - 5 ngày, vì điều này có thể gây ra tình trạng nghẹt mũi hồi ứng.
Lưu ý: Bạn cần hạn chế những hành động có thể làm tổn thương niêm mạc mũi như ngoáy mũi hoặc xì mũi quá mạnh. Đồng thời, nên tránh tiếp xúc với khói thuốc, bụi bẩn, hóa chất mạnh vì chúng có thể khiến mũi thêm khô, kích ứng và dễ chảy máu hơn.
Khô mũi, chảy máu mũi khi nào cần gặp bác sĩ?
Mặc dù mũi khô chảy máu mùa đông thường là hiện tượng nhẹ và có thể chăm sóc tại nhà, nhưng trong một số trường hợp, bạn nên thăm khám bác sĩ kịp thời để tránh biến chứng.
Nếu chảy máu mũi nhiều hoặc kéo dài >15-20 phút dù đã ép cánh mũi đúng cách vẫn không tự cầm máu được, đây có thể là dấu hiệu tổn thương niêm mạc nghiêm trọng hoặc vấn đề về mạch máu.
Khi mũi khô chảy máu tái phát thường xuyên, mặc dù đã áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà, điều này cần được bác sĩ đánh giá để loại trừ các bệnh lý nền.
Nếu bạn có các bệnh lý mạn tính như rối loạn đông máu, viêm mũi nặng, hoặc đang dùng thuốc ảnh hưởng đến niêm mạc mũi, nên khám bác sĩ ngay khi xuất hiện dấu hiệu chảy máu để được hướng dẫn đúng cách.
