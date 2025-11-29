Bộ Y tế: Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT người dân vùng bị ảnh hưởng mưa, lũ
Theo Bộ Y tế, trường hợp người bệnh tham gia BHYT đến muộn hơn so với ngày hẹn tái khám vì lý do lũ lụt thì phiếu hẹn khám lại vẫn có giá trị sử dụng. Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận người bệnh và được BHXH thanh toán theo chế độ BHYT.
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ký ban hành Công văn số 8277/BYT-BH gửi các đơn vị: Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bộ Tài chính; Sở Y tế các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng về việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt .
Theo Bộ Y tế để bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT được liên tục, đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT trong vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ trong và sau bão, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể:
Đối với Sở Y tế tăng cường huy động nhân lực, hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn để đảm bảo công tác khám chữa bệnh BHYT không bị gián đoạn, không để người bệnh không được cứu chữa kịp thời, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng;
Hướng dẫn việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người dân tại các khu vực chịu tác động của bão lũ, ngập lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tuỳ thuộc vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh chủ động đề xuất các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh, báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định để bảo đảm duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở khám chữa bệnh trong giai đoạn khó khăn do mưa lũ gây ra, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh.
Đối với cơ sở khám chữa bệnh , Bộ Y tế đề nghị tăng cường cán bộ thường trực tại bộ phận tiếp đón để kịp thời phối hợp, hỗ trợ tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh BHYT.
Trường hợp vì lý do thiên tai gây mất điện, mất kết nối Internet không thể kiểm tra thông tin thẻ BHYT của người bệnh thì thực hiện tiếp nhận người bệnh vào khám chữa bệnh BHYT trước, sau đó kiểm tra thông tin thẻ BHYT khi kết thúc lượt khám chữa bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị của người bệnh.
Trường hợp vì lý do khách quan ảnh hưởng đến thời gian gửi dữ liệu khám chữa bệnh BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh trong vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ được gửi dữ liệu điện tử chậm so với thời gian quy định theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT và phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội để phối hợp, hỗ trợ.
Trường hợp người bệnh đến muộn hơn so với ngày hẹn tái khám vì lý do lũ lụt thì phiếu hẹn khám lại vẫn có giá trị sử dụng, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận người bệnh để khám chữa bệnh và được cơ quan BHXH thanh toán theo chế độ BHYT.
Trường hợp bão lũ, ngập lụt ảnh hưởng đến giao thông hoặc ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh mà người bệnh không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu và không thể thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám bệnh chữa bệnh, người bệnh được đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh phù hợp trên địa bàn xã hoặc tỉnh mà không phải có phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định cho lượt khám bệnh, chữa bệnh đó, được hưởng đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT.
Sở Y tế căn cứ tình hình thực tiễn tại địa bàn hướng dẫn thực hiện cụ thể hoặc giải quyết các tình huống phát sinh bảo đảm quyền lợi cho người bệnh.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh có xảy ra lũ lụt phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thực hiện.
5 thói quen buổi sáng ngày lạnh khiến huyết áp tăng vọt, cái thứ 2 rất nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Mở điện thoại khi vừa thức giấc là thói quen của nhiều người, nhưng thói quen này kích hoạt hormone căng thẳng, làm tim đập nhanh, mạch máu co lại và là nguyên nhân gây tăng huyết áp.
3 người trong 1 gia đình nhập viện vì cúm A: Bác sĩ chỉ rõ dấu hiệu báo bệnh và cách phòng ngừa biến chứngSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - 3 thành viên trong gia đình chị Minh lần lượt nhập viện vì sốt cao, thậm chí choáng ngất... đều dương tính với cúm A.
Long Châu hợp lực OMRON tiên phong mang giải pháp công nghệ tiên tiến Nhật Bản cho người tăng huyết áp, tim mạchSống khỏe - 4 giờ trước
Tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần VII năm 2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng OMRON (Nhật Bản) hợp tác nâng tầm kiến thức y khoa đến cộng đồng.
Uống cà phê sáng: 8 nhóm người uống cà phê có thể phải hối hậnSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Lựa chọn đúng thời điểm và lắng nghe cơ thể sẽ giúp bạn tận hưởng cà phê theo cách an toàn và có lợi nhất.
Bộ Y tế khảo sát năng lực y tế phục vụ APEC 2027 tại Phú QuốcSống khỏe - 10 giờ trước
Nhằm chủ động công tác chuẩn bị và bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thiết bị y tế, cơ sở vật chất trong công tác bảo đảm y tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027, chiều 28/11, Đoàn Công tác Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức khảo sát thực tế điều kiện y tế tại đặc khu Phú Quốc.
Chỉ ăn rau quả, rất ít đạm, không tinh bột nhưng không thể giảm cânSống khỏe - 11 giờ trước
Nhiều chị em khi muốn giảm cân thường lựa chọn chế độ ăn “không tinh bột”, chỉ xoay quanh rau xanh, trái cây, ức gà hoặc trứng luộc.
Vi chất dinh dưỡng: 'Chìa khóa' mở ra tầm vóc vượt trội cho trẻ em ViệtY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề: "Vai trò vi chất trong nâng cao tầm vóc trẻ em", nhằm cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng.
Cơ thể bắt đầu già đi sẽ xuất hiện 5 điều: Không phải tóc bạc hay nếp nhănSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Nhận biết 5 dấu hiệu âm thầm chứng tỏ cơ thể bắt đầu già đi. Hiểu đúng giai đoạn lão hóa và các thói quen giúp tăng miễn dịch, sống lâu và khỏe mạnh từ tuổi trung niên.
Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 chính thức vận hành phòng can thiệp tim mạch theo tiêu chuẩn quốc tếY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 vừa chính thức đưa vào hoạt động phòng can thiệp tim mạch.
Quy tắc đi bộ 6-6-6 giúp ngủ ngon, giảm căng thẳngSống khỏe - 1 ngày trước
Chỉ cần đôi giày và chút kỷ luật – quy tắc đi bộ 6-6-6 đang trở thành trào lưu mới giúp hàng triệu người trên thế giới tìm lại năng lượng.
Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.