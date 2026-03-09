4 xu hướng street style cần nắm bắt từ Tuần lễ thời trang Thu Đông New York

Áo khoác họa tiết động vật

Không còn nghi ngờ gì nữa, áo khoác họa tiết da/lông động vật đang được các nàng sành điệu vô cùng yêu thích. Trên đường phố New York, họa tiết da báo là phổ biến nhất, nhưng cũng bắt gặp không ít những outfit họa tiết da rắn, ngựa vằn và thậm chí cả màu hươu cao cổ và nai.

Phối màu nổi bật táo bạo

Đường phố New York 2026 sao có cảm tưởng giống năm 2016 quá! Đó là vì xu hướng phối màu nổi đã trở lại, nhưng lần này, lựa chọn trang phục sẽ mang lại một cảm giác cao cấp hơn đáng kể. Ví dụ như áo sơ mi và áo khoác màu nổi, thay vì áo crop top bó như năm xưa. Kết hợp với phụ kiện cổ điển, thanh mảnh để tiết chế lại, túi xách và giày ưu tiên màu basic như đen, trắng, nâu, khiến cả bộ trang phục trông sang trọng hơn. Màu xanh chuối, xanh coban và đỏ cam kết hợp với nhau cũng không hề quá lố.

Điểm nhấn màu đỏ

Mặc dù không phải là điều gì mới mẻ, nhưng điểm nhấn màu đỏ vẫn tiếp tục thống trị năm 2026. Đặc biệt là dưới dạng những chiếc khăn tam giác được phối khéo léo cùng mọi kiểu phong cách, quấn quanh đầu hay quanh eo, cột ở tay hoặc ở cổ. Nó vẫn được các tín đồ thời trang tin tưởng và vận dụng tối đa, mang đến những bản phối sáng tạo và đầy duyên dáng.

Mũ hộp pillbox

Tất cả các cô gái theo đuổi phong cách xa xỉ tại Tuần lễ thời trang New York đều đồng ý rằng mũ pillbox là tình yêu mới của họ. Kiểu mũ này rất dễ đội, không cần làm tóc cầu kỳ và có khả năng nâng tầm trang phục.