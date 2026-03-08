Mới nhất
MONO gây chú ý với visual 'nam thần' thể thao khi xuất hiện tại Hà Nội

Chủ nhật, 16:31 08/03/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Mới đây, MONO bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện dành cho cộng đồng trẻ tổ chức ở Hà Nội và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

MONO gây chú ý với phong cách thể thao ấn tượng tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 1.
MONO gây chú ý với phong cách thể thao ấn tượng tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân, MONO gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc "nhá hàng" sự mặt trong khuôn khổ sự kiện thời trang thể thao tại Hà Nội. 

MONO gây chú ý với phong cách thể thao ấn tượng tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 3.

Sự xuất hiện của nam ca sĩ tại sự kiện vào tối 7/3 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách sống năng động.

MONO gây chú ý với phong cách thể thao ấn tượng tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 4.

Khoác lên mình chiếc áo jersey xanh nổi bật với những họa tiết ngọn lửa phá cách và đậm tính thể thao, nam ca sĩ không chỉ cho thấy gu thẩm mỹ nhạy bén mà còn ngầm khẳng định tinh thần tự do, phóng khoáng mà anh luôn theo đuổi.

MONO gây chú ý với phong cách thể thao ấn tượng tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 5.

MONO "đốn tim" người hâm mộ với nụ cười rạng rỡ đặc trưng cùng phong cách thời trang mang đậm dấu ấn đường phố.

MONO gây chú ý với phong cách thể thao ấn tượng tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 6.

Chia sẻ tại buổi giao lưu thân mật, MONO không ngần ngại nói về nguồn cảm hứng mà sự vận động mang lại cho quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình. Giọng ca sinh năm 2000 nh nhấn mạnh thể thao không đơn thuần là những bài tập thể lực khô khan. Nó là "chất xúc tác" hoàn hảo để mỗi cá nhân dám phá bỏ những giới hạn cũ, thể hiện cá tính riêng và không ngừng tiến về phía trước.

MONO gây chú ý với phong cách thể thao ấn tượng tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 7.

Bên cạnh phần giao lưu, MONO còn tham gia vào hoạt động dance battle. Sự tương tác gần gũi giữa MONO và cộng đồng người hâm mộ không chỉ góp phần khuấy động không khí sự kiện mà còn lan tỏa tinh thần kết nối giữa âm nhạc, thời trang và phong cách sống năng động.

MONO gây chú ý với phong cách thể thao ấn tượng tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 8.

MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000, là em trai ruột của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Anh ra mắt với tư cách ca sĩ vào tháng 8/2022 và nhanh chóng thoát khỏi cái mác "em trai Sơn Tùng" để khẳng định bản sắc riêng. Album đầu tay 22 của MONO gây bão với hit Waiting For You. Đặc biệt EP ĐẸP (2023) nổi bật với ca khúc Em xinh tạo nên trào lưu trên TikTok.

MONO gây chú ý với phong cách thể thao ấn tượng tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 9.

Năm 2025, MONO còn gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Chiến sĩ quả cảm" cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ lăn xả, kỷ luật và đầy nghị lực trong môi trường huấn luyện của lực lượng công an nhân dân. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, khoảnh khắc MONO đón Tết cùng anh trai Sơn Tùng và gia đình tại quê đã trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội. Sắp tới, anh cũng được mong chờ sẽ xuất hiện trong các liveshow lớn của Tuấn Hưng và Noo Phước Thịnh vào tháng 5/2026.

 

