MONO gây chú ý với visual 'nam thần' thể thao khi xuất hiện tại Hà Nội

Năm 2025, MONO còn gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Chiến sĩ quả cảm" cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ lăn xả, kỷ luật và đầy nghị lực trong môi trường huấn luyện của lực lượng công an nhân dân. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, khoảnh khắc MONO đón Tết cùng anh trai Sơn Tùng và gia đình tại quê đã trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội. Sắp tới, anh cũng được mong chờ sẽ xuất hiện trong các liveshow lớn của Tuấn Hưng và Noo Phước Thịnh vào tháng 5/2026.

