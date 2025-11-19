4 hoa hậu của Việt Nam gây mê lòng người nhờ ‘khuôn trăng đầy đặn’ là ai?

Trong làng sắc đẹp Việt, không phải ai cũng có gương mặt V-line thanh tú. Có những nàng hậu chinh phục khán giả bằng khuôn mặt tròn đầy đặn, mang vẻ đẹp dịu dàng và đầy sức sống: Trần Tiểu Vy, Jennifer Phạm, Nguyễn Thị Huyền và Ngô Phương Lan.

Trần Tiểu Vy

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18 với vẻ đẹp được đánh giá trẻ trung, trong trẻo và mang năng lượng tích cực. Khuôn trăng đầy đặn đi cùng đôi mắt sáng giúp cô luôn nổi bật, tạo cảm giác “đẹp khỏe - đẹp thật” đúng tinh thần thế hệ mới.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Chính gương mặt cân đối giúp cô dễ dàng biến hóa trong thời trang và điện ảnh, từ sang trọng đến gần gũi. Việc cô lấn sân diễn xuất trong Bộ tứ báo thủ càng chứng minh khuôn mặt đầy đặn không giới hạn phong cách mà ngược lại còn tạo ra dấu ấn mềm mại nhưng mạnh mẽ, rất riêng của Tiểu Vy.

Jennifer Phạm

Jennifer Phạm gây thương nhớ với gương mặt tròn đầy đặn pha chút buồn nhẹ ở đôi mắt. Sau nhiều năm đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 và trải qua 4 lần sinh nở, gương mặt đầy đặn đã trở thành “thương hiệu” giúp cô giữ vẻ đằm thắm tự nhiên mà không cần chạy theo bất kỳ chuẩn sắc đẹp nào.

Hoa hậu Jennifer Phạm.

Gương mặt tròn giúp cô luôn toát lên sự thân thiện và nữ tính, phù hợp với hình ảnh MC - giám khảo mà cô theo đuổi. Sự trưởng thành qua năm tháng càng làm gương mặt đầy đặn của Jennifer thêm cuốn hút, khẳng định một vẻ đẹp bền vững và rất đời.

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 ở tuổi 19, gây ấn tượng mạnh với gương mặt tròn đầy đặn, phúc hậu đặc trưng của vẻ đẹp Á Đông. Chính nhan sắc hài hòa, đằm thắm này đã giúp cô được yêu mến ngay từ những ngày đầu, đồng thời thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống Việt Nam khi đại diện quốc gia tại Miss World 2004 và xuất sắc vào top 15.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Điểm khác biệt của Nguyễn Thị Huyền nằm ở sự kết hợp giữa khuôn mặt tròn phúc hậu, nụ cười hiền và thần thái trầm tĩnh, trưởng thành. Dù hạn chế hoạt động showbiz , người đẹp vẫn nhuận sắc theo thời gian. Nguyễn Thị Huyền trở thành minh chứng rõ ràng rằng khuôn mặt tròn không chỉ không phải nhược điểm mà còn là biểu tượng của nét đẹp tự nhiên, bền vững và rất Á Đông.

Ngô Phương Lan

Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007 Ngô Phương Lan sở hữu gương mặt tròn đầy, mộc mạc nhưng lại rất duyên, làm nổi bật nét tươi trẻ và thuần khiết. Nụ cười sáng, kết hợp với khuôn mặt tròn, khiến hình ảnh của cô luôn tạo cảm giác an yên và dễ mến.

Hoa hậu Ngô Phương Lan.

Dù không hoạt động showbiz sôi nổi, Ngô Phương Lan vẫn luôn được nhắc đến như một vẻ đẹp tri thức đỉnh cao, xuất hiện trong các sự kiện quan trọng với khả năng giao tiếp tiếng Anh xuất sắc.