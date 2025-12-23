Mới nhất
Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Thứ ba, 09:25 23/12/2025 | Thời trang
Minh Nhật
Minh Nhật
GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

Thu hút gần 8 triệu lượt xem, Trần Tiểu Vy được khen đỉnh nhất trend "trạm tỷ"

Không đứng ngoài cuộc cơn sốt "trạm tỷ", Trần Tiểu Vy mới đây đã tung bộ ảnh bắt trend được công chúng khen nức nở. "Trend này Tiểu Vy không có đối thủ nha", "Trend này thấy bé Vy là xuất sắc nhất", "Mỹ nữ ngàn năm có 1 có khác. Yêu em không chỉ vì đẹp mà còn vì tính cách dễ thương của em nữa"... là những bình luận mà công chúng chia sẻ trên trang cá nhân của nàng hậu. 

"Trạm tỷ" phiên bản rất điện ảnh của Trần Tiểu Vy.

Để thể hiện đúng tinh thần đường phố, Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện áo ba lỗ, quần Jean và áo khoác da. Cô mix thêm tai nghe, kính và túi sách để hoàn thiện phong cách dạo phố. 

Set đồ thoạt nhìn đơn giản nhưng qua cách thể hiện của Trần Tiểu Vy đã toát lên thần thái vô cùng fashion, thể hiện sự năng động, cá tính, đúng chất của một cô nàng thời thượng.

Trên trang cá nhân, video và những hình ảnh của Trần Tiểu Vy thu hút tới gần 8 triệu lượt xem. Với con số này, hoa hậu đang được đánh giá là đỉnh nhất trend "trạm tỷ". 

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 2.

Bức ảnh này của Trần Tiểu Vy nhận được nhiều icon mặt cười của fan và những bình luận nhắc nhở: "Đeo tai nghe rồi còn áp điện thoại chi nữa?".

Dù có êkip thực hiện nhưng bộ hình của Trần Tiểu Vy lại mắc lỗi ở một chi tiết. Trong hình ảnh, Tiểu Vy đeo tai nghe bước đi tự tin nhưng sau đó, cô lại đưa điện thoại lên tai như đang trả lời. Bức ảnh nhận được nhiều icon mặt cười của fan và những bình luận nhắc nhở: "Đeo tai nghe rồi còn áp điện thoại chi nữa?". 

Tuy nhiên, Tiểu Vy không vì thế mà xoá hình ảnh này. Dù "diễn" hơi quá nhưng nó cũng thể hiện sự hồn nhiên, dễ thương của người đẹp. Hơn nữa, đây cũng chỉ là hình ảnh bắt trend chứ không phải thực tế ngoài đời nên lỗi này không có gì đáng kể. 

Ngắm hình ảnh "trạm tỷ" của Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 3.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 4.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 5.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 5.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 6.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 7.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 8.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 9.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 10.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 11.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết - Ảnh 12.

"Trạm tỷ" là gì?

"Trạm tỷ" là một thuật ngữ bắt nguồn từ văn hóa người hâm mộ (fandom) tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong giới giải trí Hoa ngữ, trạm tỷ là những fan nữ kỳ cựu, sở hữu "trạm" (fansite) riêng để cập nhật hình ảnh, thông tin của thần tượng. Họ thường xuyên theo chân idol trong mọi lịch trình (sân bay, sự kiện, phim trường) với những bộ máy ảnh chuyên nghiệp. Họ có khả năng chụp ảnh và hậu kỳ cực đỉnh. Những bức ảnh của trạm tỷ đôi khi còn đẹp và có "hồn" hơn cả ảnh do công ty quản lý tung ra vì họ chụp bằng "ánh mắt của kẻ si tình".

Hiện nay, trạm tỷ đang trở thành một trào lưu (trend) chụp ảnh cực hot tại Việt Nam. Không chỉ làm "si mê" các sao Việt mà còn khiến giới trẻ thi nhau bắt trend. Những bức ảnh của họ cũng đẹp không kém gì người nổi tiếng.

Tuy nhiên, thay vì fan chụp ảnh cho idol, các "trạm tỷ" thường là các photographer được thuê để chụp. Người chụp sẽ đứng ở khoảng cách xa, dùng ống kính tele để "bắt" những khoảnh khắc tự nhiên khi nhân vật đang uống cafe hoặc đi dạo trên đường phố.

Nguồn: Facebook, TikTok nhân vật

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

