Hoa hậu quê Đà Nẵng khác lạ trong bộ ảnh cuối năm

Thứ tư, 14:28 31/12/2025 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Chiêm ngưỡng bộ ảnh mới của Hoa hậu quê Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy, nơi cô khắc họa vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bộ sưu tập của NTK Lê Thanh Hòa mang đến thông điệp về di sản văn hóa độc đáo.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 1.

Trở thành nàng thơ của Lê Thanh Hòa trong bộ ảnh mới, Thanh Thủy khắc họa hình tượng sang trọng, kiêu sa mà không kém phần mềm mại, nữ tính.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 2.

Với thần thái đầy sức hút, mỹ nhân 23 tuổi truyền tải trọn vẹn tinh thần bộ sưu tập - vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 3.

Nàng hậu quê Đà Nẵng được nhận xét diễn xuất đa dạng, làm nổi bật trang phục và tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng nhờ ngôn ngữ cơ thể giàu cảm xúc.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 4.

Chọn Huế làm nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập, NTK Lê Thanh Hòa xem đây là lời tri ân dành cho vùng đất cố đô với chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa đặc trưng. Vẻ đẹp cung đình được chắt lọc và tái hiện qua nhiều lớp ngôn ngữ thiết kế: mái ngói rêu phong, tường thành cổ kính, họa tiết rồng phượng, tre trúc, hoa sen hay mây trời.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 5.

Những biểu tượng mang tính lịch sử này không xuất hiện trực diện mà được chuyển tải tinh tế qua các nếp draping mềm mại, kỹ thuật in và thêu thủ công tỉ mỉ trên nền lụa tơ tằm, gấm, organza, chiffon.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 6.

Hầu hết tác phẩm sử dụng nhiều layer, chuyển tầng hài hòa giữa các lớp chất liệu, màu sắc và họa tiết.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 7.

Từng mảng đính kết cũng được pha trộn khéo léo nhằm trở thành điểm nhấn nổi bật mà không gây cảm giác nặng nề. Độ rủ tự nhiên của vải kết hợp cách xử lý phom dáng giúp xiêm y giữ được sự mềm mại nhưng không mất đi tính trang trọng vốn có.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 8.

Bảng màu mang hơi thở trầm mặc của cố đô, gợi ký ức về chốn cung đình xa hoa, vàng son một thuở, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ khi đặt trên các chất liệu cao cấp.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 9.

Sự kết hợp giữa yếu tố thủ công truyền thống và kỹ thuật đương đại cho thấy nỗ lực của Lê Thanh Hòa trong việc tôn vinh di sản bằng tư duy thời trang tân tiến.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 10.

Với bộ sưu tập Thu Đông 2025, tác giả mong muốn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa quá khứ và tương lai.

Hoa hậu quê Đà Nẵng tỏa sáng trong bộ ảnh cuối năm đầy ấn tượng - Ảnh 11.

Mỗi trang phục đều là mảnh ghép của hành trình bảo tồn và làm mới di sản, tạo cầu nối đưa giá trị văn hóa đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

 

