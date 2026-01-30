Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Nguy kịch sau khi uống thuốc phá thai không rõ nguồn gốc

Bệnh nhân N.T.H. (trú xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ), mang thai lần thứ 4, được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc trong tình trạng đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo ồ ạt và sốt cao.

Theo người nhà, bệnh nhân đã tự mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc trên mạng và sử dụng tại nhà, không có chỉ định y tế cũng như không được theo dõi chuyên môn. Trong vòng 2 ngày, người bệnh đã uống khoảng 20 viên thuốc. Sau đó, tình trạng sức khỏe nhanh chóng diễn biến nặng.

Ảnh minh họa.

Cắt toàn bộ tử cung để cứu sống người bệnh

Ngay khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, đánh giá khẩn cấp và hồi sức tích cực. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân đang mang thai 16 tuần, thiếu máu nặng, băng huyết, tim thai âm tính, rau bong non và sốt cao 39,9°C.

Đây là tình trạng cực kỳ nguy kịch, người bệnh có nguy cơ sốc mất máu, nhiễm trùng nặng và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau hội chẩn khẩn, ê kíp Khoa Sản bệnh quyết định phẫu thuật cấp cứu. Trong mổ, các bác sĩ ghi nhận tử cung vỡ, tụ máu lớn vùng chậu, mức độ tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. Để bảo toàn tính mạng người bệnh, ê kíp buộc phải mổ lấy thai và cắt toàn bộ tử cung.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được truyền khoảng 5,5 lít máu và các chế phẩm máu để hồi sức và ổn định tình trạng.

Sau 11 ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh dần ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, việc cắt toàn bộ tử cung đồng nghĩa với việc mất vĩnh viễn khả năng mang thai, để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe sinh sản và tâm lý.

Cảnh báo tai biến nặng khi tự ý phá thai tại nhà

Theo các bác sĩ, trường hợp trên là minh chứng rõ ràng cho thấy việc tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà tiềm ẩn nguy cơ tai biến sản khoa cực kỳ nghiêm trọng. Các biến chứng có thể diễn tiến nhanh, khó lường, gây băng huyết, nhiễm trùng nặng, vỡ tử cung, thậm chí tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi mang thai ngoài ý muốn hoặc có nhu cầu tư vấn kế hoạch hóa gia đình, phụ nữ cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa sản được cấp phép để được thăm khám, tư vấn và lựa chọn phương pháp phù hợp, an toàn.

Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà, đặc biệt là các loại thuốc không rõ nguồn gốc được rao bán trên mạng.

Chủ động phòng tránh mang thai ngoài ý muốn bằng các biện pháp tránh thai an toàn, hiện đại, có tư vấn y tế.