Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

1. Trí tuệ nhân tạo dự đoán sức khỏe của trẻ sinh non dựa trên mẫu máu

Trẻ sinh non dễ gặp nhiều biến chứng sức khỏe sau sinh. Trong những ngày và tuần sau khi sinh, một số trẻ sinh non phát triển các biến chứng gây hại cho não, mắt, phổi hoặc hệ tiêu hóa.

Nhìn chung, trẻ sinh non sớm hơn và nhẹ cân hơn thường gặp nhiều biến chứng hơn nhưng những trẻ sinh cùng giai đoạn và cân nặng có thể có diễn biến bệnh rất khác nhau khiến các bác sĩ gặp khó khăn trong việc dự đoán kết quả tốt hay xấu.

Một nghiên cứu do Stanford Medicine (Hoa Kỳ) dẫn đầu đã phát hiện ra thuật toán trí tuệ nhân tạo sử dụng mẫu máu được thu thập ngay sau khi trẻ sơ sinh chào đời. Nghiên cứu này làm sáng tỏ sự phức tạp về mặt sinh học của những vấn đề có thể xảy ra sau khi sinh non. Đây là một bước tiến hướng tới việc dự đoán, ngăn ngừa các biến chứng của sinh non bằng các phương pháp điều trị phù hợp với từng bệnh nhi.

Trẻ sinh non dễ gặp nhiều biến chứng sức khỏe.

Các nhà khoa học đã phát triển một thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá, giúp dự đoán sớm các biến chứng nguy hiểm ở trẻ sinh cực non (chào đời trước ngày dự sinh hơn 10 tuần).

Dữ liệu nghiên cứu khổng lồ : Nghiên cứu được thực hiện dựa trên mẫu máu của 13.536 trẻ tại California (2005 - 2010) và được xác thực thêm bởi dữ liệu từ 3.299 trẻ tại Ontario, Canada. Thông qua các mẫu máu khô, AI phân tích nồng độ acid amin và các phân tử chuyển hóa chất béo để tìm ra mối tương quan với các bệnh lý hậu sinh cực non.

Độ chính xác và khả năng dự báo : Bằng cách kết hợp sáu chỉ số máu đặc trưng cùng các yếu tố lâm sàng (tuần thai, cân nặng, giới tính và điểm Apgar), thuật toán có thể dự đoán với độ chính xác hơn 85% bốn biến chứng chính bao gồm:

Viêm ruột hoại tử.

Bệnh võng mạc.

Loạn sản phế quản phổi.

Xuất huyết nội thất não.

Thành tựu này mở ra cơ hội giúp các bác sĩ tiên lượng sớm tình trạng của trẻ, từ đó tư vấn tốt hơn cho phụ huynh và kịp thời chuyển trẻ đến các đơn vị chăm sóc đặc biệt (NICU) chất lượng cao để điều trị ngăn ngừa di chứng.

Dự đoán và xử trí biến chứng sớm giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ sinh non.

2. Tầm quan trọng của việc dự đoán sớm và chăm sóc chuyên sâu

Tầm quan trọng của việc ứng dụng AI trong dự đoán biến chứng qua mẫu máu không chỉ dừng lại ở việc cứu sống một cá thể mà còn bảo vệ tương lai lâu dài của trẻ. Đối với trẻ sinh non, đặc biệt là nhóm sinh sớm hơn 10 tuần, mỗi giờ đồng hồ trôi qua đều là một cuộc chiến sinh tồn nơi các cơ quan chưa hoàn thiện như phổi, não và hệ tiêu hóa.

Việc dự đoán chính xác nguy cơ giúp thay đổi cách xử trí chữa trị triệu chứng sang phòng ngừa chủ động. Khi bác sĩ biết trước khả năng xảy ra của bốn biến chứng lớn, họ có thể đưa ra những quyết định can thiệp hiệu quả hơn.

Hơn thế nữa, sự can thiệp sớm dựa trên dữ liệu sinh học giúp giảm thiểu gánh nặng tâm lý và tài chính cho gia đình. Thay vì phải đối mặt với những biến cố bất ngờ, cha mẹ được cung cấp một lộ trình tiên lượng khoa học, góp phần đảm bảo trẻ có cơ hội phát triển toàn diện như mọi trẻ em khác.