Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Triển khai đồng bộ nhiều hoạt động phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển

Khu vực ven biển tỉnh Hưng Yên có đường bờ biển dài khoảng 52 km, với 5 cửa sông lớn đổ ra biển, hệ thống bãi triều, đất ngập mặn và đầm phá rộng lớn, cùng các cảng biển, cảng cá và mạng lưới bến cá ven biển. Không gian ven biển gồm 8 xã ven biển (Nam Cường, Hưng Phú, Đồng Châu, Đông Tiền Hải, Thái Ninh, Thái Thụy, Đông Thụy Anh, Đông Thái Ninh), 11 xã lân cận có điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư gắn với sinh kế biển với tổng dân số trên 52,4 vạn người. Đây là nơi có điều kiện thuận lợi cho giao lưu hàng hóa, phát triển đội tàu khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp ven biển, diêm nghiệp và du lịch sinh thái tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế biển bền vững của tỉnh.

Trong bối cảnh đó, công tác dân số vùng biển và ven biển luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân khu vực ven biển.

Những "con số biết nói" từ thực tiễn triển khai

Theo báo cáo tổng kết năm 2025, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức 03 hội nghị truyền thông trực tiếp về SKSS, KHHGĐ, làm mẹ an toàn thu hút 240 hội viên phụ nữ tham gia. Công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số khi sinh tiếp tục là điểm nhấn với 10 hội nghị chuyên đề về chăm sóc thai nghén, sàng lọc trước sinh, 09 hội nghị về phòng ngừa dị tật bẩm sinh cho trên 1.500 người; 03 hội nghị truyền thông về các mô hình nâng cao chất lượng dân số cho hơn 250 hội viên Hội Nông dân; 08 buổi tư vấn về các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sự mang thai, sự phát triển và chất lượng bào thai được tổ chức cho gần 350 người thanh niên trẻ, phụ nữ mới kết hôn và phụ nữ mang thai.

Truyền thông về các mô hình nâng cao chất lượng dân số cho phụ nữ xã Nam Cường

Đặc biệt, việc tiếp cận nhóm vị thành niên, thanh niên trong trường học được chú trọng thông qua 25 buổi nói chuyện chuyên đề về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang bị kỹ năng sống tại các trường THCS, THPT, thu hút gần 2.000 giáo viên và học sinh tham gia. Trong đó, xã Đông Thái Ninh đã tổ chức 05 hội nghị chuyên đề tại các trường TH-THCS Thái Đô, Thái Xuyên, Thái Tân, Thái Học và Mỹ Lộc, giúp 100% học sinh THCS trên địa bàn được trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng tránh các nguy cơ về sức khỏe sinh sản. Chị Vũ Thị Tình - cán bộ dân số xã Đông Thái Ninh cho biết: Việc tổ chức các hội nghị truyền thông ngay tại trường học giúp nội dung dân số trở nên gần gũi, dễ tiếp thu, đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trạm Y tế và các nhà trường trong chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, công tác dân số và phát triển được triển khai đồng bộ từ nhà trường đến cộng đồng, bảo đảm tính xuyên suốt, hiệu quả và phù hợp với đặc thù địa phương, vai trò của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong công tác dân số và phát triển cũng được phát huy rõ nét. Thông qua các hội nghị truyền thông, sinh hoạt chi hội, phong trào thi đua và các cuộc vận động, nội dung tuyên truyền về dân số được chuyển tải đến từng hộ gia đình một cách gần gũi, dễ hiểu, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống.

Đồng chí Trần Trọng Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Thái Ninh phát biểu tại lớp tập huấn về công tác dân số và phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn về công tác dân số và phát triển cho Ban chấp hành Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân xã Nam Thái Ninh, đồng chí Trần Trọng Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ. Theo đồng chí, chính các tổ chức đoàn thể ở cơ sở là "cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền trong việc đưa chủ trương, chính sách dân số đến với người dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng biển.

Cùng quan điểm đó, tại hội nghị truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên được tổ chức tại trường Tiểu học - THCS Thái Đô, đồng chí Vũ Văn Muôn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thái Ninh nhấn mạnh công tác dân số không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, gia đình và nhà trường. Đồng chí khẳng định, chăm lo cho sức khỏe sinh sản của thế hệ trẻ chính là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai; đồng thời cam kết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các hoạt động truyền thông dân số được duy trì thường xuyên, hiệu quả và thực chất.

Đa dạng hóa hình thức truyền thông - lan tỏa thông điệp dân số

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động trực tiếp, công tác truyền thông dân số năm 2025 tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Hệ thống băng rôn, pano, áp phích được treo tại các trục đường chính, nhà văn hóa, trạm y tế xã; đồng thời 19 đài truyền thanh cấp xã duy trì phát sóng thường xuyên các thông điệp về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số.

Nổi bật trong hoạt động truyền thông cơ sở, xã Tiền Hải đã phát huy hiệu quả vai trò của cán bộ chuyên trách. Anh Nguyễn Minh Đức - cán bộ dân số xã chủ động thiết kế hàng trăm sản phẩm infographic, poster, tranh cổ động về dân số và phát triển để đăng tải trên hệ thống truyền thông cơ sở và mạng xã hội. Nhiều sản phẩm đã trở thành tư liệu mẫu, được các đơn vị dân số trong cả nước sử dụng trong các chiến dịch tuyên truyền. Cách làm sáng tạo này góp phần giúp thông tin dân số tiếp cận người dân một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, đặc biệt phù hợp với thanh niên và lao động trẻ.

Cán bộ dân số Trung tâm Y tê Thái Thụy và các xã tham gia tuyên truyền lưu động hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025

Năm 2026: Đổi mới và phát triển bền vững

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của người dân, công tác dân số vùng biển và ven biển tỉnh Hưng Yên từng bước khẳng định vai trò là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế biển bền vững, ổn định xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2026 tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức truyền thông, theo hướng tiếp cận trực tiếp đến hộ gia đình, đẩy mạnh truyền thông số.

Trọng tâm truyền thông được tăng cường đối với các nhóm đặc thù gồm: lao động tại khu công nghiệp, khu du lịch ven biển; thanh niên, công nhân trẻ; ngư dân và lao động di cư, đồng thời quan tâm tới phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và người cao tuổi. Qua đó, bảo đảm mọi nhóm dân cư đều được tiếp cận đầy đủ thông tin, dịch vụ dân số, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Thu Hà (Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên)