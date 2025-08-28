5 cách không dùng thuốc giúp hạ đường huyết

Tiểu đường và tiền tiểu đường là những tình trạng bệnh lý đáng lo ngại, đòi hỏi phải kiểm soát đường huyết chặt chẽ. Mặc dù việc dùng thuốc điều hòa đường huyết là phổ biến, bạn cũng có thể kết hợp các biện pháp tự nhiên vào cuộc sống để giúp hạ đường huyết.

Dưới đây là một số giải pháp giúp hạ đường huyết bạn có thể tham khảo:

1. Uống nước cỏ cà ri hỗ trợ hạ đường huyết

Hạt cỏ cà ri được biết đến với khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết nhờ chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate và đường trong ruột.

Cách dùng khá đơn giản: Ngâm một thìa canh hạt cỏ cà ri trong nước qua đêm, sau đó uống vào buổi sáng khi bụng đói. Việc sử dụng thường xuyên có thể góp phần ổn định đường huyết sau bữa ăn và cải thiện khả năng dung nạp insulin nói chung.

Bên cạnh việc dùng thuốc, một số giải pháp tự nhiên rất hiệu quả hỗ trợ hạ đường huyết ở người bệnh tiểu đường.

2. Cung cấp đủ nước cho cơ thể

Mất nước có thể làm tăng lượng đường trong máu do máu bị cô đặc glucose trong quá trình mất nước. Uống đủ nước sẽ giúp đào thải lượng đường dư thừa ra khỏi cơ thể, đồng thời giúp thận khỏe mạnh.

Mỗi ngày nên uống khoảng 8–10 cốc nước, có thể thêm vài lát chanh để tăng hương vị và bổ sung chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nhu cầu nước thực tế sẽ khác nhau tùy vào thể trạng, mức độ hoạt động thể chất và điều kiện môi trường...

3. Tập thể dục hoặc đi bộ nhanh

Hoạt động thể chất là một trong những cách hiệu quả giúp hạ và kiểm soát đường huyết. Khi tập luyện, cơ bắp sử dụng glucose làm năng lượng, từ đó giúp giảm lượng đường trong máu. Đi bộ nhanh sau bữa ăn có thể góp phần làm giảm đường huyết ngay lập tức.

Ngoài ra, các hình thức vận động nhẹ nhàng khác như yoga, bài tập giãn cơ hay aerobic cũng hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định và hạn chế tình trạng tăng vọt sau ăn.

4. Thêm giấm táo vào chế độ ăn uống

Giấm táo (ACV) được cho là có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết nhờ khả năng tăng độ nhạy insulin và làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate. Bạn có thể pha 1–2 thìa cà phê giấm táo vào một cốc nước và uống trước bữa ăn 15–20 phút, hoặc dùng để trộn salad.

Lưu ý quan trọng: Luôn pha loãng giấm táo trước khi sử dụng, vì dùng trực tiếp có thể gây kích ứng đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến men răng.

5. Ăn mướp đắng

Mướp đắng (khổ qua) từ lâu được xem là vị thuốc tự nhiên hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Loại quả này chứa các hợp chất có tác dụng tương tự insulin, giúp tăng khả năng hấp thu glucose vào tế bào.

Bạn có thể dùng khổ qua bằng nhiều cách như nấu canh, xào hoặc ép lấy nước uống. Một cốc nước ép khổ qua khi bụng đói có thể giúp giảm nhanh đường huyết, tuy nhiên nước ép khá đắng nên không phải ai cũng dễ uống.