5 công thức làm bữa sáng đơn giản nấu chỉ khoảng 5-10 phút mà vẫn đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡng

Thứ năm, 06:43 11/12/2025 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
5 bữa sáng này có chung đặc điểm là đơn giản và nhanh chóng, thường chỉ mất 10-15 phút để chuẩn bị, không cần nấu nướng phức tạp, đặc biệt phù hợp cho các buổi sáng trong tuần.

Vào những ngày đông lạnh giá, việc rời khỏi chiếc giường ấm áp vào buổi sáng sớm càng trở nên khó khăn. Đặc biệt bạn sẽ càng thấy ái ngại hơn khi phải loay hoay để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình trong tiết trời rét buốt. Những lúc này, bạn chỉ muốn làm sao làm được món ăn nhanh chóng, dễ dàng mà vẫn đảm bảo giàu dinh dưỡng. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn 5 công thức làm bữa sáng siêu nhanh và dễ, đảm bảo dinh dưỡng để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.

Món 1: Trứng hấp trong lò vi sóng

Trứng hấp là món ăn sáng làm cực nhanh và dễ với kết cấu mịn màng, dinh dưỡng phong phú. Theo cách truyền thống thì món ăn này cần phải hấp bằng hơi nước nhưng bạn hoàn toàn có thể dùng lò vi sóng để chế biến với mục đích tiết kiệm đáng kể thời gian.

Cách làm: Đập 2-3 quả trứng gà vào bát, thêm một lượng nước ấm vừa đủ (tỷ lệ trứng và nước khoảng 1:1.5), khuấy đều và lọc qua rây để loại bỏ bọt khí. Thêm một chút muối và nước tương để nêm, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, dùng tăm chọc vài lỗ nhỏ. Sau đó cho vào lò vi sóng quay ở nhiệt độ cao trong khoảng 2 phút. Sau đó lấy ra và rắc hành lá thái nhỏ và dầu mè lên trên.

5 công thức làm bữa sáng đơn giản nấu chỉ khoảng 5-10 phút mà vẫn đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡng- Ảnh 1.
5 công thức làm bữa sáng đơn giản nấu chỉ khoảng 5-10 phút mà vẫn đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡng- Ảnh 2.

Mẹo: Bạn có thể thêm tôm, hạt ngô hoặc cà rốt thái hạt lựu tùy theo khẩu vị của gia đình để tăng thêm dinh dưỡng và hương vị. Công suất lò vi sóng có thể khác nhau, vì vậy thời gian nấu có thể cần điều chỉnh đôi chút. Bạn nên quan sát kỹ khi thử lần đầu để tránh nấu quá chín.

Món thứ 2: Sữa chua yến mạch

Đây là bữa sáng không cần nấu nướng, hoàn hảo cho những buổi sáng bận rộn. Yến mạch giàu chất xơ, mang lại cảm giác no lâu, trong khi sữa chua bổ sung protein và lợi khuẩn.

Cách làm: Đầu tiên, cho yến mạch ăn liền vào cốc hoặc bát, sau đó đổ một lớp sữa chua lên (nên dùng sữa chua không đường để tốt cho sức khỏe), tiếp theo là một lớp trái cây yêu thích (như chuối, dâu tây hoặc việt quất). Lặp lại các bước trên và cuối cùng rắc một ít hạt băm nhỏ hoặc mật ong để tăng hương vị. Bạn có thể chuẩn bị yến mạch ăn liền từ đêm hôm trước và bảo quản lạnh để sáng hôm sau có hương vị thơm ngon hơn.

5 công thức làm bữa sáng đơn giản nấu chỉ khoảng 5-10 phút mà vẫn đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡng- Ảnh 3.

Mẹo: Nếu thích ăn nóng, bạn có thể ngâm yến mạch vào một ít sữa nóng cho mềm trước khi cho sữa chua và trái cây vào. Kết cấu ấm áp sẽ phù hợp hơn cho mùa đông.

Món thứ 3: Pizza bánh mì nướng

Pizza nướng là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng nhanh chóng, mang đến hương vị thơm ngon của pizza mà không cần phải mất công nhào và ủ bột.

Cách làm: Lấy một lát bánh mì nướng làm đế bánh, phết một lớp sốt cà chua hoặc sốt pizza, rồi rắc một ít phô mai mozzarella lên trên. Sau đó, thêm các loại topping yêu thích, chẳng hạn như giăm bông thái lát, hạt ngô ngọt, ớt chuông xanh thái hạt lựu, v.v..., và cuối cùng rắc thêm một lớp phô mai nữa. Cho vào lò nướng (hoặc nồi chiên không dầu) đã được làm nóng trước ở 180 độ C và nướng trong 8-10 phút, hoặc cho đến khi phô mai tan chảy và bề mặt có màu vàng nâu nhạt.

5 công thức làm bữa sáng đơn giản nấu chỉ khoảng 5-10 phút mà vẫn đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡng- Ảnh 4.

Mẹo: Nếu không có lò nướng, bạn có thể nướng trong chảo ở lửa nhỏ, đậy nắp để phô mai tan chảy nhanh hơn. Hoặc, bạn có thể chuẩn bị nguyên liệu từ đêm hôm trước, rồi sáng hôm sau mới đem ra nướng để tiết kiệm thời gian.

Món thứ 4: Bánh kếp rau và trứng

Bữa sáng này kết hợp hoàn hảo giữa rau và protein - cân bằng dinh dưỡng lại dễ làm.

Cách làm: Thái nhỏ cà rốt, bí ngòi và các loại rau củ khác thành sợi mỏng rồi cho vào bát tô. Đập 2 quả trứng vào, nêm một chút muối và bột tiêu rồi trộn đều cùng rau củ. Phết một lớp dầu mỏng lên chảo, đổ hỗn hợp rau củ và trứng vào, dàn đều thành hình tròn và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi chín vàng. Lật mặt và chiên cho đến khi cả hai mặt đều vàng nâu. Lấy món ăn ra đĩa và thưởng thức cùng một chút sốt cà chua hoặc sốt mayonnaise.

5 công thức làm bữa sáng đơn giản nấu chỉ khoảng 5-10 phút mà vẫn đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡng- Ảnh 5.

Mẹo: Có thể kết hợp rau củ tùy theo mùa và sở thích của gia đình, chẳng hạn như rau bina và hành tây. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể thái nhỏ rau củ và bảo quản lạnh từ đêm hôm trước, sáng hôm sau trộn trực tiếp với hỗn hợp trứng để chiên.

Món thứ 5: Sữa khoai lang tím

Khoai lang tím giàu anthocyanin và chất xơ. Khi kết hợp với sữa để tạo thành một thức uống ấm, sánh mịn, khoai lang tím vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng.

Cách làm: Gọt bỏ vỏ và hấp chín khoai lang tím, gọt vỏ, cho khoảng 100g vào máy xay sinh tố. Thêm 200ml sữa và xay nhuyễn. Đổ vào nồi nhỏ, đun nhỏ lửa cho đến khi sôi lăn tăn. Thêm một ít đường hoặc mật ong tùy khẩu vị.

5 công thức làm bữa sáng đơn giản nấu chỉ khoảng 5-10 phút mà vẫn đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡng- Ảnh 6.

Mẹo: Bạn có thể thêm một ít yến mạch hoặc các loại hạt khi xay để tăng thêm kết cấu và dinh dưỡng. Nếu không có máy xay sinh tố, bạn cũng có thể nghiền khoai lang tím bằng nĩa và trộn với sữa. Tuy không mịn bằng nhưng hương vị vẫn giữ nguyên.

Trên đây là 5 bữa sáng có chung đặc điểm là đơn giản và nhanh chóng, thường chỉ mất 10-15 phút để chuẩn bị và không cần nấu nướng phức tạp, đặc biệt phù hợp cho các buổi sáng trong tuần. Quan trọng hơn, tất cả đều chú trọng cân bằng dinh dưỡng, chứa nhiều dưỡng chất như protein, carbohydrate và vitamin, đáp ứng nhu cầu học tập và hoạt động. 

