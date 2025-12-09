Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sườn nướng gần như là món ăn từ trẻ con đến người lớn ai cũng mê. Nhưng để làm được một miếng sườn mềm, không bị khô, không dai và đậm vị thì lại không hề đơn giản. Chỉ cần chọn nhầm sườn hoặc pha gia vị chưa chuẩn, món ăn sẽ mất ngay độ ngon vốn có.

Chia sẻ cùng chuyên trang Gia đình và Xã hội, mẹ đảm Thanh Huệ đã hướng dẫn cách làm món ngon ngày lạnh - món sườn nướng sốt Thái dưới đây. Vào những ngày trời lạnh, sườn nướng sốt thái sẽ là một món best-seller ngày lạnh. Món này tưởng cầu kỳ nhưng làm lại cực dễ làm, hương vị dễ "gây nghiện" chỉ với vài bước đơn giản cùng nồi chiên hơi nước.

Nếu bạn muốn có một đĩa sườn nướng ngon chuẩn nhà hàng, thơm lừng và bóng mượt hấp dẫn để cả nhà cùng quay quần, thì có thể tham khảo công thức cực dễ mà hiệu quả này.

Nguyên liệu làm món sườn nướng sốt Thái

+ 1 tảng sườn non hoặc sườn nguyên miếng (800g–1kg)

+ 1 gói gia vị lẩu Thái (lấy ½ gói thôi là thơm lừng)

+ 1 muỗng dầu hào

+ 1 muỗng nước mắm

+ 1 muỗng tương cà

+ 1 muỗng tương ớt

+ 1 muỗng hạt nêm

+ 1 muỗng bột tỏi

+ 1 muỗng bột hành

Rửa sạch sườn, để ráo nước. Ảnh Thanh Huệ

Nguyên liệu sốt Thái chuẩn bị để ướp với sườn non. Ảnh: Thanh Huệ

Trộn tất cả gia vị lại với nhau thành hỗn hợp sốt. Ảnh: Thanh Huệ

Thoa đều lên toàn bộ tảng sườn, nhớ massage kỹ hai mặt cho thấm. Ảnh: Thanh Huệ

Bọc kín, ướp 1–2 tiếng. Nếu để được qua đêm thì càng ngon hơn. Ảnh: Thanh Huệ

Nướng bằng nồi chiên hơi nước. Bạn làm nóng nồi trước 3–5 phút, cho sườn vào nướng khoảng 30 phút ở nhiệt độ 180°C. Ảnh: Thanh Huệ

Sau đó lật mặt, quét thêm chút sốt nếu thích rồi nướng tiếp ở nhiệt độ 200°C trong 15 phút. Khi mở nồi ra, sườn vàng óng, cạnh cháy cạnh nhẹ, thơm nức cả nhà.

Thành phẩm sườn chín mềm, không khô, có vị đậm đà và thơm mùi Thái đặc trưng.

Món ăn này chấm với tương ớt hoặc ăn cùng cơm trắng hoặc xôi đều rất ngon.