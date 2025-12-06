Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông
GĐXH - Dưới đây là một số thức uống nóng giúp làm ấm cơ thể, với các thành phần tự nhiên giúp chúng ta luôn khỏe mạnh và năng động…
Trà gừng chanh, đồ uống ấm tốt cho buổi sáng mùa đông
Gừng và chanh là hai loại thảo mộc tạo nên một bộ đôi hoàn hảo cho buổi sáng mùa đông. Tính chất chống viêm của gừng có thể giúp làm ấm cơ thể và làm dịu các cơ bị đau. Chanh chứa nhiều vitamin C, tăng cường miễn dịch, chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa.
Để pha trà này, chỉ cần thêm một vài lát gừng tươi vào nước nóng và vắt nửa quả chanh vào rồi thưởng thức.
Sữa nghệ vàng
Sữa nghệ vàng (sữa vàng) là sự kết hợp của nghệ và sữa, là một loại đồ uống được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Nghệ có chứa curcumin, có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ khớp.
Chỉ cần trộn một thìa cà phê bột nghệ vào sữa ấm (hoặc sữa hạnh nhân), thêm một nhúm hạt tiêu đen (để giúp cơ thể hấp thụ curcumin tốt hơn) và thêm mật ong nếu muốn.
Trà hoa cúc - oải hương
Cúc La Mã và hoa oải hương nổi tiếng với tác dụng làm dịu, khiến loại trà này trở nên hoàn hảo để giảm căng thẳng và lo âu (thường đạt đỉnh điểm vào những tháng lạnh và tối hơn trong mùa đông).
Cúc La Mã cũng hỗ trợ tiêu hóa, trong khi hoa oải hương tạo thêm hương thơm dễ chịu. Để làm trà này, hãy ngâm hoa cúc La Mã và hoa oải hương trong nước nóng trong vài phút.
Nước chanh mật ong
Chanh và mật ong với nước ấm là một thức uống cổ điển được ưa chuộng với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chanh hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan, trong khi mật ong cung cấp vị ngọt tự nhiên cùng với đặc tính kháng khuẩn. Sự kết hợp này có thể giúp khởi động quá trình tiêu hóa, loại bỏ độc tố và tăng cường hệ thống miễn dịch.
Để chuẩn bị thức uống này, hãy thêm nước ép của nửa quả chanh vào nước ấm, khuấy đều với một thìa mật ong rồi thưởng thức.
Trà bạc hà và húng quế
Bạc hà và húng quế kết hợp với nhau tạo nên một thức uống làm dịu dạ dày, giúp đầu óc minh mẫn. Húng quế giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm căng thẳng. Bạc hà hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác mát lạnh.
Thêm một vài lá húng quế tươi và lá bạc hà vào nước nóng, ngâm trong vài phút. Thức uống thơm ngon này có thể giúp bạn sảng khoái và xua tan cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng.
Nước giấm táo và mật ong
Đối với những người thích đồ uống hơi chua, giấm táo và mật ong là một lựa chọn tuyệt vời. Giấm táo được biết đến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng độ pH. Mật ong tạo thêm chút ngọt ngào và có lợi ích kháng khuẩn.
Trộn một thìa cà phê giấm táo + một thìa cà phê mật ong trong nước ấm, khuấy đều và nhấp từng ngụm nhỏ.
Nước quế mật ong
Quế và mật ong đều được đánh giá cao về khả năng tăng sức đề kháng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
Quế với hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú giúp ổn định đường huyết, đồng thời mật ong cung cấp năng lượng đồng thời kháng khuẩn mạnh mẽ. Khi kết hợp cùng nước ấm, đây là giải pháp tuyệt vời để làm ấm cơ thể và thổi bay cảm giác mệt mỏi vào mùa đông.
Thứ quà quê có vị chua chua, ruột hồng bắt mắt được nhiều người săn lùngĂn - 2 giờ trước
Loại quả này có ruột hồng đẹp mắt và vị chua thanh đặc trưng, được bán với mức giá khá đắt đỏ nhưng vẫn hút khách.
Củ cải trắng kỵ với những thực phẩm nào?Ăn - 14 giờ trước
GĐXH - Dù có nhiều tác dụng tích cực, củ cải trắng cũng có những lưu ý quan trọng về kết hợp thực phẩm mà bạn cần biết để đảm bảo an toàn và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.
Đậu phụ nấu kiểu gì đây mà khiến chị em 'chết mê chết mệt': Ăn vừa béo ngậy lại cực kỳ thơmĂn - 19 giờ trước
Đậu phụ rán tưởng quen đến mức nhàm, ai ngờ chỉ cần đập dập trước khi rán là thành món “gây nghiện” mới, khiến bao chị em gật gù: Béo hơn, ngậy hơn, thơm hơn mà ăn nóng một miếng là thấy “phê” luôn.
'Chiến binh' ngừa ung thư, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 19 giờ trước
GDXH - Lycopene trong loại quả này được xem là một "chiến binh" chống lại ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiêu thụ lycopene cao và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.
Hoa hậu Phạm Hương khoe bàn tiệc Tạ ơn rực sắc camĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống, bày biện cầu kỳ theo tone màu cam chủ đạo, theo truyền thống mừng lễ Tạ ơn mọi năm.
Các thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đôngĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông, bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.
Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội những ngày gió lạnh đầu mùa, có những món ăn sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, ví như các món kho, món chua cay hay các món nướng. Cùng tham khảo các món ăn có trong bài viết sau.
Vượt qua phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 6 ngon nhất thế giớiĂn - 1 ngày trước
Đó là món ăn nào?
Cách nấu lẩu gà chua cay, thơm ngon cho mùa đông ấm ápĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày đông lạnh, nấu nồi lẩu gà nghi ngút khói, đậm đà hương vị chua cay là một bí quyết tạo nên món ăn tuyệt vời để quây quần bên gia đình. Dưới đây là cách nấu lẩu gà thơm ngon, dễ thực hiện bạn không nên bỏ lỡ.
Món ăn nghe tên đã khiến nhiều người sợ hãi, lại là đặc sản níu chân Jennifer PhạmĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm tiết lộ chuyến vi vu lần này 'chỉ để gặp lại tình cũ' - món đậu hũ thối có lớp vỏ đen xì, nổi tiếng vùng Hồ Nam.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phụcMẹo nấu nướng
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.