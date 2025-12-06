Mới nhất
Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông

Thứ bảy, 07:00 06/12/2025 | Ăn

GĐXH - Dưới đây là một số thức uống nóng giúp làm ấm cơ thể, với các thành phần tự nhiên giúp chúng ta luôn khỏe mạnh và năng động…

Trà gừng chanh, đồ uống ấm tốt cho buổi sáng mùa đông

Gừng và chanh là hai loại thảo mộc tạo nên một bộ đôi hoàn hảo cho buổi sáng mùa đông. Tính chất chống viêm của gừng có thể giúp làm ấm cơ thể và làm dịu các cơ bị đau. Chanh chứa nhiều vitamin C, tăng cường miễn dịch, chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa.

Để pha trà này, chỉ cần thêm một vài lát gừng tươi vào nước nóng và vắt nửa quả chanh vào rồi thưởng thức.

Sữa nghệ vàng

Sữa nghệ vàng (sữa vàng) là sự kết hợp của nghệ và sữa, là một loại đồ uống được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Nghệ có chứa curcumin, có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ khớp. 

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông - Ảnh 1.

Sữa nghệ vàng (sữa vàng) là sự kết hợp của nghệ và sữa, là một loại đồ uống được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Chỉ cần trộn một thìa cà phê bột nghệ vào sữa ấm (hoặc sữa hạnh nhân), thêm một nhúm hạt tiêu đen (để giúp cơ thể hấp thụ curcumin tốt hơn) và thêm mật ong nếu muốn.

Trà hoa cúc - oải hương

Cúc La Mã và hoa oải hương nổi tiếng với tác dụng làm dịu, khiến loại trà này trở nên hoàn hảo để giảm căng thẳng và lo âu (thường đạt đỉnh điểm vào những tháng lạnh và tối hơn trong mùa đông).

Cúc La Mã cũng hỗ trợ tiêu hóa, trong khi hoa oải hương tạo thêm hương thơm dễ chịu. Để làm trà này, hãy ngâm hoa cúc La Mã và hoa oải hương trong nước nóng trong vài phút.

Nước chanh mật ong

Chanh và mật ong với nước ấm là một thức uống cổ điển được ưa chuộng với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chanh hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan, trong khi mật ong cung cấp vị ngọt tự nhiên cùng với đặc tính kháng khuẩn. Sự kết hợp này có thể giúp khởi động quá trình tiêu hóa, loại bỏ độc tố và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông - Ảnh 2.

Chanh và mật ong với nước ấm là một thức uống cổ điển được ưa chuộng với nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Để chuẩn bị thức uống này, hãy thêm nước ép của nửa quả chanh vào nước ấm, khuấy đều với một thìa mật ong rồi thưởng thức.

Trà bạc hà và húng quế

Bạc hà và húng quế kết hợp với nhau tạo nên một thức uống làm dịu dạ dày, giúp đầu óc minh mẫn. Húng quế giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm căng thẳng. Bạc hà hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác mát lạnh.

Thêm một vài lá húng quế tươi và lá bạc hà vào nước nóng, ngâm trong vài phút. Thức uống thơm ngon này có thể giúp bạn sảng khoái và xua tan cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng.

Nước giấm táo và mật ong

Đối với những người thích đồ uống hơi chua, giấm táo và mật ong là một lựa chọn tuyệt vời. Giấm táo được biết đến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng độ pH. Mật ong tạo thêm chút ngọt ngào và có lợi ích kháng khuẩn.

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông - Ảnh 3.

Đối với những người thích đồ uống hơi chua, giấm táo và mật ong là một lựa chọn tuyệt vời.

Trộn một thìa cà phê giấm táo + một thìa cà phê mật ong trong nước ấm, khuấy đều và nhấp từng ngụm nhỏ.

Nước quế mật ong

Quế và mật ong đều được đánh giá cao về khả năng tăng sức đề kháng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Quế với hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú giúp ổn định đường huyết, đồng thời mật ong cung cấp năng lượng đồng thời kháng khuẩn mạnh mẽ. Khi kết hợp cùng nước ấm, đây là giải pháp tuyệt vời để làm ấm cơ thể và thổi bay cảm giác mệt mỏi vào mùa đông.

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông - Ảnh 4.

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông, bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.

