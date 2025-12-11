Những món ăn chế biến từ quả sung ngon 'líu lưỡi'
GĐXH - Quả sung không chỉ có vị ngon mà còn giàu chất xơ, vitamin C, kali và các chất chống oxy hóa. Lưu lại ngay những cách ăn quả sung xanh trong bài viết để tự vào bếp làm món ngon cho bản thân và gia đình nhé.
Cách ăn quả sung xanh và công thức chế biến ngon miệng
Trái sung có vị ngọt và hơi chát, bản thân chứa nhiều dinh dưỡng nhưng ít calories nên rất phù hợp cho người thích ăn uống lành mạnh. Trái sung có thể ăn sống trực tiếp hoặc chế biến thành vô vàn các món ngon hấp dẫn.
Cách làm cá kho sung xanh
Cách ăn quả sung xanh với cá là một sự kết hợp khá hay ho và lạ miệng. Bạn có thể ghi lại công thức chi tiết dưới đây để kho một nồi cá với sung xanh đậm đà, thành phẩm cam đoan không làm bạn thất vọng. Cách làm như sau:
Nguyên liệu: Cá trắm: 700g (có thể thay thế bằng cá lóc, cá basa hoặc cá rô phi); Quả sung xanh: 100g; Dầu ăn; Hành, tỏi, ớt, tiêu đen;
Gia vị cơ bản thường nêm nếm: Nước mắm, đường, muối, bột ngọt, hạt nêm.
Cách làm: Sơ chế cá trắm bằng cách móc sạch ruột và mang cá. Rửa sạch cá với nước muối và nước sạch nhiều lần. Sau đó cắt cá thành khúc khoảng 3cm. Ướp cá với nước mắm, đường, ít muối, ớt, tỏi, hành, tiêu và hạt nêm (nếu thích). Để cá đã ướp nghỉ 30 phút cho cá thấm đều gia vị. Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo hoặc nồi và đun nóng. Sau đó, cho cá đã ướp vào chảo chiên sơ qua đến khi cá vàng giòn. Sơ chế quả sung xanh bằng cách cắt bỏ phần cuống, rửa sạch, sau đó xắt lát mỏng.
Phi tỏi, ớt với dầu ăn trong một chảo khác. Sau đó, cho sung xắt lát vào xào sơ qua. Tiếp theo, cho cá đã chiên vào nồi và trộn đều với sung vừa xào. Thêm nước vào nồi sao cho lượng nước vừa ngập cá. Đợi cho nước sôi rồi nêm thêm gia vị phù hợp khẩu vị nhà bạn.
Giảm lửa xuống nhỏ và riu riu cá kho sung xanh cho đến khi cá mềm và nước sốt sánh lại. Để cá không bị nát, trong quá trình kho không nên lật trở cá nhiều lần.
Trước khi tắt bếp, bạn thêm chút tiêu và ớt lên trên cho thơm và để trang trí món ăn hấp dẫn cũng như bắt mắt hơn. Cá kho sung xanh dùng với cơm nóng rất ngon, có thể ăn kèm với rau sống, dưa leo hay cà pháo.
Món cá kho sung là một món ăn dân dã, đậm đà và ngon miệng. Hương vị thơm bùi của cá hòa quyện với vị đặc trưng của sung sẽ tạo nên một món ăn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình.
Cách làm sung xanh muối xổi (gỏi sung)
Cách ăn sung xanh này rất phổ biến và cách làm thì lại đơn giản. Bạn có thể thưởng thức quả sung muối ngay sau khi muối. Món ăn này thiên vị chua hòa quyện với vị chát từ quả sung cùng với những gia vị khác nhau.
Nguyên liệu: Quả sung xanh: 500g; Nước mắm: 3 muỗng canh; Muối: 1/2 muỗng cà phê; Đường: 2 muỗng canh; Chanh: 1 quả; Tỏi, ớt (nhiều ít tuỳ theo khả năng ăn cay của bạn).
Cách làm: Rửa sạch quả sung với nước muối pha loãng để loại bỏ nhựa sung. Vắt một ít nước cốt chanh lên sung để sung không bị thâm đen. Ngâm quả sung trong nước muối và nước cốt chanh khoảng 30 phút.
Sau 30 phút ngâm sung, vớt sung ra khỏi nước muối và rửa lại nhiều lần với nước sạch rồi để thật ráo nước. Pha nước mắm, đường, nước cốt chanh vào một cái tô và khuấy đều cho đường tan hết. Cho ớt và tỏi băm nhuyễn sau cùng.
Cho quả sung xanh vào trong thau lớn, rưới hỗn hợp nước mắm đã chuẩn bị lên trên rồi trộn đều hỗn hợp. Đợi khoảng 20 - 30 phút để sung ngấm gia vị và trở nên thơm ngon hơn.
Cách nấu cháo sung để ăn cùng gỏi sung
Nguyên liệu: Gạo: 1/2 chén; Sung xanh: 4 quả; Gia vị cơ bản: Muối, đường, nước mắm, tiêu, bột ngọt, hạt nêm.
Cách làm: Vo sạch gạo, sau đó cho vào nồi cùng với nước. Lưu ý lượng nước cần nhiều hơn lượng gạo gấp 2 hoặc 3 lần. Nấu cho đến khi nồi cháo sôi, sau đó cho quả sung xanh đã được xắt lát mỏng vào. Nêm nếm gia vị vừa ăn. Tắt bếp và rắc một ít tiêu lên trên. Đổ cháo ra bát và thưởng thức cùng với gỏi sung.
