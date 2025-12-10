Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon 'gây nghiện'

Thứ tư, 11:01 10/12/2025 | Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ ngon miệng, củ này còn được xem là thực phẩm tốt cho tiêu hóa và đường huyết, đặc biệt phù hợp với người tiểu đường. Vào ngày đông, làm kiểu này là có ngay món ngon “gây nghiện”.

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon “gây nghiện” - Ảnh 1.Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước

GĐXH - Sườn nướng là "món ruột" của rất nhiều gia đình, nhưng để làm ra miếng sườn mềm tan, đậm vị và không bị khô dai thì không phải ai cũng nắm được bí quyết. Mẹ đảm Thanh Huệ dưới đây chia sẻ một công thức làm món sườn nướng lạ miệng, thơm ngon ngày lạnh.

Củ dong - món quà dân dã tốt cho đường huyết

Vào những ngày đông se lạnh, giữa vô vàn nông sản quen thuộc ở chợ quê, củ dong – loại củ vỏ đen sì nhưng ruột trắng tinh lại là món quà dân dã được nhiều người tìm mua. Không chỉ ngon miệng, củ dong còn là thực phẩm tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, phù hợp cho người tiểu đường.

Chị Thu Hoài – chủ một cơ sở cung cấp nông sản chia sẻ, củ dong có loại củ dong trắng và củ dong đỏ, tùy theo vùng mà được gọi với những tên khác nhau như dong riềng, khoai đao, củ đót…

Củ dong trắng thì hình thon dài, bên ngoài có những lớp vảy mỏng bao quanh, thơm bở, nhưng vị nhạt. Mọi người vẫn dùng củ dong trắng để luộc ăn vặt hoặc nấu canh xương… Còn củ dong đỏ thường để làm miến dong hoặc chế biến các món súp. Củ dong đỏ vẫn có nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng… Củ dong được trồng ở những nơi đất ẩm, giàu mùn thì củ càng bở, nhiều tinh bột và thơm dẻo hơn.

Theo chị Hoài, món ăn từng là "cứu đói" thời bao cấp, nay lại trở thành đặc sản. Vào mùa, củ dong lại được nhiều người tìm mua. Giá của loại củ này được bán đầy chợ Việt với giá rẻ, khoảng 20.000 đồng/kg.

Củ dong có vị ngọt, chứa nhiều tinh bột. Củ dong dễ sơ chế, luộc khoảng 20 phút là có món ngon. Giống như khoai, sắn… chỉ cần rửa sạch rồi cho ngập nước vào nồi, thêm chút muối vào luộc là củ chín mềm, bở tơi.

"Khi lựa củ dong để luộc, bạn nên ưu tiên chọn những củ đều nhau, củ già vì sẽ nhiều tinh bột, ăn bùi và thơm hơn củ non" – chị Hoài khuyên.

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon “gây nghiện” - Ảnh 2.

Củ dong có nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe

Củ dong là nông sản có giá trị dinh dưỡng cao. Theo phân tích dinh dưỡng, trong 120g củ dong riềng có khoảng 17g carbohydrate, 0,6g protein và 1,5g chất xơ và nhiều khoáng chất như kali, sắt, phốt pho và nhóm vitamin B… tốt cho sức khỏe.

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho rằng, trong y học cổ truyền, củ dong có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm chướng bụng, đầy hơi nhờ đặc tính dễ tiêu và không chứa gluten… Củ dong vẫn được dùng làm thực phẩm bổ sung nhẹ nhàng, an toàn cho trẻ nhỏ trong giai đoạn ăn dặm.

Củ dong cũng giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn nên kiểm soát đường huyết hiệu quả cho người tiểu đường.

3 món ngon đơn giản từ củ dong

Củ dong luộc – món ngon giản dị mà "gây thương nhớ"

Đây là cách chế biến giữ trọn vị nguyên bản nhất. Chỉ cần bóc lớp vỏ, rửa sạch rồi đem luộc khoảng 20 - 30 phút. Củ dong chín bở, thơm nhẹ, ăn nóng vào ngày đông vừa ấm bụng vừa đầy dinh dưỡng.

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon “gây nghiện” - Ảnh 3.

Củ dong luộc là cách chế biến giữ trọn vị nhất

Bánh dong riềng – mềm dẻo, dễ tiêu, tốt cho hệ tiêu hóa

Bánh dong riềng là món truyền thống của nhiều vùng miền. Củ dong riềng sau khi luộc chín được nghiền nhuyễn, trộn cùng bột nếp hoặc bột gạo, thêm chút đường và dừa nạo. Sau khi hỗn hợp được làm xong, bạn nặn thành viên nhỏ rồi đem hấp chín là được. Món bánh mềm dẻo, thơm nhẹ, đặc biệt giàu tinh bột kháng rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Canh dong trắng ấm bụng, bổ dưỡng

Mùa đông, mọi người có thể làm bát canh nóng từ củ dong này với các nguyên liệu thêm như cà rốt, ngô, củ mài, thịt nạc. Sau khi bóc lớp vỏ ngoài củ dong đem rửa sạch, cán mỏng rồi để riêng. Thịt đem thái miếng vừa phải (có thể thay thịt bằng xương) chần sơ rồi rửa sạch; củ mài, cà rốt đem gọt vỏ, rửa sạch, thái lát. Sau khi sơ chế xong, cho các nguyên liệu vào nồi hầm với lượng nước vừa phải, ninh cho đến khi mềm và có hương vị, nêm gia vị vừa miệng. Cuối cùng cho cà rốt, ngô vào sau để bát canh dong thêm màu sắc, hấp dẫn hơn.

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon “gây nghiện” - Ảnh 3.

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon “gây nghiện” - Ảnh 4.Món ngon ngày lạnh: Thanh nhiệt, mát gan, bổ mắt với món rau “báu vật” của mùa đông

GĐXH – Loại rau này được xem là “báu vật mùa đông” nhờ chứa nhiều dưỡng chất giúp thanh nhiệt, mát gan, tốt cho mắt. Với cách chế biến đơn giản dưới đây, bạn có thể làm nên những món ngon ngày lạnh từ loại rau dại quen thuộc.

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon “gây nghiện” - Ảnh 5.Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả 'đen sì' này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao

GĐXH – Không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn quen thuộc, loại quả “đen sì” này còn nổi tiếng với công dụng dưỡng gan, tốt cho xương và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Làm các món ngon ngày lạnh, bạn chỉ thêm vài quả vào càng tăng thêm độ thơm ngon.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Cùng chuyên mục

4 loại cá ngon nhất lúc này dùng nấu 4 món ăn cực thỏa mãn vị giác lại tốt để bồi bổ sức khỏe

4 loại cá ngon nhất lúc này dùng nấu 4 món ăn cực thỏa mãn vị giác lại tốt để bồi bổ sức khỏe

Ăn - 25 phút trước

4 loại cá vừa bổ dưỡng, vừa ngon, và quan trọng nhất là giá cả phải chăng - hoàn hảo để thưởng thức khi những đợt gió mùa tràn về.

Mâm cơm gia đình dễ làm, giàu dinh dưỡng, cực thơm ngon

Mâm cơm gia đình dễ làm, giàu dinh dưỡng, cực thơm ngon

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Mâm cơm gia đình dễ làm dưới đây sẽ giúp bạn có ngay những món ngon, giàu dinh dưỡng để chiêu đãi gia đình mỗi ngày.

Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?

Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?

Ăn - 5 giờ trước

Nhiều người chọn trứng gà vỏ nâu vì tin rằng loại này tốt hơn so với trứng gà vỏ trắng, liệu có sự khác biệt về chất lượng dinh dưỡng giữa hai loại trứng này?

Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước

Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Sườn nướng là "món ruột" của rất nhiều gia đình, nhưng để làm ra miếng sườn mềm tan, đậm vị và không bị khô dai thì không phải ai cũng nắm được bí quyết. Mẹ đảm Thanh Huệ dưới đây chia sẻ một công thức làm món sườn nướng lạ miệng, thơm ngon ngày lạnh.

Món ngon dân dã mùa đông miền Bắc đậm đà hương vị quê hương

Món ngon dân dã mùa đông miền Bắc đậm đà hương vị quê hương

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Mùa đông miền Bắc không chỉ mang đến cái lạnh đặc trưng mà còn gợi nhớ đến những món ăn dân dã, bình dị nhưng đầy hấp dẫn. Hãy khám phá món ngon dân dã mùa đông miền Bắc khi trời trở lạnh sau.

Cách làm gân, vó bò ngâm chua ngọt cực ngon

Cách làm gân, vó bò ngâm chua ngọt cực ngon

Ăn - 23 giờ trước

Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chế biến món gân bò, vó bò ngâm chua ngọt giòn sần sật, thơm ngon, để tủ lạnh ăn dần không ngán.

Top món cháo nên ăn trong mùa đông để giữ ấm cơ thể

Top món cháo nên ăn trong mùa đông để giữ ấm cơ thể

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cháo là món ăn thông dụng trong cuộc sống, dễ chế biến, dễ tiêu hóa, rất phù hợp với trẻ em, người già và người ốm. Tuy nhiên, trong mùa đông việc dùng loại cháo nào cho phù hợp là điều không phải ai cũng biết.

Hãy ăn nhiều loại rau này vào mùa đông: Nấu 2 món ngon miệng lại giúp nhuận tràng, long đờm và diệt khuẩn

Hãy ăn nhiều loại rau này vào mùa đông: Nấu 2 món ngon miệng lại giúp nhuận tràng, long đờm và diệt khuẩn

Ăn - 1 ngày trước

Đây là loại rau không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Hãy cùng khám phá 2 công thức nấu ăn đơn giản và hấp dẫn để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể trong mùa đông!

63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàu

63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàu

Ăn - 1 ngày trước

Giữa không gian xa hoa của một trong những trung tâm tiệc cưới sang trọng nhất TP.HCM, thực đơn đám cưới của Tiên Nguyễn đã khiến quan khách không khỏi choáng ngợp.

Tôi đã giảm cân từ 60kg xuống còn 48kg một cách tình cờ và phát hiện ra một cách ăn uống tuyệt vời để giảm cân

Tôi đã giảm cân từ 60kg xuống còn 48kg một cách tình cờ và phát hiện ra một cách ăn uống tuyệt vời để giảm cân

Ăn - 2 ngày trước

Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng thay đổi thói quen ăn uống hiệu quả hơn nhiều so với việc ăn kiêng khắc nghiệt.

Xem nhiều

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông

Loại đồ uống ấm tốt nhất cho buổi sáng mùa đông

Ăn
Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngon

Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngon

Ăn
63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàu

63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàu

Ăn
Tôi đã giảm cân từ 60kg xuống còn 48kg một cách tình cờ và phát hiện ra một cách ăn uống tuyệt vời để giảm cân

Tôi đã giảm cân từ 60kg xuống còn 48kg một cách tình cờ và phát hiện ra một cách ăn uống tuyệt vời để giảm cân

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top