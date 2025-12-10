Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon 'gây nghiện'

Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước GĐXH - Sườn nướng là "món ruột" của rất nhiều gia đình, nhưng để làm ra miếng sườn mềm tan, đậm vị và không bị khô dai thì không phải ai cũng nắm được bí quyết. Mẹ đảm Thanh Huệ dưới đây chia sẻ một công thức làm món sườn nướng lạ miệng, thơm ngon ngày lạnh.

Củ dong - món quà dân dã tốt cho đường huyết

Vào những ngày đông se lạnh, giữa vô vàn nông sản quen thuộc ở chợ quê, củ dong – loại củ vỏ đen sì nhưng ruột trắng tinh lại là món quà dân dã được nhiều người tìm mua. Không chỉ ngon miệng, củ dong còn là thực phẩm tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, phù hợp cho người tiểu đường.

Chị Thu Hoài – chủ một cơ sở cung cấp nông sản chia sẻ, củ dong có loại củ dong trắng và củ dong đỏ, tùy theo vùng mà được gọi với những tên khác nhau như dong riềng, khoai đao, củ đót…

Củ dong trắng thì hình thon dài, bên ngoài có những lớp vảy mỏng bao quanh, thơm bở, nhưng vị nhạt. Mọi người vẫn dùng củ dong trắng để luộc ăn vặt hoặc nấu canh xương… Còn củ dong đỏ thường để làm miến dong hoặc chế biến các món súp. Củ dong đỏ vẫn có nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng… Củ dong được trồng ở những nơi đất ẩm, giàu mùn thì củ càng bở, nhiều tinh bột và thơm dẻo hơn.

Theo chị Hoài, món ăn từng là "cứu đói" thời bao cấp, nay lại trở thành đặc sản. Vào mùa, củ dong lại được nhiều người tìm mua. Giá của loại củ này được bán đầy chợ Việt với giá rẻ, khoảng 20.000 đồng/kg.

Củ dong có vị ngọt, chứa nhiều tinh bột. Củ dong dễ sơ chế, luộc khoảng 20 phút là có món ngon. Giống như khoai, sắn… chỉ cần rửa sạch rồi cho ngập nước vào nồi, thêm chút muối vào luộc là củ chín mềm, bở tơi.

"Khi lựa củ dong để luộc, bạn nên ưu tiên chọn những củ đều nhau, củ già vì sẽ nhiều tinh bột, ăn bùi và thơm hơn củ non" – chị Hoài khuyên.

Củ dong có nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe

Củ dong là nông sản có giá trị dinh dưỡng cao. Theo phân tích dinh dưỡng, trong 120g củ dong riềng có khoảng 17g carbohydrate, 0,6g protein và 1,5g chất xơ và nhiều khoáng chất như kali, sắt, phốt pho và nhóm vitamin B… tốt cho sức khỏe.

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho rằng, trong y học cổ truyền, củ dong có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm chướng bụng, đầy hơi nhờ đặc tính dễ tiêu và không chứa gluten… Củ dong vẫn được dùng làm thực phẩm bổ sung nhẹ nhàng, an toàn cho trẻ nhỏ trong giai đoạn ăn dặm.

Củ dong cũng giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn nên kiểm soát đường huyết hiệu quả cho người tiểu đường.

3 món ngon đơn giản từ củ dong

Củ dong luộc – món ngon giản dị mà "gây thương nhớ"

Đây là cách chế biến giữ trọn vị nguyên bản nhất. Chỉ cần bóc lớp vỏ, rửa sạch rồi đem luộc khoảng 20 - 30 phút. Củ dong chín bở, thơm nhẹ, ăn nóng vào ngày đông vừa ấm bụng vừa đầy dinh dưỡng.

Củ dong luộc là cách chế biến giữ trọn vị nhất

Bánh dong riềng – mềm dẻo, dễ tiêu, tốt cho hệ tiêu hóa

Bánh dong riềng là món truyền thống của nhiều vùng miền. Củ dong riềng sau khi luộc chín được nghiền nhuyễn, trộn cùng bột nếp hoặc bột gạo, thêm chút đường và dừa nạo. Sau khi hỗn hợp được làm xong, bạn nặn thành viên nhỏ rồi đem hấp chín là được. Món bánh mềm dẻo, thơm nhẹ, đặc biệt giàu tinh bột kháng rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Canh dong trắng ấm bụng, bổ dưỡng

Mùa đông, mọi người có thể làm bát canh nóng từ củ dong này với các nguyên liệu thêm như cà rốt, ngô, củ mài, thịt nạc. Sau khi bóc lớp vỏ ngoài củ dong đem rửa sạch, cán mỏng rồi để riêng. Thịt đem thái miếng vừa phải (có thể thay thịt bằng xương) chần sơ rồi rửa sạch; củ mài, cà rốt đem gọt vỏ, rửa sạch, thái lát. Sau khi sơ chế xong, cho các nguyên liệu vào nồi hầm với lượng nước vừa phải, ninh cho đến khi mềm và có hương vị, nêm gia vị vừa miệng. Cuối cùng cho cà rốt, ngô vào sau để bát canh dong thêm màu sắc, hấp dẫn hơn.

