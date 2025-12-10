Mâm cơm gia đình dễ làm, giàu dinh dưỡng, cực thơm ngon

Gà chiên nước mắm, bắp cải xào, canh bắp cải thịt băm

Trong top các món ăn dễ làm không thể không nhắc tới "combo" gà chiên mắm, bắp cải xào cùng canh bắp cải thịt băm. Đây là các món ăn phổ biến trong mâm cơm gia đình Việt. Với cách thực hiện vô cùng đơn giản, nhưng thành phẩm cực bắt mắt và đặc biệt rất giàu dinh dưỡng.

Vị mặn của nước mắm, xen lẫn vị ngọt của đường cùng chút cay nhẹ từ gia vị hành tỏi chính là sự kết hợp hoàn hảo trong món gà chiên nước mắm. Không chỉ vậy, khi chiên ở lửa lớn, lớp vỏ bên ngoài giòn, bên trong từng thớ thịt mọng nước giúp món gà chiên nước mắm trở nên hoàn hảo hơn.

Với phần nước dùng ngọt thanh kết hợp với phần bắp cải giòn sẽ tạo nên một món ngon dễ ăn, hao cơm.

Để bổ sung chất xơ cũng như giúp mâm cơm đỡ ngán, hãy thử ngay món bắp cải xào ngọt thanh, giòn mát nhé. Cuối cùng, chắc chắn không thể thiếu được một tô canh bắp cải thịt băm nóng hổi. Với phần nước dùng ngọt thanh kết hợp với phần bắp cải giòn sẽ tạo nên một món ngon dễ ăn, hao cơm.

Thịt đùi kho tiêu, canh rau dền thịt băm

Một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất và dễ nấu thì 2 món quen thuộc thịt đùi kho tiêu và canh rau dền thịt băm là sự lựa chọn không thể bỏ qua.

Đầu tiên với món thịt đùi kho tiêu, từng miếng thịt heo cắt lát mỏng thấm đều gia vị kết hợp với chút tiêu cay sẽ tạo nên món ăn phù hợp trong những ngày đông này. Thêm một tô canh rau dền thịt băm với nước canh thanh mát, ngọt tự nhiên sẽ làm mâm cơm của bạn thêm tròn vị, hài hòa và đảm bảo dinh dưỡng.

Trứng chiên nước mắm, mướp xào tỏi

Trứng chiên nước mắm là món ăn dễ làm vô cùng tốn cơm. Chỉ cần trứng đánh tan với gia vị sau đó chiên lên và sốt với nước mắm là hoàn thành. Với thao tác đơn giản bạn đã có ngay món ăn thơm ngon, béo ngậy, cực hao cơm cho cả gia đình rồi.

Trứng chiên nước mắm là món ăn dễ làm vô cùng tốn cơm.

Tuy nhiên bữa cơm vẫn chưa thể trọn vẹn nếu thiếu một món rau. Hãy thử trổ tài với dĩa mướp xào tỏi. Mướp mềm ngọt đem xào với tỏi chắc chắn sẽ tạo nên món ăn thanh mát, phù hợp với hầu hết các thành viên trong gia đình.

Gà kho gừng, canh bầu sườn heo, su su xào tỏi

Nếu bạn đang chán ngán với những món ăn và không biết hôm nay nên ăn gì. Thì tại sao không thử menu với các món ăn dễ làm như gà kho gừng, canh bầu sườn heo cùng su su xào tỏi.

Gà khi mua về, bạn sơ chế sạch rồi đem kho cùng gừng đến khi chín mềm. Hương thơm và vị cay nồng của gừng quyện vào từng miếng thịt mềm, ngọt chắc chắn sẽ làm nên một món ăn cực hấp dẫn khi ăn cùng cơm nóng.

Ngoài ra, để bữa cơm thêm trọn vị, su su xào tỏi sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Su su gọt vỏ, rửa sạch, đem thái sợi rồi xào chung cùng tỏi là xong. Thao tác đơn giản nhưng thành phần chắc chắn sẽ khiến gia đình bạn suýt xoa đó.

Gà kho gừng là món ăn dân dã nhưng nhiều dinh dưỡng, đưa cơm.

Và để hoàn thiện bữa cơm này bạn có thể nấu thêm tô canh bầu sườn heo ngọt thanh, giàu dinh dưỡng nhé.

Sườn kho tiêu, canh khoai mỡ thịt băm, dưa leo

Đầu tiên bạn có thể làm món sườn kho tiêu cay. Miếng sườn sụn giòn, phần thịt săn chắc kết hợp với nước sốt chua ngọt, cay nhẹ mang tới một món ăn tuyệt vời, hợp với thời tiết ngày đông. Ngoài ra, đừng quên chuẩn bị thêm dưa leo để ăn cùng sườn kho tiêu nhé. Dưa leo giòn giòn quyện cùng nước sốt sườn kho sẽ là một gợi ý không tồi cho bạn.

Tiếp đến, bạn hãy nấu thêm một tô canh khoai mỡ thịt băm để cả nhà cùng thưởng thức nhé. Khoai mỡ bùi bùi với màu tím đẹp mắt sẽ là một lựa chọn hoàn hảo mang đến bữa cơm trọn vị cho gia đình của bạn.