Loại quả bé tí nhiều người tưởng vô dụng lại tốt cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làm đẹp da
GĐXH - Với thành phần dinh dưỡng phong phú, từ quả, lá đến hạt của loại quả này đều mang lại những lợi ích sức khỏe không ngờ.
Để tận dụng tối đa lợi ích của quả quất hồng bì và đảm bảo an toàn, bạn cần lưu ý:
- Rửa sạch: Cần rửa kỹ quả, đặc biệt là vỏ, trước khi sử dụng để loại bỏ bụi bẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (nếu có).
- Sử dụng đúng cách: Tham khảo ý kiến chuyên gia y học cổ truyền nếu bạn muốn sử dụng quất hồng bì như một vị thuốc đặc trị cho các bệnh lý phức tạp.
- Kết hợp: Quất hồng bì ngâm mật ong/đường phèn là cách tốt nhất để bảo quản, vừa tiện dùng, vừa tăng cường hiệu quả trị ho.
Tham khảo các món ngon với quả hồng bì
Quất hồng bì ngâm đường phèn
1. Nhặt quả quất hồng bì, rửa sạch, ngâm nước muối, khử trùng. Chần qua nước và nấu trước để loại bỏ hạt dễ dàng hơn.
2. Cho quất hồng bì đã bỏ hạt vào nồi, thêm vài lát chanh, chút cam thảo, thêm đường phèn vàng rồi cho nước ngập nguyên liệu.
3. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó chuyển sang lửa nhỏ và đun trong khoảng 40 phút, nhớ khuấy ở giữa, đun cho nước cạn bớt, để lại phần cùi siro, để nguội rồi cho vào hũ thủy tinh tiệt trùng và đã sấy khô nhiệt độ cao để bảo quản.
Canh sườn heo hầm quất hồng bì
1. Sườn rửa sạch chần qua nước, rửa sạch quả quất hồng bì, bỏ hạt.
2. Cho sườn vào xoong, thêm một lượng nước thích hợp nấu trong 20 phút, sau đó cho quả quất hồng bì vào, tiếp tục nấu trong 10 phút.
3. Cuối cùng thêm chút muối cho vừa ăn.
Sườn om quất hồng bì
1. Sườn rửa sạch chần qua nước, rửa sạch quả quất hồng bì rồi để riêng.
2. Đun nóng chảo với dầu lạnh, cho gừng, tỏi và các gia vị khác vào xào chín, cho sườn vào xào cùng, cho phần vỏ quất hồng bì vào xào cho chín đều.
3. Thêm nước tương nhạt và dầu hào cho vừa ăn, xào cho đến khi có màu, thêm ít nước và đun nhỏ lửa trong 15 phút, cuối cùng nêm chút muối cho vừa ăn.
Canh gà hầm trái vỏ quất hồng bì
1. Cắt gà thành từng miếng, chần qua chậu nước lạnh rồi vớt ra để dùng sau.
2. Cho gà đã chần vào xoong, thêm nước và đun nhỏ lửa trong 30 phút, sau đó cho phần vỏ quất hồng bì và quả câu kỷ tử vào nấu tiếp trong 10 phút, cuối cùng nêm thêm chút muối cho vừa ăn.
