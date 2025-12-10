Loại quả bé tí nhiều người tưởng vô dụng lại tốt cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làm đẹp da

Để tận dụng tối đa lợi ích của quả quất hồng bì và đảm bảo an toàn, bạn cần lưu ý:

- Rửa sạch: Cần rửa kỹ quả, đặc biệt là vỏ, trước khi sử dụng để loại bỏ bụi bẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (nếu có).

- Sử dụng đúng cách: Tham khảo ý kiến chuyên gia y học cổ truyền nếu bạn muốn sử dụng quất hồng bì như một vị thuốc đặc trị cho các bệnh lý phức tạp.

- Kết hợp: Quất hồng bì ngâm mật ong/đường phèn là cách tốt nhất để bảo quản, vừa tiện dùng, vừa tăng cường hiệu quả trị ho.