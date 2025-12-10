Mới nhất
Loại quả bé tí nhiều người tưởng vô dụng lại tốt cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làm đẹp da

Thứ tư, 16:26 10/12/2025 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Với thành phần dinh dưỡng phong phú, từ quả, lá đến hạt của loại quả này đều mang lại những lợi ích sức khỏe không ngờ.

Quất hồng bì nhỏ bé nhưng tốt cho sức khỏe tim mạch và làm đẹp da - Ảnh 1.

Quả quất hồng bì là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Giống như nhiều loại trái cây họ cam quýt, quất hồng bì chứa các hợp chất flavonoid giúp trung hòa các gốc tự do có hại, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và lão hóa. Việc tiêu thụ thường xuyên giúp tăng cường sức đề kháng tổng thể, hỗ trợ điều hòa hệ miễn dịch, giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh, chống lại các tác nhân gây bệnh.

Quất hồng bì nhỏ bé nhưng tốt cho sức khỏe tim mạch và làm đẹp da - Ảnh 2.

Về mặt dinh dưỡng hiện đại, quất hồng bì chứa các hợp chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào, những thành phần này gián tiếp hỗ trợ sức khỏe mạch máu bằng cách giảm viêm và giúp điều chỉnh mức cholesterol. Việc bổ sung loại quả này vào chế độ ăn giúp duy trì sức khỏe tim mạch hiệu quả.

Quất hồng bì nhỏ bé nhưng tốt cho sức khỏe tim mạch và làm đẹp da - Ảnh 3.

Quất hồng bì đồng thời chứa hàm lượng vitamin C và polyphenol dồi dào, giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa, làm mờ nếp nhăn và duy trì làn da tươi sáng. Ngoài ra, vitamin C còn thúc đẩy sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho da .

Để tận dụng tối đa lợi ích của quả quất hồng bì và đảm bảo an toàn, bạn cần lưu ý:

- Rửa sạch: Cần rửa kỹ quả, đặc biệt là vỏ, trước khi sử dụng để loại bỏ bụi bẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (nếu có).

- Sử dụng đúng cách: Tham khảo ý kiến chuyên gia y học cổ truyền nếu bạn muốn sử dụng quất hồng bì như một vị thuốc đặc trị cho các bệnh lý phức tạp.

- Kết hợp: Quất hồng bì ngâm mật ong/đường phèn là cách tốt nhất để bảo quản, vừa tiện dùng, vừa tăng cường hiệu quả trị ho.

Tham khảo các món ngon với quả hồng bì

Quất hồng bì ngâm đường phèn

Quất hồng bì nhỏ bé nhưng tốt cho sức khỏe tim mạch và làm đẹp da - Ảnh 4.

Có quá nhiều quất hồng bì, ăn không hết nên làm mứt đường phèn rồi cho vào lọ, để trong tủ lạnh, khi ăn có thể uống với nước ấm, có vị chua chua ngọt ngọt như một món khai vị, giúp tiêu hóa rất tốt, còn làm dịu cổ họng nhờn và giảm ho, dùng được cho mọi lứa tuổi.

1. Nhặt quả quất hồng bì, rửa sạch, ngâm nước muối, khử trùng. Chần qua nước và nấu trước để loại bỏ hạt dễ dàng hơn.

2. Cho quất hồng bì đã bỏ hạt vào nồi, thêm vài lát chanh, chút cam thảo, thêm đường phèn vàng rồi cho nước ngập nguyên liệu.

3. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó chuyển sang lửa nhỏ và đun trong khoảng 40 phút, nhớ khuấy ở giữa, đun cho nước cạn bớt, để lại phần cùi siro, để nguội rồi cho vào hũ thủy tinh tiệt trùng và đã sấy khô nhiệt độ cao để bảo quản.

Canh sườn heo hầm quất hồng bì

Quất hồng bì nhỏ bé nhưng tốt cho sức khỏe tim mạch và làm đẹp da - Ảnh 5.

Món canh sườn heo này có vị chua chua ngọt ngọt, mùi thơm tươi của sườn và vị chua ngọt độc đáo của trái cây quất hồng bì, ăn cũng rất ngon miệng và béo ngậy.

1. Sườn rửa sạch chần qua nước, rửa sạch quả quất hồng bì, bỏ hạt.

2. Cho sườn vào xoong, thêm một lượng nước thích hợp nấu trong 20 phút, sau đó cho quả quất hồng bì vào, tiếp tục nấu trong 10 phút.

3. Cuối cùng thêm chút muối cho vừa ăn.

Sườn om quất hồng bì

Quất hồng bì nhỏ bé nhưng tốt cho sức khỏe tim mạch và làm đẹp da - Ảnh 6.

Ngoài món canh thì món sườn kho hay sườn heo kho tộ cũng rất ngon, còn có thể dùng để làm món sườn xào chua ngọt với đường fructose màu vàng có vị chua ngọt rất ngon miệng.

1. Sườn rửa sạch chần qua nước, rửa sạch quả quất hồng bì rồi để riêng.

2. Đun nóng chảo với dầu lạnh, cho gừng, tỏi và các gia vị khác vào xào chín, cho sườn vào xào cùng, cho phần vỏ quất hồng bì vào xào cho chín đều.

3. Thêm nước tương nhạt và dầu hào cho vừa ăn, xào cho đến khi có màu, thêm ít nước và đun nhỏ lửa trong 15 phút, cuối cùng nêm chút muối cho vừa ăn.

Canh gà hầm trái vỏ quất hồng bì

Quất hồng bì nhỏ bé nhưng tốt cho sức khỏe tim mạch và làm đẹp da - Ảnh 7.

Quất hồng bì cũng có thể được sử dụng nấu món canh với thịt gà. Mùi thơm tươi của gà và hương vị súp độc đáo chua ngọt của trái quất hồng bì cũng là mùa hè rất ngon bổ dưỡng súp.

1. Cắt gà thành từng miếng, chần qua chậu nước lạnh rồi vớt ra để dùng sau.

2. Cho gà đã chần vào xoong, thêm nước và đun nhỏ lửa trong 30 phút, sau đó cho phần vỏ quất hồng bì và quả câu kỷ tử vào nấu tiếp trong 10 phút, cuối cùng nêm thêm chút muối cho vừa ăn.

