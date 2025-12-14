5 công thức nấu đồ uống ấm nóng ngon miệng và dễ làm cho bữa sáng lành mạnh phù hợp với mọi lứa tuổi

Một thức uống nóng cho bữa sáng là tín hiệu nhẹ nhàng để đánh thức cơ thể. Đồ uống ngon vào bữa sáng tốt không chỉ đảm bảo hấp thụ chất dinh dưỡng mà còn phù hợp với khẩu vị của cả gia đình – người già không thích đồ uống quá ngọt, trẻ em cần đồ uống dễ hấp thụ, còn người lớn thì tìm kiếm sự tiện lợi. Dưới đây là công thức làm 5 loại đồ uống tốt cho sức khỏe đã được tối ưu hóa từ sự kết hợp các thành phần đến chi tiết chuẩn bị. Chúng không chứa chất phụ gia, dễ pha chế và có thể được làm chỉ trong 5 phút vào buổi sáng.

1. Sữa củ mài và kê (tốt cho tỳ vị, phù hợp mọi lứa tuổi)

Kê và khoai mỡ là "sự kết hợp vàng" cho tỳ vị. Khi xay nhuyễn thành bột nhão, hỗn hợp này mịn và không có cặn, dễ nuốt đối với người già và dễ hấp thụ đối với trẻ em. Nó cũng có thể làm giảm khó chịu ở dạ dày khi đói bụng vào buổi sáng.

Nguyên liệu: 30g kê (ngâm trước 2 tiếng), 50g củ mài (gọt vỏ và cắt khúc), 600ml nước, 2 quả táo đỏ (bỏ hạt, tùy chọn).

Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, chọn chế độ "xay nhuyễn" và xay trong 20 phút. Táo đỏ giúp trung hòa vị chát nhẹ của khoai mỡ, tạo nên vị ngọt tự nhiên ngay cả khi không thêm đường, rất phù hợp cho người cao tuổi đang kiểm soát lượng đường trong máu.

- Mẹo: Khi làm món này cho trẻ em, bạn có thể thêm 10g gạo để hỗn hợp mịn hơn; đối với người già, hãy giảm lượng kê và tăng tỷ lệ củ mài để món ăn có kết cấu mềm mại hơn.

2. Sữa đậu nành, hạt óc chó và đậu phộng (bổ sung năng lượng, không làm tăng đường huyết)

Sữa đậu nành truyền thống thường nhạt nhẽo, nhưng thêm quả óc chó và đậu phộng sẽ làm cho hương vị đậm đà và thơm ngon hơn. Nó cũng cung cấp protein thực vật và axit béo không bão hòa, là lựa chọn tuyệt vời cho những người bận rộn vào buổi sáng và là nguồn năng lượng tốt cho trẻ em đến trường.

Nguyên liệu: 20g đậu nành (ngâm trước), 10g hạt óc chó, 15g đậu phộng, 800ml nước.

Cách làm: Cho đậu nành, hạt óc chó và đậu phộng đã ngâm vào máy làm sữa hạt, chọn chế độ "sữa đậu nành", và lọc bỏ phần bã mịn sau khi xay (khuyến khích người già và trẻ em nên lọc). Không cần thêm đường vì hương thơm tự nhiên của đậu phộng và quả óc chó đã đủ.

Mẹo: Nếu bạn dễ bị đầy hơi, bạn có thể giảm lượng đậu nành đi 5g và thêm 5g hạt kê thay thế. Điều này sẽ giúp kết cấu mịn hơn và giảm cảm giác đầy hơi.

3. Nước táo và cà rốt nóng (Ngọt ngào và sảng khoái, bổ sung vitamin)

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với những món ăn quen thuộc vào buổi sáng, một cốc nước từ trái cây và rau củ nóng có thể bổ sung vitamin, thúc đẩy nhu động ruột, và có vị ngọt thanh mát mà trẻ em không thể cưỡng lại, đồng thời không gây khó chịu cho dạ dày người già.

Nguyên liệu: 1 quả táo (gọt vỏ, bỏ lõi và thái nhỏ), nửa củ cà rốt (gọt vỏ và thái nhỏ), 500ml nước, 3g kỷ tử (tùy thích).

Cách làm: Cho táo, cà rốt và nước vào một nồi nhỏ và đun nhỏ lửa trong 15 phút rồi tắt bếp. Sau đó, cho kỷ tử vào ủ thêm 2 phút. Cuối cùng, xay nhuyễn thành nước ép mịn bằng máy xay sinh tố.

Mẹo: Không nên nấu cà rốt quá lâu để tránh mất chất dinh dưỡng. Nếu dùng cho người già, hãy pha loãng với nước để giảm độ đặc.

4. Trà táo đỏ, nhãn, gừng và táo tàu (làm ấm cơ thể, trừ hàn, thích hợp cho mùa thu đông)

Đối với những người bị lạnh tay chân vào buổi sáng mùa thu và mùa đông, một tách trà gừng táo đỏ có thể nhanh chóng làm ấm cơ thể. Nhãn và táo đỏ bổ khí huyết, trong khi gừng có tác dụng trừ hàn. Với tỷ lệ điều chỉnh phù hợp, cả người già và trẻ em đều có thể thưởng thức.

Nguyên liệu: 3 quả táo bỏ hạt, 2 quả nhãn bỏ vỏ, 2 lát gừng gọt vỏ, 1 viên đường nâu nhỏ (tùy chọn), 400ml nước.

Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào một nồi nhỏ, đun nhỏ lửa trong 10 phút, sau đó tắt bếp và ủ khoảng 5 phút. Đối với trẻ em, bỏ gừng, chỉ nấu táo đỏ và nhãn; đối với người lớn tuổi, giảm lượng đường nâu và chỉ dùng táo đỏ với nhãn để tạo vị ngọt.

Mẹo: Những người dễ bị nóng trong có thể thêm một ít củ hoa huệ vào để trung hòa nhiệt độ của thức uống.

5. Sữa yến mạch bí ngô (Giàu chất xơ, rất no bụng)

Sự kết hợp giữa chất xơ từ yến mạch, kết cấu mềm và dai của bí ngô, cùng protein từ sữa tạo cảm giác no lâu, rất phù hợp cho người cần kiểm soát cân nặng. Thức uống này cũng có thể dùng cho trẻ em vào bữa sáng và rất ngon khi ăn kèm với bánh mì hoặc bánh bao hấp.

Nguyên liệu: 20g bột yến mạch ăn liền, 50g bí ngô (đã gọt vỏ và hấp chín), 250ml sữa tươi nguyên kem, 100ml nước.

Cách làm: Cho bí đỏ hấp, yến mạch, sữa và nước vào máy xay sinh tố, chọn chế độ "sinh tố" và xay trong 1 phút. Không cần thêm đường vì vị ngọt của bí đỏ hòa quyện hoàn hảo với sữa, tạo nên kết cấu giống như món tráng miệng.

Mẹo: Những người không dung nạp lactose có thể thay thế sữa tươi nguyên chất bằng sữa chua không đường để có kết cấu đặc hơn.

Các nguyên tắc cốt lõi của đồ uống bữa sáng lành mạnh

Ít đường và ít chất phụ gia: Tận dụng tối đa vị ngọt tự nhiên của các thành phần tạo hương vị, tránh đường tinh luyện, bảo vệ răng và lượng đường trong máu của người già cũng như trẻ em.

Độ đặc phù hợp: Đồ uống cho người cao tuổi nên được xay nhuyễn và pha loãng hết mức có thể, trong khi đồ uống cho trẻ em có thể giữ nguyên độ đặc nhất định (để khuyến khích nhai), còn người lớn có thể điều chỉnh theo sở thích của mình.

Uống đồ uống ấm: Dạ dày và ruột dễ bị tổn thương hơn vào buổi sáng, vì vậy tất cả các loại đồ uống nên được uống ấm để tránh gây kích ứng dạ dày và ruột do đồ uống lạnh.

Một thức uống bổ dưỡng vào buổi sáng không cần nguyên liệu hay quy trình phức tạp. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, rẻ tiền và điều chỉnh tỷ lệ phù hợp là bạn đã có thức uống ngon lành, giàu dinh dưỡng để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.