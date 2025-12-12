Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Thực phẩm bán đầy chợ Việt giúp phòng ngừa ung thư đại tràng

Thứ sáu, 07:01 12/12/2025 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lựa chọn thực phẩm đúng cách có thể giúp đại tràng thực hiện tốt các chức năng sinh lý tự nhiên, hỗ trợ ngừa tình trạng rối loạn chức năng tiêu hóa, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư đại tràng trong tương lai.

Rau lá xanh

Rau lá xanh đứng đầu danh sách thực phẩm tốt cho đại tràng, bởi vì ngoài việc sở hữu hàm lượng chất xơ cao, giúp ngăn ngừa táo bón, rau xanh còn sở hữu hàm lượng galactose cao, một loại đường có tác dụng ngăn chặn protein lectin bám lên niêm mạc tiêu hóa, gây tổn thương đại tràng.

Nhờ đó, nhiều nghiên cứu đã cho thấy, tiêu thụ chế độ ăn nhiều rau lá xanh, chẳng hạn như bông cải xanh, bắp cải, xà lách… có thể làm giảm đến 46% nguy cơ ung thư đại tràng.

Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi… cũng nằm trong danh sách thực phẩm tốt cho đại tràng bởi chúng không chỉ giàu chất xơ, vitamin C, mà còn giàu chất chống oxy hóa như axit ellagic, anthocyanin, quercetin và catechin.

Thực phẩm tốt cho đại tràng dễ tìm trong tự nhiên - Ảnh 1.

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi… cũng nằm trong danh sách thực phẩm tốt cho đại tràng.

Đây đều là những dưỡng chất được chứng minh có tác dụng kháng viêm và ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư đại tràng.

Táo

Tương tự như các loại quả mọng, táo cũng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ một quả táo mỗi ngày có thể giúp bạn làm giảm khoảng 50% nguy cơ ung thư trực tràng. Vì thế, táo là thực phẩm tốt cho đại tràng, nên được bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày.

Lê là loại trái cây giàu chất xơ. Trung bình 100g lê có thể chứa đến 3.1g chất xơ, trong đó chủ yếu là chất xơ hòa tan pectin.

Nghiên cứu cho thấy, việc ăn nhiều pectin có thể làm giảm nồng độ β-glucosidase và tryptophanase trong phân. Đây là hai enzyme do vi khuẩn trong ruột sản xuất, liên quan đến quá trình chuyển hóa các chất sinh độc tố trong đại tràng.

Thực phẩm tốt cho đại tràng dễ tìm trong tự nhiên - Ảnh 2.

Lê là loại trái cây giàu chất xơ. Trung bình 100g lê có thể chứa đến 3.1g chất xơ, trong đó chủ yếu là chất xơ hòa tan pectin.

Việc giảm nồng độ của các enzyme này có thể giúp giảm thiểu sự hình thành các chất có khả năng gây ung thư, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đại tràng.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều magiê - một chất thẩm thấu giúp giữ nước trong ruột, được ứng dụng nhiều trong các dòng thuốc nhuận tràng, hỗ trợ điều trị chứng táo bón.

Nhờ đó, tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp phân của bạn di chuyển dễ dàng qua đại tràng và trong quá trình đó, chúng có thể bám vào các hợp chất gây ung thư trong ruột kết, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố một cách thuận lợi.

Thông qua các tác dụng sinh học nêu trên, tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt khoảng 90 gam mỗi ngày được chứng minh có khả năng làm giảm tới 17% nguy cơ ung thư trực tràng.

Vì thế, ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, kiều mạch… cũng xứng đáng nằm trong danh sách thực phẩm tốt cho đại tràng mà bạn đang tìm kiếm.

Sữa chua và kefir

Sữa chua và kefir đều là sản phẩm từ sữa lên men, chứa nhiều probiotics có lợi cho đường ruột. Trong đó:

Sữa chua: Làm từ sữa lên men bởi vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus và Streptococcus thermophilus. Các probiotics phổ biến khác trong sữa chua có thể bao gồm Lactobacillus acidophilus và Bifidobacterium.

Thực phẩm tốt cho đại tràng dễ tìm trong tự nhiên - Ảnh 3.

Sữa chua và kefir đều là sản phẩm từ sữa lên men, chứa nhiều probiotics có lợi cho đường ruột.

Kefir: Là sản phẩm sữa lên men từ hạt men kefir chứa vi khuẩn và nấm men. Kefir thường chứa nhiều loại probiotics hơn, bao gồm Lactobacillus kefiri, Bifidobacterium, và Saccharomyces cerevisiae.

Cả hai đều là thực phẩm tốt cho đại tràng, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch đường ruột.

Mặt khác, tiêu thụ sữa chua còn được chứng minh có khả năng ức chế ung thư ở đại tràng, bằng cách làm giảm nồng độ các enzym gây hại do vi khuẩn trong đường ruột sản xuất, điển hình như β-glucuronidase, azoreductase, nitroreductase cà 7-α-dehydrogenase…

Chuối

Chuối là thực phẩm tốt cho đại tràng vì loại quả này chứa nhiều chất xơ, có thể hỗ trợ ngăn ngừa nhiều bệnh lý rối loạn chức năng ở đại tràng, bao gồm táo bón, bệnh túi thừa, ung thư ruột kết, viêm ruột thừa và bệnh trĩ.

Bên cạnh chất xơ, chuối còn chứa hàm lượng lớn tinh bột kháng – loại tinh bột không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non. Nghiên cứu cho thấy, lượng tinh kháng trong chuối có thể cao gấp 8 lần lượng chất xơ tự nhiên có trong chuối.

Thực phẩm tốt cho đại tràng dễ tìm trong tự nhiên - Ảnh 4.

Chuối là thực phẩm tốt cho đại tràng vì loại quả này chứa nhiều chất xơ, có thể hỗ trợ ngăn ngừa nhiều bệnh lý rối loạn chức năng ở đại tràng.

Tinh bột kháng có thể dễ dàng đi vào đại tràng để lên men. Quá trình này giúp tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, cung cấp năng lượng cho tế bào niêm mạc ruột và duy trì môi trường vi sinh lành mạnh trong đại tràng.

Nhờ đó, hệ vi sinh trong đại tràng phát triển tốt hơn, giảm nguy cơ viêm nhiễm và ung thư đại tràng, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Khoai củ

Tương tự như chuối, các loại khoai như khoai lang, khoai sọ, khoai tây… cũng là thực phẩm tốt cho đại tràng vì chúng giàu chất xơ và tinh bột kháng.

Khi đến đại tràng, tinh bột này lên men, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn giúp bảo vệ niêm mạc đại tràng, giảm viêm và nguy cơ ung thư.

Thực phẩm tốt cho đại tràng dễ tìm trong tự nhiên - Ảnh 5.Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

GĐXH - Khi tiết trời se lạnh, không gì tuyệt vời hơn việc quây quần bên mâm cơm với bát cháo nóng hổi hay những món ăn dân dã. Mỗi món ăn đều mang theo hương vị quen thuộc, giúp xua tan giá rét.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

Mâm cơm gia đình dễ làm, giàu dinh dưỡng, cực thơm ngon

Mâm cơm gia đình dễ làm, giàu dinh dưỡng, cực thơm ngon

Món ngon dân dã mùa đông miền Bắc đậm đà hương vị quê hương

Món ngon dân dã mùa đông miền Bắc đậm đà hương vị quê hương

Top món cháo nên ăn trong mùa đông để giữ ấm cơ thể

Top món cháo nên ăn trong mùa đông để giữ ấm cơ thể

Bị cảm cúm nên kiêng ăn gì? 4 thực phẩm ăn trong thời gian này càng lâu khỏi bệnh

Bị cảm cúm nên kiêng ăn gì? 4 thực phẩm ăn trong thời gian này càng lâu khỏi bệnh

Cùng chuyên mục

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ

Ăn - 43 phút trước

Nhiều người gọi mâm cơm 250.000 đồng/bữa của Quỳnh Chi là 'mâm cơm nhà giàu', nhưng với chị, đó là mức chi phù hợp cho gia đình ba thế hệ.

Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

Ăn - 11 giờ trước

GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.

Canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình gây sốt trở lại

Canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình gây sốt trở lại

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH - Canh khoai tây nghiền nấu rau cần là món ăn dân dã gắn với một thuở nghèo đói của người dân Thái Bình. Món ăn nhìn qua đơn giản, bình dân nhưng khi ăn là bản hòa tấu nhiều dư vị, gắn bó với tuổi thơ nhiều người hiện lại gây sốt trở lại trong nhóm các chị em Yêu bếp.

Không cần sơn hào hải vị, đây là 4 món 'trạm xăng trí tuệ' rẻ bèo giúp con tăng đề kháng, nhớ lâu học giỏi

Không cần sơn hào hải vị, đây là 4 món 'trạm xăng trí tuệ' rẻ bèo giúp con tăng đề kháng, nhớ lâu học giỏi

Ăn - 17 giờ trước

Đừng vội trách con lười ăn hay kém tập trung, rất có thể bé đang thiếu đi một "nguyên tố trí tuệ" cực kỳ quan trọng. Thay vì ép con uống thuốc, mẹ hãy thử vào bếp với 4 công thức "vàng" dưới đây. Vừa rẻ, vừa ngon, lại giúp con nạp đầy "kho kẽm" tự nhiên để cao lớn và thông minh mỗi ngày.

Những món ăn từ hàu siêu thơm ngon bổ dưỡng

Những món ăn từ hàu siêu thơm ngon bổ dưỡng

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Hàu là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm, mỗi món ăn từ hàu đều mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo với hương vị đặc trưng.

Những món ăn chế biến từ quả sung ngon 'líu lưỡi'

Những món ăn chế biến từ quả sung ngon 'líu lưỡi'

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Quả sung không chỉ có vị ngon mà còn giàu chất xơ, vitamin C, kali và các chất chống oxy hóa. Lưu lại ngay những cách ăn quả sung xanh trong bài viết để tự vào bếp làm món ngon cho bản thân và gia đình nhé.

5 công thức làm bữa sáng đơn giản nấu chỉ khoảng 5-10 phút mà vẫn đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡng

5 công thức làm bữa sáng đơn giản nấu chỉ khoảng 5-10 phút mà vẫn đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡng

Ăn - 1 ngày trước

5 bữa sáng này có chung đặc điểm là đơn giản và nhanh chóng, thường chỉ mất 10-15 phút để chuẩn bị, không cần nấu nướng phức tạp, đặc biệt phù hợp cho các buổi sáng trong tuần.

Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Khi tiết trời se lạnh, không gì tuyệt vời hơn việc quây quần bên mâm cơm với bát cháo nóng hổi hay những món ăn dân dã. Mỗi món ăn đều mang theo hương vị quen thuộc, giúp xua tan giá rét.

Loại quả bé tí nhiều người tưởng vô dụng lại tốt cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làm đẹp da

Loại quả bé tí nhiều người tưởng vô dụng lại tốt cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làm đẹp da

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Với thành phần dinh dưỡng phong phú, từ quả, lá đến hạt của loại quả này đều mang lại những lợi ích sức khỏe không ngờ.

4 loại cá ngon nhất lúc này dùng nấu 4 món ăn cực thỏa mãn vị giác lại tốt để bồi bổ sức khỏe

4 loại cá ngon nhất lúc này dùng nấu 4 món ăn cực thỏa mãn vị giác lại tốt để bồi bổ sức khỏe

Ăn - 1 ngày trước

4 loại cá vừa bổ dưỡng, vừa ngon, và quan trọng nhất là giá cả phải chăng - hoàn hảo để thưởng thức khi những đợt gió mùa tràn về.

Xem nhiều

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

Ăn
Loại quả bé tí nhiều người tưởng vô dụng lại tốt cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làm đẹp da

Loại quả bé tí nhiều người tưởng vô dụng lại tốt cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làm đẹp da

Ăn
Canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình gây sốt trở lại

Canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình gây sốt trở lại

Ăn
Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước

Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top