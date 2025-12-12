Thực phẩm bán đầy chợ Việt giúp phòng ngừa ung thư đại tràng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Rau lá xanh

Rau lá xanh đứng đầu danh sách thực phẩm tốt cho đại tràng, bởi vì ngoài việc sở hữu hàm lượng chất xơ cao, giúp ngăn ngừa táo bón, rau xanh còn sở hữu hàm lượng galactose cao, một loại đường có tác dụng ngăn chặn protein lectin bám lên niêm mạc tiêu hóa, gây tổn thương đại tràng.

Nhờ đó, nhiều nghiên cứu đã cho thấy, tiêu thụ chế độ ăn nhiều rau lá xanh, chẳng hạn như bông cải xanh, bắp cải, xà lách… có thể làm giảm đến 46% nguy cơ ung thư đại tràng.

Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi… cũng nằm trong danh sách thực phẩm tốt cho đại tràng bởi chúng không chỉ giàu chất xơ, vitamin C, mà còn giàu chất chống oxy hóa như axit ellagic, anthocyanin, quercetin và catechin.

Đây đều là những dưỡng chất được chứng minh có tác dụng kháng viêm và ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư đại tràng.

Táo

Tương tự như các loại quả mọng, táo cũng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ một quả táo mỗi ngày có thể giúp bạn làm giảm khoảng 50% nguy cơ ung thư trực tràng. Vì thế, táo là thực phẩm tốt cho đại tràng, nên được bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày.

Lê

Lê là loại trái cây giàu chất xơ. Trung bình 100g lê có thể chứa đến 3.1g chất xơ, trong đó chủ yếu là chất xơ hòa tan pectin.

Nghiên cứu cho thấy, việc ăn nhiều pectin có thể làm giảm nồng độ β-glucosidase và tryptophanase trong phân. Đây là hai enzyme do vi khuẩn trong ruột sản xuất, liên quan đến quá trình chuyển hóa các chất sinh độc tố trong đại tràng.

Việc giảm nồng độ của các enzyme này có thể giúp giảm thiểu sự hình thành các chất có khả năng gây ung thư, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đại tràng.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều magiê - một chất thẩm thấu giúp giữ nước trong ruột, được ứng dụng nhiều trong các dòng thuốc nhuận tràng, hỗ trợ điều trị chứng táo bón.

Nhờ đó, tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp phân của bạn di chuyển dễ dàng qua đại tràng và trong quá trình đó, chúng có thể bám vào các hợp chất gây ung thư trong ruột kết, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố một cách thuận lợi.

Thông qua các tác dụng sinh học nêu trên, tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt khoảng 90 gam mỗi ngày được chứng minh có khả năng làm giảm tới 17% nguy cơ ung thư trực tràng.

Vì thế, ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, kiều mạch… cũng xứng đáng nằm trong danh sách thực phẩm tốt cho đại tràng mà bạn đang tìm kiếm.

Sữa chua và kefir

Sữa chua và kefir đều là sản phẩm từ sữa lên men, chứa nhiều probiotics có lợi cho đường ruột. Trong đó:

Sữa chua: Làm từ sữa lên men bởi vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus và Streptococcus thermophilus. Các probiotics phổ biến khác trong sữa chua có thể bao gồm Lactobacillus acidophilus và Bifidobacterium.

Kefir: Là sản phẩm sữa lên men từ hạt men kefir chứa vi khuẩn và nấm men. Kefir thường chứa nhiều loại probiotics hơn, bao gồm Lactobacillus kefiri, Bifidobacterium, và Saccharomyces cerevisiae.

Cả hai đều là thực phẩm tốt cho đại tràng, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch đường ruột.

Mặt khác, tiêu thụ sữa chua còn được chứng minh có khả năng ức chế ung thư ở đại tràng, bằng cách làm giảm nồng độ các enzym gây hại do vi khuẩn trong đường ruột sản xuất, điển hình như β-glucuronidase, azoreductase, nitroreductase cà 7-α-dehydrogenase…

Chuối

Chuối là thực phẩm tốt cho đại tràng vì loại quả này chứa nhiều chất xơ, có thể hỗ trợ ngăn ngừa nhiều bệnh lý rối loạn chức năng ở đại tràng, bao gồm táo bón, bệnh túi thừa, ung thư ruột kết, viêm ruột thừa và bệnh trĩ.

Bên cạnh chất xơ, chuối còn chứa hàm lượng lớn tinh bột kháng – loại tinh bột không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non. Nghiên cứu cho thấy, lượng tinh kháng trong chuối có thể cao gấp 8 lần lượng chất xơ tự nhiên có trong chuối.

Tinh bột kháng có thể dễ dàng đi vào đại tràng để lên men. Quá trình này giúp tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, cung cấp năng lượng cho tế bào niêm mạc ruột và duy trì môi trường vi sinh lành mạnh trong đại tràng.

Nhờ đó, hệ vi sinh trong đại tràng phát triển tốt hơn, giảm nguy cơ viêm nhiễm và ung thư đại tràng, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Khoai củ

Tương tự như chuối, các loại khoai như khoai lang, khoai sọ, khoai tây… cũng là thực phẩm tốt cho đại tràng vì chúng giàu chất xơ và tinh bột kháng.

Khi đến đại tràng, tinh bột này lên men, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn giúp bảo vệ niêm mạc đại tràng, giảm viêm và nguy cơ ung thư.