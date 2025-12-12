Thực phẩm bán đầy chợ Việt giúp phòng ngừa ung thư đại tràng
GĐXH - Lựa chọn thực phẩm đúng cách có thể giúp đại tràng thực hiện tốt các chức năng sinh lý tự nhiên, hỗ trợ ngừa tình trạng rối loạn chức năng tiêu hóa, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư đại tràng trong tương lai.
Rau lá xanh
Rau lá xanh đứng đầu danh sách thực phẩm tốt cho đại tràng, bởi vì ngoài việc sở hữu hàm lượng chất xơ cao, giúp ngăn ngừa táo bón, rau xanh còn sở hữu hàm lượng galactose cao, một loại đường có tác dụng ngăn chặn protein lectin bám lên niêm mạc tiêu hóa, gây tổn thương đại tràng.
Nhờ đó, nhiều nghiên cứu đã cho thấy, tiêu thụ chế độ ăn nhiều rau lá xanh, chẳng hạn như bông cải xanh, bắp cải, xà lách… có thể làm giảm đến 46% nguy cơ ung thư đại tràng.
Quả mọng
Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi… cũng nằm trong danh sách thực phẩm tốt cho đại tràng bởi chúng không chỉ giàu chất xơ, vitamin C, mà còn giàu chất chống oxy hóa như axit ellagic, anthocyanin, quercetin và catechin.
Đây đều là những dưỡng chất được chứng minh có tác dụng kháng viêm và ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư đại tràng.
Táo
Tương tự như các loại quả mọng, táo cũng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ một quả táo mỗi ngày có thể giúp bạn làm giảm khoảng 50% nguy cơ ung thư trực tràng. Vì thế, táo là thực phẩm tốt cho đại tràng, nên được bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày.
Lê
Lê là loại trái cây giàu chất xơ. Trung bình 100g lê có thể chứa đến 3.1g chất xơ, trong đó chủ yếu là chất xơ hòa tan pectin.
Nghiên cứu cho thấy, việc ăn nhiều pectin có thể làm giảm nồng độ β-glucosidase và tryptophanase trong phân. Đây là hai enzyme do vi khuẩn trong ruột sản xuất, liên quan đến quá trình chuyển hóa các chất sinh độc tố trong đại tràng.
Việc giảm nồng độ của các enzyme này có thể giúp giảm thiểu sự hình thành các chất có khả năng gây ung thư, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đại tràng.
Ngũ cốc nguyên hạt
Ngũ cốc nguyên hạt không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều magiê - một chất thẩm thấu giúp giữ nước trong ruột, được ứng dụng nhiều trong các dòng thuốc nhuận tràng, hỗ trợ điều trị chứng táo bón.
Nhờ đó, tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp phân của bạn di chuyển dễ dàng qua đại tràng và trong quá trình đó, chúng có thể bám vào các hợp chất gây ung thư trong ruột kết, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố một cách thuận lợi.
Thông qua các tác dụng sinh học nêu trên, tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt khoảng 90 gam mỗi ngày được chứng minh có khả năng làm giảm tới 17% nguy cơ ung thư trực tràng.
Vì thế, ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, kiều mạch… cũng xứng đáng nằm trong danh sách thực phẩm tốt cho đại tràng mà bạn đang tìm kiếm.
Sữa chua và kefir
Sữa chua và kefir đều là sản phẩm từ sữa lên men, chứa nhiều probiotics có lợi cho đường ruột. Trong đó:
Sữa chua: Làm từ sữa lên men bởi vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus và Streptococcus thermophilus. Các probiotics phổ biến khác trong sữa chua có thể bao gồm Lactobacillus acidophilus và Bifidobacterium.
Kefir: Là sản phẩm sữa lên men từ hạt men kefir chứa vi khuẩn và nấm men. Kefir thường chứa nhiều loại probiotics hơn, bao gồm Lactobacillus kefiri, Bifidobacterium, và Saccharomyces cerevisiae.
Cả hai đều là thực phẩm tốt cho đại tràng, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch đường ruột.
Mặt khác, tiêu thụ sữa chua còn được chứng minh có khả năng ức chế ung thư ở đại tràng, bằng cách làm giảm nồng độ các enzym gây hại do vi khuẩn trong đường ruột sản xuất, điển hình như β-glucuronidase, azoreductase, nitroreductase cà 7-α-dehydrogenase…
Chuối
Chuối là thực phẩm tốt cho đại tràng vì loại quả này chứa nhiều chất xơ, có thể hỗ trợ ngăn ngừa nhiều bệnh lý rối loạn chức năng ở đại tràng, bao gồm táo bón, bệnh túi thừa, ung thư ruột kết, viêm ruột thừa và bệnh trĩ.
Bên cạnh chất xơ, chuối còn chứa hàm lượng lớn tinh bột kháng – loại tinh bột không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non. Nghiên cứu cho thấy, lượng tinh kháng trong chuối có thể cao gấp 8 lần lượng chất xơ tự nhiên có trong chuối.
Tinh bột kháng có thể dễ dàng đi vào đại tràng để lên men. Quá trình này giúp tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, cung cấp năng lượng cho tế bào niêm mạc ruột và duy trì môi trường vi sinh lành mạnh trong đại tràng.
Nhờ đó, hệ vi sinh trong đại tràng phát triển tốt hơn, giảm nguy cơ viêm nhiễm và ung thư đại tràng, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.
Khoai củ
Tương tự như chuối, các loại khoai như khoai lang, khoai sọ, khoai tây… cũng là thực phẩm tốt cho đại tràng vì chúng giàu chất xơ và tinh bột kháng.
Khi đến đại tràng, tinh bột này lên men, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn giúp bảo vệ niêm mạc đại tràng, giảm viêm và nguy cơ ung thư.
Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệĂn - 43 phút trước
Nhiều người gọi mâm cơm 250.000 đồng/bữa của Quỳnh Chi là 'mâm cơm nhà giàu', nhưng với chị, đó là mức chi phù hợp cho gia đình ba thế hệ.
Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnhĂn - 11 giờ trước
GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.
Canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình gây sốt trở lạiĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Canh khoai tây nghiền nấu rau cần là món ăn dân dã gắn với một thuở nghèo đói của người dân Thái Bình. Món ăn nhìn qua đơn giản, bình dân nhưng khi ăn là bản hòa tấu nhiều dư vị, gắn bó với tuổi thơ nhiều người hiện lại gây sốt trở lại trong nhóm các chị em Yêu bếp.
Không cần sơn hào hải vị, đây là 4 món 'trạm xăng trí tuệ' rẻ bèo giúp con tăng đề kháng, nhớ lâu học giỏiĂn - 17 giờ trước
Đừng vội trách con lười ăn hay kém tập trung, rất có thể bé đang thiếu đi một "nguyên tố trí tuệ" cực kỳ quan trọng. Thay vì ép con uống thuốc, mẹ hãy thử vào bếp với 4 công thức "vàng" dưới đây. Vừa rẻ, vừa ngon, lại giúp con nạp đầy "kho kẽm" tự nhiên để cao lớn và thông minh mỗi ngày.
Những món ăn từ hàu siêu thơm ngon bổ dưỡngĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Hàu là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm, mỗi món ăn từ hàu đều mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo với hương vị đặc trưng.
Những món ăn chế biến từ quả sung ngon 'líu lưỡi'Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Quả sung không chỉ có vị ngon mà còn giàu chất xơ, vitamin C, kali và các chất chống oxy hóa. Lưu lại ngay những cách ăn quả sung xanh trong bài viết để tự vào bếp làm món ngon cho bản thân và gia đình nhé.
5 công thức làm bữa sáng đơn giản nấu chỉ khoảng 5-10 phút mà vẫn đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡngĂn - 1 ngày trước
5 bữa sáng này có chung đặc điểm là đơn giản và nhanh chóng, thường chỉ mất 10-15 phút để chuẩn bị, không cần nấu nướng phức tạp, đặc biệt phù hợp cho các buổi sáng trong tuần.
Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đìnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Khi tiết trời se lạnh, không gì tuyệt vời hơn việc quây quần bên mâm cơm với bát cháo nóng hổi hay những món ăn dân dã. Mỗi món ăn đều mang theo hương vị quen thuộc, giúp xua tan giá rét.
Loại quả bé tí nhiều người tưởng vô dụng lại tốt cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làm đẹp daĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Với thành phần dinh dưỡng phong phú, từ quả, lá đến hạt của loại quả này đều mang lại những lợi ích sức khỏe không ngờ.
4 loại cá ngon nhất lúc này dùng nấu 4 món ăn cực thỏa mãn vị giác lại tốt để bồi bổ sức khỏeĂn - 1 ngày trước
4 loại cá vừa bổ dưỡng, vừa ngon, và quan trọng nhất là giá cả phải chăng - hoàn hảo để thưởng thức khi những đợt gió mùa tràn về.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phụcMẹo nấu nướng
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.