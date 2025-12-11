Canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình gây sốt trở lại
GĐXH - Canh khoai tây nghiền nấu rau cần là món ăn dân dã gắn với một thuở nghèo đói của người dân Thái Bình. Món ăn nhìn qua đơn giản, bình dân nhưng khi ăn là bản hòa tấu nhiều dư vị, gắn bó với tuổi thơ nhiều người hiện lại gây sốt trở lại trong nhóm các chị em Yêu bếp.
Canh khoai tây nấu rau cần - món canh quê Thái Bình - gây 'sốt' trong cộng đồng nội trợ nhờ cách kết hợp tưởng vô lý mà lại quyện không ngờ. Bắt tay chế biến món ăn vì sự tò mò, chị Hằng, ở Hà Nội, cho biết thành phẩm mang đến cảm giác hài hòa kỳ lạ: nước canh thanh nhẹ, dậy mùi rau cần đặc trưng, khoai tây mềm bở vừa phải. "Chỉ một thìa cũng đủ tạo cảm giác dễ chịu, như giúp người ăn reset lại tinh thần sau một ngày mệt mỏi", chị nói.
Chuẩn bị nguyên liệu
- Rau cần rửa sạch, cắt khúc khoảng 5 cm
- Cà chua rửa sạch, bổ múi cau
- Hành khô thái nhỏ
- Khoai tây nạo vỏ, cắt lát mỏng
- Thì là, hành lá rửa sạch, thái nhỏ
Cách chế biến
- Phi thơm hành khô với dầu ăn hoặc chút mỡ lợn
- Cho cà chua vào đảo, nêm bột canh, hạt nêm theo khẩu vị gia đình
- Đảo đều cà chua, thêm khoai tây và đảo tiếp cho ngấm gia vị
- Thêm lượng nước phù hợp, đun cho khoai chín nhừ, sau đó dầm nhuyễn khoai
- Thả rau cần, rau vừa chín tới thì rắc hành lá, thì là
Thành phẩm
