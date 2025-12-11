Canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình gây sốt trở lại

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Canh khoai tây nấu rau cần - món canh quê Thái Bình - gây 'sốt' trong cộng đồng nội trợ nhờ cách kết hợp tưởng vô lý mà lại quyện không ngờ. Bắt tay chế biến món ăn vì sự tò mò, chị Hằng, ở Hà Nội, cho biết thành phẩm mang đến cảm giác hài hòa kỳ lạ: nước canh thanh nhẹ, dậy mùi rau cần đặc trưng, khoai tây mềm bở vừa phải. "Chỉ một thìa cũng đủ tạo cảm giác dễ chịu, như giúp người ăn reset lại tinh thần sau một ngày mệt mỏi", chị nói.

Bài viết chia sẻ cách nấu món canh quê Thái Bình của chị Hằng đăng trên mạng xã hội hiện thu hút hơn 2.000 lượt Like và hơn 500 lượt chia sẻ. Dưới bài đăng, nhiều chị em còn mách nhau có thể khiến món ăn hấp dẫn và ngon ngọt hơn nếu ninh thêm sườn hay hấp chín rồi giã nhuyễn khoai tây, hoặc thêm thịt ba chỉ.

Chuẩn bị nguyên liệu

- Rau cần rửa sạch, cắt khúc khoảng 5 cm

- Cà chua rửa sạch, bổ múi cau

- Hành khô thái nhỏ

- Khoai tây nạo vỏ, cắt lát mỏng

- Thì là, hành lá rửa sạch, thái nhỏ

Cách chế biến

- Phi thơm hành khô với dầu ăn hoặc chút mỡ lợn

- Cho cà chua vào đảo, nêm bột canh, hạt nêm theo khẩu vị gia đình

- Đảo đều cà chua, thêm khoai tây và đảo tiếp cho ngấm gia vị

- Thêm lượng nước phù hợp, đun cho khoai chín nhừ, sau đó dầm nhuyễn khoai

- Thả rau cần, rau vừa chín tới thì rắc hành lá, thì là

Thành phẩm

Khi các nguyên liệu đã chín, múc canh ra tô và thưởng thức, ngon hơn khi ăn nóng vào ngày đông.

Món ăn ngon hơn nếu bạn cho vào một ít tóp mỡ. Trong trường hợp không có, món ăn vẫn giữ hương vị thơm ngon của một món ăn nổi tiếng đất Thái Bình. Ảnh: VnExpress.

Loại quả bé tí nhiều người tưởng vô dụng lại tốt cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làm đẹp da GĐXH - Với thành phần dinh dưỡng phong phú, từ quả, lá đến hạt của loại quả này đều mang lại những lợi ích sức khỏe không ngờ.



