Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối: Bản giao hoà giữa ẩm thực Quảng Đông và văn hóa cà phê Việt
Ngày 10/12 vừa qua, Dim Tu Tac tiếp tục gây ấn tượng khi ra mắt một sáng tạo hoàn toàn mới: Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối, một sự kết hợp được xem là táo bạo, nhưng lại hòa quyện đầy tinh tế rất đáng mong chờ.
Là thương hiệu Quảng Đông hàng đầu tại Sài Gòn, nhà hàng Dim Tu Tac luôn gìn giữ những giá trị ẩm thực chính thống thông qua đội ngũ đầu bếp đến từ Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Singapore… Song song đó, nhà hàng vẫn không ngừng tìm kiếm cảm hứng mới để mang đến những trải nghiệm độc bản cho thực khách. Mỗi món ăn là một câu chuyện, một hành trình sáng tạo mà Dim Tu Tac muốn truyền tải bằng vị giác chân thật nhất.
Cà phê Việt Nam – nguồn cảm hứng cho sự tái định nghĩa hương vị
Việt Nam, với điều kiện thổ nhưỡng phong phú và văn hóa cà phê sâu sắc, sở hữu những hạt cà phê đậm hương nắng gió Tây Nguyên. Hương vị mạnh mẽ, tầng hương phong phú ấy đã trở thành "đại sứ" kết nối văn hóa Việt với kỹ thuật chế biến trứ danh của ẩm thực Quảng Đông.
Để chuẩn bị cho món ăn đặc biệt này, đội ngũ đầu bếp Dim Tu Tac đã dành hàng tháng nghiên cứu và thử nghiệm hàng trăm công thức. Mỗi chi tiết đều được đo lường cẩn trọng nhằm tôn vinh trọn vẹn cả hai nền văn hoá.
Khoảnh khắc giao thoa giữa Quảng Đông và Việt Nam
Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối được lấy cảm hứng từ ly cà phê muối xứ Huế, thức uống thân thuộc trong văn hoá thường thức mỗi sáng của giới trẻ Việt Nam. Từ hình ảnh những giọt cà phê phin nhỏ chậm rãi, đội ngũ đầu bếp Dim Tu Tac đã sáng tạo nên phần nước xốt hài hoà: cà phê pha nguyên chất kết hợp cùng lớp kem muối béo nhẹ, tạo nên kết cấu đậm đà nhưng vẫn mềm mượt, tinh tế. Khi kết hợp với vị ngọt thanh tự nhiên của tôm tươi và kỹ thuật Bách Hoa cầu kỳ của Quảng Đông, món ăn mở ra một trải nghiệm đầy bất ngờ về hương – vị – hình.
Từng lớp lang hương vị được hé mở theo mỗi lần thưởng thức: đầu tiên là vị mặn mà – béo nhẹ của kem muối, rồi thoang thoảng dư hương cà phê nồng nàn và cuối cùng là độ tươi ngọt của tôm. Tất cả hòa quyện tạo nên tầng vị đan xen, vừa lạ lẫm vừa thân quen. Một thực khách bày tỏ "Tôi từng thấy nhiều loại bánh ngọt ứng dụng hương vị cà phê, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm một món nóng Quảng Đông được kết hợp với cà phê theo cách thú vị đến vậy". Với thương hiệu, đây là lời khẳng định rằng không có giới hạn nào trong ẩm thực nếu được dẫn dắt bởi sự tôn trọng nguyên bản và tinh thần sáng tạo táo bạo.
Dim Tu Tac tin rằng "Khi chúng tôi dám phá vỡ giới hạn, ẩm thực sẽ chạm đến cảm xúc theo cách trọn vẹn nhất."
Hiện tại món Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối cùng nhiều hương vị độc đáo khác được mở bán tại các chi nhánh qua thực đơn Macao Gastronomy Award Collection để thực khách trải nghiệm trong thời gian giới hạn.
• Đông Du - Ngày 10/12/2025 (thứ 4)
• Saigon Centre - Ngày 11/12/2025 (thứ 5)
• Trần Hưng Đạo - Ngày 12/12/2025 (thứ 6)
• Hùng Vương Plaza - Ngày 17/12/2025 (thứ 4)
• Estella Place - Ngày 18/12/2025 (thứ 5)
• Cobi Tower - Ngày 19/12/2025 (thứ 6)
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Từng bị coi là 'thảm họa ẩm thực', một món ăn Việt bất ngờ lội ngược dòng lọt top 50 ngon nhất thế giớiĂn - 4 giờ trước
Chỉ trong chưa đầy một năm, món ăn Việt Nam từng bị Taste Atlas xếp vào nhóm tệ nhất bất ngờ xuất hiện trong danh sách ngon nhất thế giới.
Thức uống tốt cho mẹ bầu và em béĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là một số loại nước uống an toàn, tốt cho sức khỏe mà mẹ bầu có thể an tâm tiêu thụ trong thai kỳ.
Mặt vị khách Tây 'biến sắc' khi ăn thử một món Việt, dân mạng lập tức chỉ ra vấn đềĂn - 1 ngày trước
Vốn nổi tiếng "ăn gì cũng được", vị khách Tây này cuối cùng cũng gặp phải một món Việt khiến anh lập tức nhăn mặt, dân mạng nhìn vào liền hiểu ngay lý do vì… anh ăn sai cách.
Thực phẩm bán đầy chợ Việt giúp phòng ngừa ung thư đại tràngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Lựa chọn thực phẩm đúng cách có thể giúp đại tràng thực hiện tốt các chức năng sinh lý tự nhiên, hỗ trợ ngừa tình trạng rối loạn chức năng tiêu hóa, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư đại tràng trong tương lai.
Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệĂn - 1 ngày trước
Nhiều người gọi mâm cơm 250.000 đồng/bữa của Quỳnh Chi là 'mâm cơm nhà giàu', nhưng với chị, đó là mức chi phù hợp cho gia đình ba thế hệ.
Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.
Canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình gây sốt trở lạiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Canh khoai tây nghiền nấu rau cần là món ăn dân dã gắn với một thuở nghèo đói của người dân Thái Bình. Món ăn nhìn qua đơn giản, bình dân nhưng khi ăn là bản hòa tấu nhiều dư vị, gắn bó với tuổi thơ nhiều người hiện lại gây sốt trở lại trong nhóm các chị em Yêu bếp.
Không cần sơn hào hải vị, đây là 4 món 'trạm xăng trí tuệ' rẻ bèo giúp con tăng đề kháng, nhớ lâu học giỏiĂn - 1 ngày trước
Đừng vội trách con lười ăn hay kém tập trung, rất có thể bé đang thiếu đi một "nguyên tố trí tuệ" cực kỳ quan trọng. Thay vì ép con uống thuốc, mẹ hãy thử vào bếp với 4 công thức "vàng" dưới đây. Vừa rẻ, vừa ngon, lại giúp con nạp đầy "kho kẽm" tự nhiên để cao lớn và thông minh mỗi ngày.
Những món ăn từ hàu siêu thơm ngon bổ dưỡngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Hàu là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm, mỗi món ăn từ hàu đều mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo với hương vị đặc trưng.
Những món ăn chế biến từ quả sung ngon 'líu lưỡi'Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Quả sung không chỉ có vị ngon mà còn giàu chất xơ, vitamin C, kali và các chất chống oxy hóa. Lưu lại ngay những cách ăn quả sung xanh trong bài viết để tự vào bếp làm món ngon cho bản thân và gia đình nhé.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phụcMẹo nấu nướng
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.