Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối: Bản giao hoà giữa ẩm thực Quảng Đông và văn hóa cà phê Việt

Là thương hiệu Quảng Đông hàng đầu tại Sài Gòn, nhà hàng Dim Tu Tac luôn gìn giữ những giá trị ẩm thực chính thống thông qua đội ngũ đầu bếp đến từ Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Singapore… Song song đó, nhà hàng vẫn không ngừng tìm kiếm cảm hứng mới để mang đến những trải nghiệm độc bản cho thực khách. Mỗi món ăn là một câu chuyện, một hành trình sáng tạo mà Dim Tu Tac muốn truyền tải bằng vị giác chân thật nhất.

Cà phê Việt Nam – nguồn cảm hứng cho sự tái định nghĩa hương vị

Việt Nam, với điều kiện thổ nhưỡng phong phú và văn hóa cà phê sâu sắc, sở hữu những hạt cà phê đậm hương nắng gió Tây Nguyên. Hương vị mạnh mẽ, tầng hương phong phú ấy đã trở thành "đại sứ" kết nối văn hóa Việt với kỹ thuật chế biến trứ danh của ẩm thực Quảng Đông.

Để chuẩn bị cho món ăn đặc biệt này, đội ngũ đầu bếp Dim Tu Tac đã dành hàng tháng nghiên cứu và thử nghiệm hàng trăm công thức. Mỗi chi tiết đều được đo lường cẩn trọng nhằm tôn vinh trọn vẹn cả hai nền văn hoá.

Sư phụ Li Jian Xiong và Li Shu Chun thực hiện món Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối.

Khoảnh khắc giao thoa giữa Quảng Đông và Việt Nam

Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối được lấy cảm hứng từ ly cà phê muối xứ Huế, thức uống thân thuộc trong văn hoá thường thức mỗi sáng của giới trẻ Việt Nam. Từ hình ảnh những giọt cà phê phin nhỏ chậm rãi, đội ngũ đầu bếp Dim Tu Tac đã sáng tạo nên phần nước xốt hài hoà: cà phê pha nguyên chất kết hợp cùng lớp kem muối béo nhẹ, tạo nên kết cấu đậm đà nhưng vẫn mềm mượt, tinh tế. Khi kết hợp với vị ngọt thanh tự nhiên của tôm tươi và kỹ thuật Bách Hoa cầu kỳ của Quảng Đông, món ăn mở ra một trải nghiệm đầy bất ngờ về hương – vị – hình.

Món ăn nhận được nhiều lời khen từ bạn bè quốc tế.

Từng lớp lang hương vị được hé mở theo mỗi lần thưởng thức: đầu tiên là vị mặn mà – béo nhẹ của kem muối, rồi thoang thoảng dư hương cà phê nồng nàn và cuối cùng là độ tươi ngọt của tôm. Tất cả hòa quyện tạo nên tầng vị đan xen, vừa lạ lẫm vừa thân quen. Một thực khách bày tỏ "Tôi từng thấy nhiều loại bánh ngọt ứng dụng hương vị cà phê, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm một món nóng Quảng Đông được kết hợp với cà phê theo cách thú vị đến vậy". Với thương hiệu, đây là lời khẳng định rằng không có giới hạn nào trong ẩm thực nếu được dẫn dắt bởi sự tôn trọng nguyên bản và tinh thần sáng tạo táo bạo.

Dim Tu Tac tin rằng "Khi chúng tôi dám phá vỡ giới hạn, ẩm thực sẽ chạm đến cảm xúc theo cách trọn vẹn nhất."

Món Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối được mở bán tại các chi nhánh Dim Tu Tac.

Hiện tại món Tôm Phụng Vĩ Xốt Cà Phê Muối cùng nhiều hương vị độc đáo khác được mở bán tại các chi nhánh qua thực đơn Macao Gastronomy Award Collection để thực khách trải nghiệm trong thời gian giới hạn.

• Đông Du - Ngày 10/12/2025 (thứ 4)

• Saigon Centre - Ngày 11/12/2025 (thứ 5)

• Trần Hưng Đạo - Ngày 12/12/2025 (thứ 6)

• Hùng Vương Plaza - Ngày 17/12/2025 (thứ 4)

• Estella Place - Ngày 18/12/2025 (thứ 5)

• Cobi Tower - Ngày 19/12/2025 (thứ 6)

Doanh nghiệp tự giới thiệu