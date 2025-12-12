Mặt vị khách Tây 'biến sắc' khi ăn thử một món Việt, dân mạng lập tức chỉ ra vấn đề

Nếu thường xuyên theo dõi các nội dung khách Tây khám phá ẩm thực Việt trên mạng xã hội, hẳn nhiều cư dân mạng không xa lạ với anh Phờnatic Đức - chàng trai nước ngoài nổi tiếng mê đồ ăn Việt và thường xuyên chia sẻ trải nghiệm theo cách hài hước, chân thật. Từ bún mắm, phở, bánh canh, cháo lòng cho đến những món "khó nhằn" hơn như trứng vịt lộn, mắm tôm, anh đều thử qua, món nào cũng ăn rất ngon miệng, thậm chí còn khen lấy khen để.

Thế nhưng mới đây, lần đầu tiên dân mạng chứng kiến cảnh Phờnatic Đức… bó tay toàn tập.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong video mới nhất, anh quyết định thử mắm cá linh - một đặc sản cực nổi tiếng của miền Tây. Ban đầu, trông anh khá tự tin, có lẽ vì anh đã từng thử đủ mọi món ăn Việt và đều thấy ngon nên có lẽ trải nghiệm này cũng tương tự. Thế nhưng "đời không như là mơ".

Ngay miếng đầu tiên, gương mặt anh lập tức… biến sắc. Sau đó, anh cố gắng thử thêm 1 lần nữa, nhưng vẫn không thể chịu nổi mùi vị đậm đà đặc trưng của loại mắm này. Cuối cùng, anh chấp nhận chịu thua trong thử thách ăn mắm cá linh. Khoảnh khắc đó khiến dân mạng Việt vừa bật cười vừa thương, vì nhiều người Việt cũng còn… chào thua loại mắm "nặng đô" này.

(Ảnh chụp màn hình)

Thế nhưng bên cạnh đó, dân mạng thi nhau chỉ cho anh cách làm "chuẩn bài" hơn để có thể thưởng thức loại mắm này một cách ngon lành.

- "Mắm này phải lấy con mắm nhỏ, trộn tỏi ớt băm nhuyễn, vắt thêm chanh hoặc trái tắc, ăn với cơm nóng mới ngon."

- "Ông phải thêm tỏi, ớt, đường vô nữa, rồi ăn với chuối chát, khế, cà tím. Ăn đúng cách là ghiền!"

- "Mắm cá linh trộn tỏi, ớt, đường, khế… đảm bảo hết nồi cơm."

(Ảnh chụp màn hình)

Được xem là một trong những hương vị "đậm chất miền Tây", mắm cá linh được làm từ cá linh tươi ủ muối theo cách truyền thống. Mắm có mùi nồng, vị mặn, hậu ngọt đặc trưng, thường được dùng để kho, chưng hoặc pha với tỏi ớt, khế, chuối chát để làm nước chấm. Với người miền Tây, đây là món "ăn một lần là nhớ", nhưng với những ai chưa quen, nhất là người nước ngoài, mắm cá linh có thể là một thử thách không hề nhẹ.

Với anh chàng khách Tây Phờnatic Đức, lần "nhăn mặt" này có lẽ sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá ẩm thực Việt. Và biết đâu, sau khi học được "cách ăn đúng", anh sẽ thử lại một lần nữa để xem liệu mắm cá linh có thật sự khó như lần đầu.