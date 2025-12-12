Thức uống tốt cho mẹ bầu và em bé
GĐXH - Dưới đây là một số loại nước uống an toàn, tốt cho sức khỏe mà mẹ bầu có thể an tâm tiêu thụ trong thai kỳ.
Nước lọc
Tăng cường tuần hoàn máu: Theo nghiên cứu, thể tích máu của mẹ bầu có thể tăng thêm 45% (khoảng 1200 – 1600 ml máu) so với trước khi mang thai. Trong khi đó, nước lại là thành phần chủ đạo của máu, chiếm khoảng 51% về khối lượng. Vì thế, mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ nước để giúp cơ thể sản xuất đủ máu nuôi dưỡng cho thai nhi.
Duy trì lượng nước ối: Nước là thành phần quan trọng của nước ối, giúp bảo vệ thai nhi, hỗ trợ chuyển động và phát triển toàn diện trong tử cung.
Hỗ trợ quá trình phát triển của thai nhi: Nước giúp cơ thể mẹ vận chuyển các chất dinh dưỡng cần thiết qua máu sang thai nhi, hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ, đặc biệt là các vitamin tan trong nước (B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, C…) và khoáng chất (natri, kali, magiê, kẽm…).
Ngăn ngừa mất nước cho mẹ: Khi mang thai, cơ thể mẹ bầu cần nhiều nước hơn để duy trì lượng nước ối ổn định và giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Mất nước có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi, đau đầu và trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây co bóp tử cung sớm.
Giảm táo bón: Uống đủ nước giúp mẹ bầu duy trì chức năng tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón – vấn đề thường gặp trong thai kỳ.
Vì những lý do này, uống đủ nước lọc là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ.
Uống sữa bầu khi thai kỳ diễn ra
Sữa bầu là những dòng sữa công thức (sữa bột) được sản xuất dành riêng cho mẹ bầu. Sữa công thức dành cho bà bầu khác với sữa bò tươi truyền thống ở chỗ nó được bổ sung các thành phần dinh dưỡng quan trọng để đáp ứng nhu cầu đặc biệt tăng cao trong thai kỳ của cả mẹ và bé.
Một số thành phần được bổ sung thêm vào sữa bầu bao gồm axit folate (vitamin B9), omega-3 (DHA), sắt, canxi, vitamin D, probiotics (men vi sinh) và chất xơ.
Trung bình 100ml sữa tuy chỉ cung cấp cho cơ thể từ 60 – 100 kcal, nhưng lại chứa đến hơn 20 loại vitamin và khoáng chất khác nhau, tất cả đều là những dưỡng chất không thể thiếu cho quá trình phát triển của thai nhi, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa dị tật ở em bé và biến chứng thai sản ở mẹ bầu.
Sữa tươi không đường tốt cho sức khỏe mẹ và bé
Ngoài việc uống sữa bầu, sản phụ có thể cân nhắc uống sữa tươi không đường. Bởi lẽ, sữa không đường giúp mẹ nhận đầy đủ dưỡng chất từ sữa như canxi, vitamin D… mà không phải lo ngại về lượng đường dư thừa ảnh hưởng đến sức khỏe.
Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đái tháo đường thai kỳ chính là biến chứng sản khoa phổ biến, có thể xảy ra với 33% sản phụ (theo số liệu thống kê từ Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM năm 2020).
Các loại sinh tố từ trái cây
Sinh tố từ trái cây chứa nhiều vitamin C, kali và chất xơ, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa cho mẹ bầu.
Tuy nhiên, sản phụ nên tránh tiêu thụ dứa vì enzyme bromelain trong loại quả này có thể làm tăng rủi ro gây co thắt tử cung. Thay vào đó, mẹ bầu hãy ưu tiên tiêu thụ các loại quả ít đường như dâu tây, táo, cam, bưởi, nho, để tránh tăng cân và ảnh hưởng đến đường huyết.
Uống các loại sữa hạt
Sữa hạt (như sữa hạnh nhân, sữa óc chó) giàu omega-3 và canxi, giúp thai nhi phát triển trí não và hệ cơ xương một cách tối ưu.
Không những thế, sữa hạt còn chứa nhiều vitamin E, dưỡng chất được chứng minh có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc các biến chứng sản khoa nguy hiểm, như tiền sản giật và trẻ sinh ra nhẹ cân.
Tuy nhiên, để hạn chế nguy cơ tiểu đường thai kỳ, sản phụ nên uống sữa không đường hoặc ít đường, đồng thời kết hợp xay mịn (không lọc) để hấp thu tối đa chất xơ và các chất dinh dưỡng khác đến từ hạt.
Nước dừa
Nước dừa là thức uống cung cấp nhiều chất điện giải như kali, natri và magie, giúp duy trì cân bằng nước và huyết áp ổn định.
Ngoài ra, nước dừa cũng giúp tăng cường năng lượng nhờ chứa một lượng nhỏ đường tự nhiên, giúp mẹ nhanh chóng cảm thấy sảng khoái, xua tan cảm giác uể oải thường gặp khi mang thai.
