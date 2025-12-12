Mới nhất
Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ

Thứ sáu, 06:56 12/12/2025 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Nhiều người gọi mâm cơm 250.000 đồng/bữa của Quỳnh Chi là 'mâm cơm nhà giàu', nhưng với chị, đó là mức chi phù hợp cho gia đình ba thế hệ.

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 1.

Bài đăng khoe mâm cơm tối của Kiều Quỳnh Chi, 38 tuổi, Hà Nội, hút hơn 2.000 lượt tương tác. Nhiều người trầm trồ gọi đó là "mâm cơm nhà giàu" vì có nhiều món thịt, trình bày bắt mắt và "ngon như ngoài hàng".

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 2.

Trước nhiều bình luận cho rằng mâm cơm gia đình "nhiều món quá", Chi giải thích gia đình có bảy người thuộc ba thế hệ: ông bà, hai vợ chồng và ba con nhỏ (bé 20 tháng, bé lớp 3 và bé lớp 6). Mỗi người một khẩu vị, một nhu cầu dinh dưỡng nên chị thường chuẩn bị 4-6 món/bữa để mọi thành viên đều có thể ăn ngon miệng.

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 3.

"Lượng đồ ăn mình đều cân nhắc kỹ, dù nhiều món vẫn không hề thừa hay lãng phí", chị nói.

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 4.

Do đặc thù công việc, Quỳnh Chi chủ yếu nấu bữa tối. Buổi sáng, ông bà hỗ trợ việc đi chợ, còn thực đơn được cả nhà bàn nhau từ hôm trước.

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 5.

Mỗi bữa ăn của gia đình thường dao động 200.000-250.000 đồng, tùy hôm có thêm thịt, cá hay hải sản.

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 6.

Trong bối cảnh giá thực phẩm, đặc biệt là rau củ tăng giá mạnh, chị ưu tiên mua rau theo mùa, chọn đồ tươi trong ngày thay vì tích trữ.

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 7.

"Thực phẩm tăng giá khiến tiền chợ tháng của nhà mình nhích lên khoảng 10-15%, giờ dao động 9-10 triệu đồng/tháng", chị cho biết.

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 8.

Dù bận rộn, chị vẫn duy trì nguyên tắc: mâm cơm nhất định phải có đủ rau và đạm. Mỗi bữa chị dành khoảng 1-1,5 giờ để chế biến.

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 9.

Với Chi, nấu ăn không chỉ để "có cái ăn". Đó là cách để giữ lửa hạnh phúc.

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 10.

Theo chị, mỗi ngày bố mẹ bận đi làm, con đi học, nên bữa cơm tối là thời gian quý giá để cả nhà quây quần, kể cho nhau nghe vui buồn trong ngày. Chị nói không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần bữa cơm giản dị nhưng đủ yêu thương đã khiến gia đình ấm áp hơn.

Những 'mâm cơm nhà giàu' của gia đình ba thế hệ - Ảnh 11.

"Chẳng cơm nào ngon bằng cơm nhà, vì đó là 'gia vị' của tình yêu thương. Nếu có thể, hãy cố gắng giữ căn bếp luôn ấm để gia đình hạnh phúc nhiều hơn", chị nhắn nhủ.

Hoàng Yến
Ảnh: NVCC

