5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biết

Thứ năm, 13:40 07/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biết- Ảnh 1.

Xuất huyết võng mạc – dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

GĐXH - Không chỉ người già mới đột quỵ. Ngày càng nhiều bạn trẻ nhập viện vì tê tay, méo miệng, khó nói, cảnh báo đột quỵ sớm đang trẻ hoá.

Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng

Khi thấy chồng có dấu hiệu đột quỵ, bà K. hoảng loạn làm theo một clip trên mạng, dùng kim chích đầu ngón tay nặn máu bất chấp sự can ngăn mà không biết có thể làm mất “thời gian vàng” cứu chữa.

 

Bảo An
Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận

Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư thận nhập viện vì có dấu hiệu đau bụng, đau hông lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu ra máu...

Những thói quen khiến đường huyết của bạn như 'tàu lượn siêu tốc'

Những thói quen khiến đường huyết của bạn như 'tàu lượn siêu tốc'

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiệt độ mùa hè nóng nực có thể chỉ khiến người bình thường đổ mồ hôi nhiều hơn, nhưng với bệnh nhân tiểu đường, đó lại là một chuyến "tàu lượn siêu tốc" trong việc kiểm soát đường huyết.

Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ nên ăn mộc nhĩ sau phơi khô, vì khi phơi khô chất cảm quang tự nhiên mất đi, độc tính cũng biến mất, ăn vào không còn gì nguy hại nữa.

Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải

Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái suy thận có sở thích ăn gà rán và uống nước ngọt. Có hôm bé ăn 2 món này tới 3 bữa một ngày.

Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua

Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Một đôi mắt đỏ, tia máu nổi rõ hay nhìn mờ thoáng qua có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ và bệnh tim mạch đang âm thầm rình rập.

Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ người già mới đột quỵ. Ngày càng nhiều bạn trẻ nhập viện vì tê tay, méo miệng, khó nói, cảnh báo đột quỵ sớm đang trẻ hoá.

Đi mưa dầm, về mắc nấm da: Những vùng dễ bị ‘tấn công’ mà ai cũng bỏ qua

Đi mưa dầm, về mắc nấm da: Những vùng dễ bị ‘tấn công’ mà ai cũng bỏ qua

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Thấy ngứa, gãi liên tục sau mưa? Có thể bạn đã mắc một trong những bệnh da liễu điển hình mùa mưa lũ. Cẩn thận kẻo nhiễm trùng, biến chứng nặng!

Người đàn ông 32 tuổi ở Hà Nội phát hiện u thực quản có tiền sử 3 người trong gia đình bị ung thư

Người đàn ông 32 tuổi ở Hà Nội phát hiện u thực quản có tiền sử 3 người trong gia đình bị ung thư

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Khai thác tiền sử được biết, gia đình anh A. có bố mắc ung thư vòm họng, chú mắc ung thư xương và bác mắc ung thư não.

Cô gái 23 tuổi nhập viện gấp thừa nhận có thói quen ăn rau theo cách này

Cô gái 23 tuổi nhập viện gấp thừa nhận có thói quen ăn rau theo cách này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng kinh nghiệm của mình, bác sĩ lưu ý người có tiền sử ăn sống các loại rau thủy sinh và uống nước chưa hợp vệ sinh, kèm thêm dấu hiệu lâm sàng hướng tới bệnh sán lá gan lớn.

Món ăn thanh mát cực giàu dinh dưỡng, giúp người bệnh đột quỵ hồi phục nhanh và phòng ngừa tái phát

Món ăn thanh mát cực giàu dinh dưỡng, giúp người bệnh đột quỵ hồi phục nhanh và phòng ngừa tái phát

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh đột quỵ có thể bổ sung yến sào vào chế độ ăn của mình để sớm phục hồi. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ đúng liều lượng và ăn đúng cách.

Món ăn thanh mát cực giàu dinh dưỡng, giúp người bệnh đột quỵ hồi phục nhanh và phòng ngừa tái phát

Món ăn thanh mát cực giàu dinh dưỡng, giúp người bệnh đột quỵ hồi phục nhanh và phòng ngừa tái phát

Bệnh thường gặp

GĐXH - Người bệnh đột quỵ có thể bổ sung yến sào vào chế độ ăn của mình để sớm phục hồi. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ đúng liều lượng và ăn đúng cách.

5 thực phẩm mùa hè bán rẻ đầy chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa đột quỵ

Bệnh thường gặp

5 thực phẩm mùa hè bán rẻ đầy chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa đột quỵ

Bệnh thường gặp
Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

Bệnh thường gặp

Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ 47 tuổi phát hiện mắc ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp

Người phụ nữ 47 tuổi phát hiện mắc ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Cô gái 23 tuổi nhập viện gấp thừa nhận có thói quen ăn rau theo cách này

Bệnh thường gặp

Cô gái 23 tuổi nhập viện gấp thừa nhận có thói quen ăn rau theo cách này

Bệnh thường gặp

