5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biết

3 giờ trước

GĐXH - Nhiệt độ mùa hè nóng nực có thể chỉ khiến người bình thường đổ mồ hôi nhiều hơn, nhưng với bệnh nhân tiểu đường, đó lại là một chuyến "tàu lượn siêu tốc" trong việc kiểm soát đường huyết.