Về già mới thấm: Đừng bao giờ thể hiện 3 điều này trước mặt con cái nếu không muốn tình thân nhạt dần
GĐXH - Nhiều người cho rằng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái khi về già xuất phát từ cuộc sống bận rộn hay điều kiện kinh tế. Nhưng trên thực tế, không ít rạn nứt lại bắt nguồn từ những cách ứng xử rất đời thường. Biết giữ chừng mực và tôn trọng ranh giới của nhau sẽ giúp tình thân bền chặt hơn theo năm tháng.
Về già, điều nhiều bậc cha mẹ mong mỏi nhất không phải là vật chất đủ đầy, mà là con cái vẫn thường xuyên hỏi han, về nhà quây quần và giữ được sự gần gũi như trước. Thế nhưng, trong không ít gia đình, khoảng cách giữa hai thế hệ lại lớn dần theo thời gian.
Điều đáng nói là nguyên nhân đôi khi không nằm ở hoàn cảnh, mà đến từ những hành động rất nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Có những điều cha mẹ tưởng là tốt cho con, nhưng vô tình lại khiến tình cảm gia đình bị bào mòn.
Về già, 3 điều cha mẹ làm khiến con cái ngày càng xa cách
Luôn nói "không cần đâu", vô tình đẩy con cái ra xa
Nhiều bậc cha mẹ vì sợ làm phiền con nên luôn nói: "Con đừng mua gì", "bố mẹ không thiếu gì cả", "đừng tốn tiền"...
Thoạt nghe đó là sự tiết kiệm và thương con, nhưng nếu lặp đi lặp lại quá nhiều, con cái dễ cảm thấy sự quan tâm của mình không được đón nhận. Lâu dần, họ không biết nên thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách nào.
Thực tế, nhiều người trẻ ít về thăm cha mẹ không hẳn vì vô tâm, mà vì mỗi lần quan tâm đều bị từ chối.
Thay vì luôn cố tỏ ra mình không cần gì, cha mẹ có thể vui vẻ nhận món quà nhỏ, mặc chiếc áo con mua hay khen một bữa cơm con nấu. Sự đón nhận ấy không phải vì giá trị của món quà, mà là cách gìn giữ tình cảm giữa các thế hệ. Đôi khi, điều con cái mong muốn chỉ là được cảm thấy mình vẫn còn có thể chăm sóc cha mẹ.
Đừng lấy tuổi tác hay công lao nuôi dưỡng để gây áp lực
Có những người càng lớn tuổi càng cho rằng mình có quyền quyết định mọi việc trong gia đình.
Chỉ cần con cái làm khác ý, họ dễ nổi nóng, trách móc hoặc nhắc lại công lao sinh thành như một cách buộc con phải nghe theo.
Ban đầu, con cái còn cố nhẫn nhịn nhưng nếu điều đó diễn ra thường xuyên, không khí gia đình sẽ dần trở nên nặng nề. Có người đi làm xong vẫn ngại về nhà vì sợ lại xảy ra tranh cãi.
Điều đáng tiếc là tình thân vốn rất gần gũi lại dần chỉ còn những lời xã giao. Là cha mẹ, ai cũng có quyền góp ý, nhưng sự góp ý sẽ dễ được lắng nghe hơn nếu đi cùng sự tôn trọng.
Đừng để tuổi tác trở thành lý do để áp đặt. Cũng đừng lấy công lao nuôi dưỡng làm sức ép trong mỗi cuộc trò chuyện.
Khi biết lắng nghe và trao đổi bình tĩnh, các thế hệ sẽ dễ tìm được tiếng nói chung hơn.
Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con
Nhiều bậc cha mẹ luôn nghĩ: "Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con nhưng giữa quan tâm và can thiệp đôi khi chỉ cách nhau một ranh giới rất mong manh.
Từ chuyện công việc, tài chính, cách nuôi dạy cháu đến những quyết định trong hôn nhân, nếu cha mẹ đều muốn tham gia và định hướng, con cái rất dễ cảm thấy áp lực.
Những câu như: "Bố mẹ nói rồi mà không nghe", "Không nghe người già rồi sẽ hối hận"... có thể xuất phát từ kinh nghiệm, nhưng nếu lặp lại quá nhiều sẽ khiến người nghe cảm thấy mình không được tin tưởng.
Khi con cái đã trưởng thành, điều họ cần hơn cả là sự tôn trọng và niềm tin. Cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm khi được hỏi, nhưng cũng nên để các con tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Giữ đúng ranh giới trong tình yêu thương không làm tình cảm nhạt đi, mà ngược lại còn giúp mối quan hệ giữa hai thế hệ trở nên bền chặt hơn.
Tình thân bền lâu luôn cần sự tôn trọng từ cả hai phía
Cha mẹ thương con là điều tự nhiên. Con cái hiếu thảo cũng là mong muốn của mọi gia đình. Nhưng để tình cảm ấy luôn ấm áp theo năm tháng, mỗi người đều cần học cách điều chỉnh cách ứng xử của mình.
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ để từ chối sự quan tâm.
Đừng dùng tuổi tác hay công lao để tạo áp lực.
Cũng đừng bước quá sâu vào những quyết định thuộc về cuộc sống riêng của con.
Khi biết đón nhận tình yêu thương, giữ chừng mực trong lời nói và tôn trọng ranh giới của nhau, tuổi già sẽ không chỉ bình yên hơn mà còn luôn có con cháu muốn trở về.
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