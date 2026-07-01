Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Về già mới thấm: Đừng bao giờ thể hiện 3 điều này trước mặt con cái nếu không muốn tình thân nhạt dần

Thứ tư, 07:00 01/07/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người cho rằng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái khi về già xuất phát từ cuộc sống bận rộn hay điều kiện kinh tế. Nhưng trên thực tế, không ít rạn nứt lại bắt nguồn từ những cách ứng xử rất đời thường. Biết giữ chừng mực và tôn trọng ranh giới của nhau sẽ giúp tình thân bền chặt hơn theo năm tháng.

Về già, điều nhiều bậc cha mẹ mong mỏi nhất không phải là vật chất đủ đầy, mà là con cái vẫn thường xuyên hỏi han, về nhà quây quần và giữ được sự gần gũi như trước. Thế nhưng, trong không ít gia đình, khoảng cách giữa hai thế hệ lại lớn dần theo thời gian.

Điều đáng nói là nguyên nhân đôi khi không nằm ở hoàn cảnh, mà đến từ những hành động rất nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Có những điều cha mẹ tưởng là tốt cho con, nhưng vô tình lại khiến tình cảm gia đình bị bào mòn.

Về già mới thấm: Đừng bao giờ thể hiện 3 điều này trước mặt con cái nếu không muốn tình thân nhạt dần - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về già, 3 điều cha mẹ làm khiến con cái ngày càng xa cách

Luôn nói "không cần đâu", vô tình đẩy con cái ra xa

Nhiều bậc cha mẹ vì sợ làm phiền con nên luôn nói: "Con đừng mua gì", "bố mẹ không thiếu gì cả", "đừng tốn tiền"...

Thoạt nghe đó là sự tiết kiệm và thương con, nhưng nếu lặp đi lặp lại quá nhiều, con cái dễ cảm thấy sự quan tâm của mình không được đón nhận. Lâu dần, họ không biết nên thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách nào.

Thực tế, nhiều người trẻ ít về thăm cha mẹ không hẳn vì vô tâm, mà vì mỗi lần quan tâm đều bị từ chối.

Thay vì luôn cố tỏ ra mình không cần gì, cha mẹ có thể vui vẻ nhận món quà nhỏ, mặc chiếc áo con mua hay khen một bữa cơm con nấu. Sự đón nhận ấy không phải vì giá trị của món quà, mà là cách gìn giữ tình cảm giữa các thế hệ. Đôi khi, điều con cái mong muốn chỉ là được cảm thấy mình vẫn còn có thể chăm sóc cha mẹ.

Về già mới thấm: Đừng bao giờ thể hiện 3 điều này trước mặt con cái nếu không muốn tình thân nhạt dần - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đừng lấy tuổi tác hay công lao nuôi dưỡng để gây áp lực

Có những người càng lớn tuổi càng cho rằng mình có quyền quyết định mọi việc trong gia đình.

Chỉ cần con cái làm khác ý, họ dễ nổi nóng, trách móc hoặc nhắc lại công lao sinh thành như một cách buộc con phải nghe theo.

Ban đầu, con cái còn cố nhẫn nhịn nhưng nếu điều đó diễn ra thường xuyên, không khí gia đình sẽ dần trở nên nặng nề. Có người đi làm xong vẫn ngại về nhà vì sợ lại xảy ra tranh cãi.

Điều đáng tiếc là tình thân vốn rất gần gũi lại dần chỉ còn những lời xã giao. Là cha mẹ, ai cũng có quyền góp ý, nhưng sự góp ý sẽ dễ được lắng nghe hơn nếu đi cùng sự tôn trọng.

Đừng để tuổi tác trở thành lý do để áp đặt. Cũng đừng lấy công lao nuôi dưỡng làm sức ép trong mỗi cuộc trò chuyện.

Khi biết lắng nghe và trao đổi bình tĩnh, các thế hệ sẽ dễ tìm được tiếng nói chung hơn.

Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con

Nhiều bậc cha mẹ luôn nghĩ: "Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con nhưng giữa quan tâm và can thiệp đôi khi chỉ cách nhau một ranh giới rất mong manh.

Từ chuyện công việc, tài chính, cách nuôi dạy cháu đến những quyết định trong hôn nhân, nếu cha mẹ đều muốn tham gia và định hướng, con cái rất dễ cảm thấy áp lực.

Những câu như: "Bố mẹ nói rồi mà không nghe", "Không nghe người già rồi sẽ hối hận"... có thể xuất phát từ kinh nghiệm, nhưng nếu lặp lại quá nhiều sẽ khiến người nghe cảm thấy mình không được tin tưởng.

Khi con cái đã trưởng thành, điều họ cần hơn cả là sự tôn trọng và niềm tin. Cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm khi được hỏi, nhưng cũng nên để các con tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Giữ đúng ranh giới trong tình yêu thương không làm tình cảm nhạt đi, mà ngược lại còn giúp mối quan hệ giữa hai thế hệ trở nên bền chặt hơn.

Tình thân bền lâu luôn cần sự tôn trọng từ cả hai phía

Cha mẹ thương con là điều tự nhiên. Con cái hiếu thảo cũng là mong muốn của mọi gia đình. Nhưng để tình cảm ấy luôn ấm áp theo năm tháng, mỗi người đều cần học cách điều chỉnh cách ứng xử của mình.

Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ để từ chối sự quan tâm.

Đừng dùng tuổi tác hay công lao để tạo áp lực.

Cũng đừng bước quá sâu vào những quyết định thuộc về cuộc sống riêng của con.

Khi biết đón nhận tình yêu thương, giữ chừng mực trong lời nói và tôn trọng ranh giới của nhau, tuổi già sẽ không chỉ bình yên hơn mà còn luôn có con cháu muốn trở về.

Về già mới thấm: Đừng bao giờ thể hiện 3 điều này trước mặt con cái nếu không muốn tình thân nhạt dần - Ảnh 3.Về già, điều đáng sợ nhất không phải cô đơn: 3 thói quen khiến nhiều người cao tuổi sống ngày càng mệt mỏi

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già khổ nhất là cô đơn. Thế nhưng trên thực tế, không ít người vẫn có con cháu bên cạnh mà cuộc sống vẫn nặng nề vì chưa từ bỏ những thói quen đã ăn sâu nhiều năm. Muốn những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm hơn, có lẽ điều cần thay đổi trước tiên chính là chính mình.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Về già, con cháu thích ở gần thường vì ông bà có đủ 4 điều này, không chỉ vì tình thân

Về già, con cháu thích ở gần thường vì ông bà có đủ 4 điều này, không chỉ vì tình thân

Một gia đình dễ rơi vào cảnh bất an nếu cha mẹ sau tuổi 60 vẫn ở trong 3 trạng thái này

Một gia đình dễ rơi vào cảnh bất an nếu cha mẹ sau tuổi 60 vẫn ở trong 3 trạng thái này

Muốn con rể, con dâu ngày càng quý mến, người lớn tuổi đừng phạm 2 điều này

Muốn con rể, con dâu ngày càng quý mến, người lớn tuổi đừng phạm 2 điều này

Con dâu chuyển khoản biếu tiền, người khôn ngoan hiếm khi chỉ đáp 'cảm ơn': 3 cách đáp lại giúp tình cảm thêm gắn bó

Con dâu chuyển khoản biếu tiền, người khôn ngoan hiếm khi chỉ đáp 'cảm ơn': 3 cách đáp lại giúp tình cảm thêm gắn bó

Càng nhẫn nhịn càng dễ bị bắt nạt? Tâm lý học chỉ ra 2 điều khiến kẻ bắt nạt phải dè chừng

Càng nhẫn nhịn càng dễ bị bắt nạt? Tâm lý học chỉ ra 2 điều khiến kẻ bắt nạt phải dè chừng

Cùng chuyên mục

Cha mẹ già dễ chạnh lòng nếu con dâu, con rể thường xuyên có 4 cách ứng xử này

Cha mẹ già dễ chạnh lòng nếu con dâu, con rể thường xuyên có 4 cách ứng xử này

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Hiếu thảo không chỉ thể hiện qua việc phụng dưỡng cha mẹ mà còn được phản ánh trong từng cách ứng xử hằng ngày. Theo các chuyên gia về tâm lý gia đình, những lời nói, hành động tưởng như rất nhỏ lại có thể quyết định sự gắn kết hay khoảng cách giữa các thế hệ.

Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên

Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Tuổi già không có nghĩa là phải sống dè sẻn với tất cả mọi thứ. Hãy tiết kiệm những điều không cần thiết. Nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sức khỏe, thời gian dành cho bản thân, những nụ cười và những trải nghiệm. Bởi đó mới là những tài sản quý giá nhất của tuổi già.

5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình

5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Tình yêu là sự tôn trọng và đồng hành, không phải kiểm soát hay thao túng cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều hành vi thao túng tâm lý diễn ra rất tinh vi khiến nạn nhân dần mất tự tin, nghi ngờ chính mình mà không nhận ra. Dưới đây là 5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong các mối quan hệ tình cảm cùng những dấu hiệu giúp bạn nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe tinh thần và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.

Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết

Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Thay vì quát mắng hay ép buộc, cha mẹ có thể giúp trẻ nhận lỗi bằng những cách nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Điều này không chỉ hình thành ý thức trách nhiệm mà còn nuôi dưỡng sự đồng cảm và kỹ năng ứng xử tích cực.

Con dâu ngỡ ngàng khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất

Con dâu ngỡ ngàng khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Con trai mất vì ung thư sau thời gian dài điều trị, bố mẹ chồng yêu cầu con dâu trả lại toàn bộ chi phí chữa bệnh.

Về già, con cháu thích ở gần thường vì ông bà có đủ 4 điều này, không chỉ vì tình thân

Về già, con cháu thích ở gần thường vì ông bà có đủ 4 điều này, không chỉ vì tình thân

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Không phải cứ có quan hệ huyết thống là con cháu sẽ luôn gần gũi ông bà. Trong nhiều gia đình, những người cao tuổi được con cháu yêu quý thường có chung một số phẩm chất giúp tạo nên sự gắn kết tự nhiên, khiến mỗi lần trở về đều là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ.

Đường tình duyên nhiều trắc trở: 3 con giáp rất khó kết hôn sớm

Đường tình duyên nhiều trắc trở: 3 con giáp rất khó kết hôn sớm

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Với một số con giáp, chính những đặc điểm trong tính cách và cách nhìn nhận về tình yêu lại vô tình khiến họ khó tìm được người thực sự đồng điệu.

3 câu nói làm lộ EQ thấp của con

3 câu nói làm lộ EQ thấp của con

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - EQ thấp ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ giao tiếp, ứng xử và xây dựng các mối quan hệ trong tương lai.

Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao

Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Không phải vì họ thiếu chính kiến hay ngại bày tỏ quan điểm. Theo các nghiên cứu tâm lý học, người thông minh thường biết kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn và chỉ tham gia những cuộc tranh luận thực sự cần thiết. Đây cũng là những đặc điểm giúp họ xây dựng các mối quan hệ bền vững và giảm căng thẳng trong cuộc sống.

Không phải lạnh lùng, 3 cung hoàng đạo này chỉ là quá cẩn trọng trong các mối quan hệ

Không phải lạnh lùng, 3 cung hoàng đạo này chỉ là quá cẩn trọng trong các mối quan hệ

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây luôn thận trọng trong giao tiếp và kết bạn, chỉ lựa chọn những người thực sự phù hợp để xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Xem nhiều

Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt

Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt

Thâm cung bí sử

GĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.

Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này

Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này

Thâm cung bí sử
Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Chuyện vợ chồng
Nửa đời người mới thấm: Trước mặt tiểu nhân, có 2 điều càng lộ ra càng dễ bị lợi dụng

Nửa đời người mới thấm: Trước mặt tiểu nhân, có 2 điều càng lộ ra càng dễ bị lợi dụng

Thâm cung bí sử
Một gia đình dễ rơi vào cảnh bất an nếu cha mẹ sau tuổi 60 vẫn ở trong 3 trạng thái này

Một gia đình dễ rơi vào cảnh bất an nếu cha mẹ sau tuổi 60 vẫn ở trong 3 trạng thái này

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.