5 điều nhiều người nghỉ hưu rồi mới nhận ra mình chưa kịp chuẩn bị

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là kết thúc những năm tháng làm việc mà còn là khởi đầu của một nhịp sống mới. Dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn có những điều giản dị giúp tuổi hưu trở nên bình yên và ý nghĩa hơn.